वर्ल्ड कप 2026 की जीत के बाद कब और कहां होगी टीम इंडिया की विक्ट्री परेड, जानें अभी तक का पूरा अपडेट
क्या इस बार भारतीय टीम की विक्ट्री परेड होगी. और अगर होगी तो कहां होगी. भारत के 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद यही सवाल सभी के जेहन में हैं?
भारत ने रविवार, 8 मार्च को जब तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता तो हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया. न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 96 रन की एकतरफा जीत ने दिखा दिया कि टीम इंडिया इस फॉर्मेट में सबसे खतरनाक टीम है. 2024 में भी भारतीय टीम चैंपियन बनी थी. इस तरह से वह लगातार दो बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई. अब इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मिली इस जीत के बाद बीसीसीआई किसी तरह की विक्ट्री परेड का विचार कर रहा है? और अगर यह परेड होगी तो यह कब और कहां होगी?
अगर परेड होती है तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आएंगे. लोग अपने चैंपियन खिलाड़ियों को देखने के लिए जरूर आएंगे.
टीम इंडिया की विक्ट्री परेड की तारीख: कब होगा सेलिब्रेशन?
बीसीसीआई की ओर से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के विजेताओं के लिए अभी तक विक्ट्री परेड को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.
लेकिन, अगर पुरानी रिवायत को देखा जाए तो आम तौर पर ऐसे जश्न जीत के कुछ दिन बाद किए जाते हैं. आधिकारिक कार्यक्रम क्रिकेट अधिकारी और राज्य सरकारें आपस में बैठकर तय करती हैं. अगर विक्ट्री परेड का आयोजन होता है तो इसका ऐलान आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है.
फैंस को इस बात का इंतजार जरूर होगा कि आखिर कब वे अपने विश्व-विजेता खिलाड़ियों को देख पाएंगे.
कहां हो सकती है परेड
यह संभावित परेड कहां होगी इस बात की कोई जानकारी भी अभी तक नहीं है. भारत ने इससे पहले भी दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है और हर बार विक्ट्री परेड मुंबई में हुई है. भारतीय टीम के लिए वहीं पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता है. शहर में क्रिकेट कल्चर और बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के मूलभूत ढांचे को देखते हुए लगता है कि अगर अइस बार भी टीम के लिए रोड शो करने पर विचार किया जा सकता है तो यह मुंबई में हो सकता है.
विक्ट्री परेड का क्या हो सकता है रूट?
अगर परेड होती है तो आयोजक शहर के बड़े रूट को चुन सकते हैं ताकि बड़ी संख्या में लोग इस परेड का हिस्सा बन पाएं. फैंस न सिर्फ इस जश्न में शामिल हों बल्कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक झलक देख भी सकें. इसके साथ ही बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में ही है और इस वजह से भी परेड का आयोजन इस शहर में किया जाता रहा है.
फैंस को आधिकारिक घोषणा का इंतजार
भारतीय टी20 टीम की जीत के बाद फैंस ने जश्न तो मनाया लेकिन अगर उन्हें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने का मौका मिल जाए तो बात ही क्या हो. इससे खिलाड़ियों को भी अलग ही तरह के रोमांच का अहसास होता है. कई फैंस इसे लेकर अपने अनुभव बता चुके हैं.
अगर सब कुछ पहले ही तरह हुआ तो?
रिपोर्ट कहती है कि अगर पिछले टूर्नामेंट के पैटर्न को ही अपनाया जाए तो भारतीय टीम सबसे पहले नई दिल्ली आएगी. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी. पीएम विश्व कप विजेता खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे. इसके बाद ही टीम मुंबई जाएगी और वहां मरीन ड्राइव पर कार्यक्रम हो सकता है. इसके साथ ही ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पर भी टीम का स्वागत किया जा सकता है.
कब-कब हुआ है सेलिब्रेशन
इससे पहले साल 2007 में जब भारत ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था तब मुंबई की सड़कों पर ओपन बस मे खिलाड़ियों ने जश्न मनाया था. इसके बाद 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी खिलाड़ियों के लिए ऐसा इंतजाम किया गया था. हालांकि 2011 में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया था. असल में खिलाड़ियों ने कहा था कि वे परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं. और इसके कुछ दिन बाद ही आईपीएल शुरू होना था. 2 अप्रैल को वर्ल्ड कप का फाइनल था और 8 अप्रैल से आईपीएल के सीजन की शुरुआत थी.
आईपीएल भी शुरू होने वाला है
क्या इस बार ओपन बस में सेलिब्रेशन होगा इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. लेकिन आईपीएल की शुरुआत में भी ज्यादा वक्त नहीं है. 28 मार्च को आईपीएल शुरू हो जाएगा. इससे पहले खिलाड़ियों के कैंप और तमाम तरह की तैयारियां भी होती हैं. ऐसे में बहुत संभव है कि खिलाड़ी परिवार के साथ वक्त बिताने का अनुरोध करें और बीसीसीआई इस ओपन बस सेलिब्रेशन पर फैसला लेने से पहले इन सब बातों पर भी विचार करे.