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IND vs ZIM: कौन हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा, लगातार 150 की रफ्तार से करते हैं गेंदबाजी

भारतीय तेज गेंदबाजों के तरकश में एक नाम जुड़ गया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को डेब्यू करने का मौका मिला है. वह पहले मैच में मयंक यादव और प्रिंस यादव के साथ भारतीय पेस बैटरी का हिस्सा हैं. राजस्थान की ओर...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 23, 2026, 04:42 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 04:42 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 04:42 PM IST

भारतीय तेज गेंदबाजों के तरकश में एक नाम जुड़ गया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को डेब्यू करने का मौका मिला है. वह पहले मैच में मयंक यादव और प्रिंस यादव के साथ भारतीय पेस बैटरी का हिस्सा हैं.

राजस्थान की ओर से घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले अशोक को घरेलू क्रिेकेट के बाद आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है. अशोक जयपुर के करीब एक छोटे से गांव रामपुरा के रहने वाले हैं. वहां क्रिकेट के लिए सुविधाएं काफी कम थीं. उनके पिता किसान हैं और परिवार बहुत मुश्किल से उनके इस क्रिकेट के सपने को पूरा कर पा रही थी. उनके बड़े भाई अक्षय शर्मा जिला स्तर पर क्रिकेट खेलते थे. लेकिन अशोक के लिए उन्होंने अपना सपना अधूरा छोड़ दिया.

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अंग्रेजी वेबसाइट स्पोर्ट्स्टार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था, ‘मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए अपना करियर छोड़ दिया था. अगर वह नहीं होते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता.’

अशोक ने साल 2025-26 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. 10 मैचों में उन्होंने 22 विकेट लिए थे. वह लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. उनकी लेंथ भी बहुत अच्छी रही है.

आईपीएल में उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में 90 लाख रुपये में खरीदा था. गुजरात टाइटंस की टीम में वह आशीष नेहरा की कोचिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़े उन्होंने आईपीएल 2026 की सबसे तेज गेंद 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी. यह गेंद उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को फेंकी थी. सीजन में उन्होंने छह मैचों में छह विकेट लिए.

आईपीएल में खेलने से पहले वह कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए नेट बॉलर भी रह चुके हैं.

मैच की बात करें तो भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. अय्यर लगातार 8 टॉस जीतने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं.

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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