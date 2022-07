क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में इग्लैंड में खेले गए एक क्रिकेट मैच में देखने को मिला। ये मुकाबला क्रिकेट क्लब हॉर्शम और होर्ले सरे के बीच 27 जुलाई को खेला गया। इस मैच में हॉर्शम के सलामी बल्लेबाज जो विलिस ने ताबड़तोड़ 44 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 11 चौके और 9 छक्के लगाए। जो विलिस ने छक्के से अपना शतक पूरा किया।

अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है कि एक ओपनर ने छक्के से अपना शतक पूरा दिया। दरअसल, असली खेल हुआ जो विलिस के साथ ओपनिंग में उतरे दूसरे सलामी बल्लेबाज अल्फ्रेड हैन्स के साथ। हेन्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और दूसरे छोर पर विलिस ने छक्का जड़ते हुए अपना शतक पूरा कर लिया।

This is unbelievable ?

Joe Willis scored 103 for @horshamcc U18s yesterday….

When Joe reached his century with a six, his opening partner was still on 0.

An opening partnership of 110 (Willis 103, Haines 0*)

Scorecard: https://t.co/hALG6gPFik pic.twitter.com/T4Vv8840ki

