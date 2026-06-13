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कौन हैं गुरनूर बरार ? टीम इंडिया के लिए किया डेब्यू, पहले ओवर में किया कमाल

छह फीट पांच इंच के गुरनूर बरार पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम इंडिया का सफर तय किया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 13, 2026, 06:22 PM IST

Published On Jun 13, 2026, 06:22 PM IST

Last UpdatedJun 13, 2026, 06:22 PM IST

Gurnoor Brar

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Who is Gurnoor Brar: भारत और अफगानिस्तान की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी फैसला लिया है. भारतीय टीम ने इस मैच में गुरनूर बरार को मौका दिया है. छह फीट पांच इंच के गुरनूर बरार ने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई है. अपने डेब्यू मैच में उन्होंने पहले ही ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और इब्राहिम जादरान का विकेट चटकाया.

गुरनूर बरार ने अपने पहले ओवर में 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी की और ओवर की पांचवीं बॉल पर अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान का विकेट अपने नाम किया.

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कौन हैं गुरनूर बरार ?

गुरनूर बरार पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम इंडिया का सफर तय किया है. छह फीट पांच इंच के गुरनूर अपनी तेज गति, उछाल और गेंद को दोनों तरफ़ स्विंग कराने की काबिलियत के लिए मशहूर हैं. पंजाब के लिए पिछले दो सीजन में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया है.

2024-25 के घरेलू सीजन में लिए थे 26 विकेट

गुरनूर बरार ने साल 2022 में रेलवे के लिए फर्स्ट क्लास और इसी साल गोवा के लिए लिस्ट ए डेब्यू किया था. 2024-25 का घरेलू सीजन उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. इस सीजन उन्होंने पंजाब के लिए सात मैच में सबसे ज्यादा 26 विकेट लिए.

2023 में किया था आईपीएल डेब्यू

बरार का IPL सफर साल 2023 में शुरू हुआ, जब पंजाब किंग्स ने उन्हें राज बावा की जगह 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल में डेब्यू किया. घरेलू क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से 2025 के IPL ऑक्शन में उन्हें गुजरात टाइटंस ने 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा. साल 2019 आईपीएल सीजन के दौरान वह मुंबई इंडियंस के लिए नेट बॉलर के तौर पर जुड़े थे.

गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कर चुके हैं कमाल

गुरनूर बरार ने लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए भी प्रभावित किया है. 2023 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ़ रणजी ट्रॉफी मैच में, उन्होंने 64 रनों की अहम पारी खेली और सिद्धार्थ कौल के साथ 100 रनों की साझेदारी कर पंजाब को चार विकेट से जीत दिलाई थी.

गुरनूर बरार का घरेलू क्रिकेट रिकॉर्ड

26 साल के गुरनूर बरार ने 18 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 52 विकेट है. लिस्ट ए के नौ मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, वहीं नौ टी-20 मैच में भी उनके नाम 10 विकेट है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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