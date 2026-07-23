भारतीय तेज गेंदबाजों के तरकश में एक नाम जुड़ गया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को डेब्यू करने का मौका मिला है. वह पहले मैच में मयंक यादव और प्रिंस यादव के साथ भारतीय पेस बैटरी का हिस्सा हैं.

राजस्थान की ओर से घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले अशोक को घरेलू क्रिेकेट के बाद आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है. अशोक जयपुर के करीब एक छोटे से गांव रामपुरा के रहने वाले हैं. वहां क्रिकेट के लिए सुविधाएं काफी कम थीं. उनके पिता किसान हैं और परिवार बहुत मुश्किल से उनके इस क्रिकेट के सपने को पूरा कर पा रही थी. उनके बड़े भाई अक्षय शर्मा जिला स्तर पर क्रिकेट खेलते थे. लेकिन अशोक के लिए उन्होंने अपना सपना अधूरा छोड़ दिया.

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अंग्रेजी वेबसाइट स्पोर्ट्स्टार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था, ‘मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए अपना करियर छोड़ दिया था. अगर वह नहीं होते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता.’

अशोक ने साल 2025-26 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. 10 मैचों में उन्होंने 22 विकेट लिए थे. वह लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. उनकी लेंथ भी बहुत अच्छी रही है.

आईपीएल में उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में 90 लाख रुपये में खरीदा था. गुजरात टाइटंस की टीम में वह आशीष नेहरा की कोचिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़े उन्होंने आईपीएल 2026 की सबसे तेज गेंद 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी. यह गेंद उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को फेंकी थी. सीजन में उन्होंने छह मैचों में छह विकेट लिए.

आईपीएल में खेलने से पहले वह कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए नेट बॉलर भी रह चुके हैं.

मैच की बात करें तो भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. अय्यर लगातार 8 टॉस जीतने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं.

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी