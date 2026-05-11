प्रियांश- कोनोली का किया शिकार, फिर बल्ले से भी मचाया धमाल, कौन हैं माधव तिवारी ?

Who is Madhav Tiwari: आईपीएल 2026 में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की. पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 211 रन का टारगेट रखा था, दिल्ली की टीम ने इस टारगेट को 19 ओवर में सात विकेट खोकर हासिल कर लिया. दिल्ली की इस जीत में माधव तिवारी का भी अहम रोल रहा, जिन्होंने गेंद के साथ- साथ बल्ले से भी उपयोगी पारी खेली.

माधव तिवारी ने गेंदबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य को अपना पहला शिकार बनाया. प्रियांश आर्य अर्धशतक जड़कर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर माधव तिवारी ने अपने स्पेल के पहले ओवर की आखिरी बॉल पर उन्हें पवेलियन भेज दिया. यह उनका आईपीएल में डेब्यू विकेट भी था. इसके बाद माधव ने अपने स्पेल के आखिरी ओवर में कूपर कोनोली को चलता किया. उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 40 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

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बल्ले से भी मचाया धमाल

माधव तिवारी ने इसके बाद बल्ले से भी धमाकेदार पारी खेली. दिल्ली कैपिटल्स की टीम 17वें ओवर में 170 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा दिए थे. माधव तिवारी ने आशुतोष शर्मा (10 बॉल में 24 रन) के साथ मिलकर दिल्ली की जीत सुनिश्चित की. माधव तिवारी मैच के आखिर तक नाबाद रहे और आठ बॉल में नाबाद 18 रन की पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया.

कौन हैं माधव तिवारी ?

22 साल के माधव तिवारी मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आते हैं. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज है. उन्हें साल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 40 लाख रुपए में शामिल किया था. 2025 में ही उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेब्यू मैच भी खेला था. वह आईपीएल में दो मैच ही खेले हैं.