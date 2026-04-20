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कौन हैं दानिश मालेवार, मुंबई इंडियंस के लिए किया डेब्यू, पहले मैच में कैसा रहा प्रदर्शन ?

दानिश मालेवार का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था. उन्होंने महाराष्ट्र की जगह घरेलू क्रिकेट विदर्भ की टीम के साथ शुरुआत की थी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 20, 2026, 07:44 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 07:44 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 07:44 PM IST

Danish Malewar

Danish Malewar

Who is Danish Malewar: आईपीएल 2026 में सोमवार को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में मुंबई इंडियंस के लिए दानिश मालेवार ने डेब्यू किया.

22 साल के दानिश मालेवार का घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है. उन्होंने बिना कोई टी-20 मैच खेले आईपीएल में डेब्यू किया है. हालांकि पहले मैच में दानिश मालेवार प्रभाव नहीं छोड़ सके और सिर्फ दो रन की पारी खेलकर आउट हो गए. उन्होंने डेब्यू मैच में चार गेंदों का सामना किया और एलबीडब्ल्यू आउट हुए. कागिसो रबाडा ने उनका शिकार किया.

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कौन हैं दानिश मालेवार ?

22 साल के दानिश मालेवार का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था. उन्होंने महाराष्ट्र की जगह घरेलू क्रिकेट विदर्भ की टीम के साथ शुरुआत की. दानिश ने साल 2024-25 के घरेलू क्रिकेट सीजन में विदर्भ के लिए डेब्यू किया और पहले रणजी सीजन के नौ फर्स्ट क्लास मैचों में 52.20 की धमाकेदार औसत से 783 रन बनाए. उन्होंने रणजी फाइनल में 153 रन की पारी खेलकर टीम को चैंपियन भी बनाया. दलीप ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए दानिश ने दोहरा शतक जड़ा और 222 गेंद में 36 चौके व एक छक्के से 203 रन की पारी खेली.

मुंबई ने 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था

दानिश मालेवार को आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उनकी बेस प्राइस पर 30 लाख रुपए में खरीदा.

घरेलू क्रिकेट में कैसा है रिकॉर्ड ?

दानिश मालेवार ने अब तक 15 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. 15 फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने 1285 रन बनाए हैं. उनके नाम फर्स्ट क्लास में तीन शतक और 10 अर्धशतक है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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