कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा

अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इसमें मोहम्मद शमी जैसे बड़े और अनुभवी पेसर का नाम शामिल नहीं है. लेकिन इसके साथ ही एक नाम ऐसा है जिसने सभी को हैरान किया है. वह गुरनूर बरार. दाएं हाथ के इस पेसर ने बचपन में शोएब अख्तर और डेल स्टेन के ऐक्शन को कॉपी किया. और अब टीम इंडिया में उन्हें चुना गया है.

मंगलवार, 19 मई को चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सकैया ने टीम इंडिया का ऐलान किया. जसप्रीत बुमराह को इन दोनों सीरीज के लिए आराम दिया गया है. वहीं छह फुट पांच इंच लंबे इस गेंदबाज को टीम इंडिया का बुलावा आया है.

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अजित अगरकर ने गुरनूर के चयन पर चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने उन्हें भविष्य का सितारा बताया. उन्होंने कहा, ‘हम हमेशा उन्हें देख रहे थे. हमने लंबे वक्त तक कोई विदेशी दौरा नहीं करना है. तो हमारे पास अभी समय है. उन्होंने इंडिया ए के लिए खेलते हुए काफी उम्मीदें जगाई थीं. तो अब हमारे पास उसे देखने का एक मौका है.’

हालांकि बरार ने अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू 2022 में किया था. वहीं 2023 पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने 2023 में अपना पहला मैच खेला. 2024-25 उनके करियर में टर्निंग पॉइंट रहा. वह रणजी ट्रॉफी में पंजाब के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. सात मैचों में उन्होंने 26 विकेट लिए. उनकी गेंदबाजी में अनुशासन और रफ्तार का अच्छा मेल दिखा. बरार ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में भी अच्छा खेल दिखाया. 11 मैचों में उन्होंने 22 विकेट लिए. उनका औसत 14 और इकॉनमी 7.33 का रहा. उन्हें पंजाब का फास्ट बॉलिंग का उभरता हुआ सितारा कहा गया.

बरार मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर भी रहे हैं. साल 2019 में उन्होंने मुंबई इंडियंस के नेट में गेंदबाजी की. 2023 में पंजाब किंग्स ने उन्हें राज बावा के रिप्लेसमेंट के तौर पर 20 लाख रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खिलाफ एक मैच खेला. साल 2025 के आईपीएल ऑक्शन में उन्हें 1.30 करोड़ रुपये में गुजरात टाइटंस ने खरीदा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह टेस्ट मैच 6 जून 2026 से न्यू मुल्लांपुर में खेला जाएगा. बीते साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार के बाद पहली बार भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेल रही है. बुमराह के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल भी दोनों टीमों का हिस्सा नहीं हैं. तेज गेंदबाज आकाश दीप भी इन टीमों में नहीं हैं. बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर मानव सुथार को भी पहली बार मौका मिला है. हर्ष दूबे को भी पहली बार मौका मिला है.

अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज़ की शुरुआत 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में होने वाले टेस्ट मैच से होगी. इसके बाद 14, 17 और 20 जून को धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. भारत और अफगानिस्तान ने इससे पहले आपस में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है. यह मैच 2018 में बेंगलुरु में हुआ था. भारत ने इस मैच में दो दिन के अंदर ही एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे