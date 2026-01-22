जब सब बखेड़ा खत्म हो जाएगा, तब एक कोच... न्यूजीलैंड सीरीज के बीच गौतम गंभीर ने क्या कहा ?

एक दिन पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गौतम गंभीर के रोल को "प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल काम" बताया था.

भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज में आमने-सामने है. इससे पहले वनडे सीरीज में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. गौतम गंभीर वनडे सीरीज में मिली हार के बाद एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर हैं. टीम सिलेक्शन में गौतम गंभीर की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं. इस बीच गौतम गंभीर ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है.

भारत के कोच गौतम गंभीर ने इस आम धारणा को खारिज कर दिया है कि टीम सिलेक्शन में उनके पास “असीमित अधिकार” हैं. बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके रोल को “प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल काम” बताया था. बड़े क्रिकेट फैन थरूर ने नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I से पहले गंभीर के साथ एक सेल्फी शेयर की थी और उन्होंने गंभीर की जमकर तारीफ की।

शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, नागपुर में अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया, जो PM के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम करने वाले व्यक्ति हैं, लाखों लोग रोज़ उनके बारे में अंदाज़े लगाते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, उनके शांत दृढ़ संकल्प और सक्षम नेतृत्व के लिए तारीफ, उन्हें सभी सफलता की शुभकामनाएं – आज से ही. शशि थरूर के इस पोस्ट पर गंभीर ने एक्स पर ही रिएक्ट किया है.

जब सारा विवाद खत्म हो जाएगा और सच्चाई सामने आएगी: गंभीर

गौतम गंभीर ने लिखा, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉ. शशि थरूर, जब सब विवाद और बखेड़ा खत्म हो जाएगा, तो एक कोच के कथित “असीमित अधिकार” के बारे में सच्चाई और तर्क साफ हो जाएंगे, तब तक मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किए जाने पर हैरानी हो रही है जो सबसे अच्छे हैं.

Thanks a lot Dr @ShashiTharoor! When the dust settles, truth & logic about a coach's supposedly "unlimited authority" will become clear. Till then I'm amused at being pitted against my own who are the very best! https://t.co/SDNzLt73v5

गंभीर के कोच बनने के बाद हुए हैं कई बदलाव

जब से गंभीर ने भारतीय टीम की कमान संभाली है, टीम ने तीनों फॉर्मेट में बड़े बदलाव देखे हैं. सूर्यकुमार यादव को भारत का T20I कप्तान बनाने से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट तक, टीम में काफी बदलाव हुए हैं. इस दौरान शुभमन गिल को भी टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान बनाया गया. इन सबके बीच, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ गंभीर के संबंधों को लेकर कभी न खत्म होने वाली अटकलें लगती रहती हैं, ये दोनों ही टेस्ट और T20I से रिटायर होने के बाद सिर्फ वनडे खेल रहे हैं. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप सहित भारत के हाल के खराब घरेलू टेस्ट रिकॉर्ड के लिए भी गंभीर पर दबाव रहा है.