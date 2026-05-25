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स्टेडियम तैयार, IPL में कब आएगी बिहार की टीम, नई टीमों को लेकर क्या है BCCI का प्लान,

क्या आईपीएल में बिहार की टीम आने वाली है. इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. बिहार के कई खिलाड़ी आईपीएल में शानदार खेल दिखा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी बनकर लगभग तैयार है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 25, 2026, 04:35 PM IST

Published On May 25, 2026, 04:35 PM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 04:35 PM IST

नई दिल्ली: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बिहार से आईपीएल टीम आने की बात क्या कही, सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई. वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, आकाश दीप और साकिब हुसैन- बिहार से आने वाले ये खिलाड़ी आईपीएल में धमाल मचा रहे हैं. और इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद आईपीएल में बिहार की एक फ्रैंचाइजी आने की संभावनाओं पर चर्चा होने लगी. पर क्या वाकई बिहार से आईपीएल टीम आना इतना आसान है. या निकट भविष्य में ऐसा संभव है?

असल में इस चर्चा को अनिल अग्रवाल के एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद हवा मिली. अग्रवाल ने लिखा, ‘क्या आपको नहीं लगता Chennai Super Kings, Mumbai Indians और Kolkata Knight Riders की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए?

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बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं. पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ODI double century लगाई. समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में IPL debut करने वाले खिलाड़ी बने. और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नज़रें हैं.’

अग्रवाल ने आगे कहा कि उन्हें यह बात खलती है कि बिहार को क्रिकेट में वह पहचान नहीं मिल रही जिसका वह हकदार है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर खिलाड़ियों को सही प्रेरणा मिले तो यह दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी.

उन्होंने आगे लिखा, ‘और मैं इस काम में बिहार के युवाओं के साथ पूरी मज़बूती से खड़ा हूं. बिहार की क्रिकेट टीम और यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से unconditional support दूंगा. बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है. और अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी की प्रतिभा मैदान पर दिखे.’

अनिल अग्रवाल के इस सुझाव का बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समर्थन भी किया. उन्होंने भी कहा कि बिहार से एक आईपीएल टीम होनी चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा निकट भविष्य में संभव है. और यदि हां, तो ऐसा कब तक हो सकता है?

कब जुड़ी हैं 10 टीमें

IPL में अभी 10 टीमें हैं. साल 2022 में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के तौर पर दो टीमों को शामिल किया गया. लेकिन, सभी टीमों के मैचों की संख्या वही रही जो 8 टीमों के आईपीएल में हुआ करती थी. यानी सभी टीमें कुल मिलाकर 14 मैच ही खेलेंगी. कुल मिलाकर मैचों की संख्या में जरूर इजाफा हुआ. अब पहले के 60 मैचों की जगह मैचों की संख्या 74 हो गई. इस फॉर्मेट में टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाता है. और एक ही ग्रुप की टीमों के बीच दो मैच होते हैं वह हर टीम दूसरे ग्रुप में किसी एक टीम के साथ दो बार और बाकी टीमों के साथ एक बार खेलती है. ऐसे कुल मिलाकर एक टीम के लीग में 14 और सभी के मिलाकर 70 मुकाबले होते हैं. और चार प्लेऑफ के मैच मिला लें तो एक सीजन में 74 मैच होते हैं.

मैच बढ़ेंगे पर टीमों पर मुश्किल

साल 2027 तक के टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिक चुके हैं. और तब तक मैचों की संख्या में इजाफा नहीं होगा. लेकिन साल 2028 से जब प्रसारण अधिकार का नया चरण शुरू होगा तब मैच बढ़ाए जा सकते हैं. तो क्या मैच बढ़ने से टीमें भी बढ़ेंगी? 28 अप्रैल 2025 को आईपीएल के चेयरमैन अरुण कुमार धूमल ने साफ किया था कि अगले चरण से आईपीएल के सीजन में मैचों की संख्या तो 94 हो सकती है लेकिन बोर्ड की ओर से कहा गया कि निकट भविष्य में टीमों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. इस पर 10 का कैप लगा रहेगा.

अब 94 मैचों के लिए बोर्ड की सभी 10 टीमों को आपस में दो-दो मैच खेलने होंगे. इससे लीग में 90 मैच हो जाएंगे. और बाकी चार मैच प्लेऑफ के होंगे. असल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का शेड्यूल बहुत टाइट है. और इस बीच अगर आईपीएल में टीमें बढ़ा दी जाती हैं तो मैचों की संख्या में इजाफा होगा और आईपीएल और लंबा चलेगा. इस बार भी आईपीएल 28 मार्च से 31 मई यानी 64 दिन का है. और अगर टीमें बढ़ती हैं तो इसमें और समय जाएगा. यह बात सही है कि बिहार से काफी प्रतिभाशाली क्रिकेटर आ रहे हैं. इस राज्य में क्रिकेट को लेकर दीवानगी भी गजब है. तो, क्या इसे देखते हुए आबादी के लिहाज से भारत के दूसरे सबसे बड़े प्रांत को भी आईपीएल टीम मिलेगी? बोर्ड को जानता है कि अगर इस राज्य टीम आती है तो उसका एक बड़ा फैन बेस होगा. लेकिन, इसके लिए बोर्ड को कई तरह की तैयारी करनी होगी.

राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम लगभग तैयार

बिहार के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम तैयार है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के स्तर पर बने इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता 40 से 45 हजार बताई जा रही है. इस स्टेडियम में काली मिट्टी की सात और लाल मिट्टी की 6 पिचें तैयार की गई हैं. यहां डे-नाइट मैचों के लिए लाइट्स भी लगी हैं. और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यहां पहला आईपीएल या अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भी हो सकता है.

कैसे शामिल हुई थीं आईपीएल 2022 में नई टीमें

साल 2021 में बोर्ड ने दो नई टीमों को शामिल करने के लिए टेंडर जारी किया था. इसमें 10 लाख रुपये की टेंडर फीस रखी गई थी. इसमें लखनऊ की फ्रैंचाइजी को 7090 करोड़ रुपये में आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप ने खरीदा था. वहीं गुजरात (अहमदाबाद) फ्रैंचाइजी को सीवीसी कैपिटल्स ने 5,625 करोड़ रुपये में खरीदा था.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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