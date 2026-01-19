भारत के लिए अब कब खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्या है फ्यूचर प्रोग्राम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है. और इसी के साथ रोहित और विराट भी अब लाइमलाइट से दूर होंगे. अब ये दोनों बल्लेबाज भारत के लिए कब खेलते हुए नजर आएंगे.

Virat Kohli and Rohit Sharma in ODI

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज अब समाप्त हो चुकी है. रविवार, 18 जनवरी को इस सीरीज का आखिरी मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम पर खेला गया. भारतीय टीम को इस मैच और सीरीज में हार मिली. आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन के अंतर से हराया. और अब भारत को 21 जनवरी से पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगा. और इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे. ये दोनों खिलाड़ी अब स्पॉटलाइट से दूर होंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद भारतीय टीम सात फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी. रोहित और विराट टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. और अब ये दोनों सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में खेलते हैं.

टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके हैं विराट और रोहित

2024 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने इस इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. और मई 2025 में दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. रोहित और विराट अब आईपीएल 2026 में खेलते हुए दिखेंगे. कोहली जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा होंगे. वहीं रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखेंगे.

वनडे इंटरनेशनल में कैसा है विराट और रोहित का रिकॉर्ड

मैच पारी रन औसत 100 50 विराट कोहली 311 299 14797 58.71 54 77 रोहित शर्मा 282 274 11577 48.84 33 61

भारत के लिए कब खेलते हुए दिखेंगे रोहित और विराट?

भारतीय टीम की अगली वनडे सीरीज अब अफगानिस्तान के खिलाफ होनी है. फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक जून में अफगान टीम भारत में तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने आएगी. हालांकि इस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है.

इसके बाद भारत ने तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करना है. वहां भारत पांच टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेलेगा. भारत साल के आखिर में वाइट बॉल सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा.

वनडे वर्ल्ड कप 2027 है टीम इंडिया का अगला लक्ष्य

हालांकि भारत को ज्यादा मैच नहीं खेलने हैं लेकिन 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर इसमें बदलाव की संभावना भी है. रोहित और विराट के फैंस इस बात को जरूर चाहेंगे कि ये दोनों 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम का हिस्सा हों.

2027 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है. 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी. टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में बिना कोई मैच गंवाए खिताबी मुकाबले तक पहुंची. लेकिन वहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इस हार का गम आज भी भारतीय फैंस को परेशान करता है.