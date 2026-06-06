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पिता ने कर्ज लेकर बनाया क्रिकेटर, कौन हैं अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले मानव सुतार

मानव सुतार ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में डेब्यू किया है. बाएं हाथ के इस स्पिनर को न्यू मुल्लांपुर में खेले जा रहे मैच के दौरान मौका मिला.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 06, 2026, 10:32 AM IST

Published On Jun 06, 2026, 10:32 AM IST

Last UpdatedJun 06, 2026, 10:32 AM IST

Manav Suthar

आखिर मानव सुतार का सपना पूरा हो गया. शनिवार, 6 जून से न्यू मुल्लांपुर में खेले जा रहे सीरीज के एकमात्र टेस्ट मैच में राजस्थान के इस गेंदबाजी ऑलराउंडर को मौका दिया है. मैच से पहले कुलदीप यादव ने इस खिलाड़ी को टेस्ट कैप सौंपी. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

23 साल के मानव घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. वह बाएं हाथ के स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं. सुतार आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे. उन्होंने राजस्थान के शहर श्रीगंगानगर से भारत की राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया.

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सुतार के पिता ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए कर्ज लिया. वह सरकारी स्कूल में पीटी टीचर थे. मानव को टर्फ विकेट पर प्रैक्टिस करवाने के लिए उनके पिता ने एक खाली प्लॉट किराये पर लेकर टर्फ बनवाई. राजस्थान के श्रीगंगानगर से आने वाले मानव के लिए पिता ने पिच बनवाने के लिए कर्ज लिया.

सुतार पर घरेलू क्रिकेट में काफी समय से नजर रखी जा रही थी. और अब जब अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के लिए भारत ने रवींद्र जडेजा को आराम दिया है. और ऐसे में सुथार के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है. साथ ही सिलेक्टर्स के पास भी भविष्य के लिए खिलाड़ी देखने और परखने का अवसर होगा.

सुतार को घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए में अच्छे प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया में जगह मिली है. उन्होंने 2022-23 में पहली बार सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने सिर्फ छह रणजी मैचों में 39 विकेट अपने नाम किए थे. वह सीजन में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे.

घरेलू क्रिकेट में उन्होंने 29 मैचों में 945 रन बनाए हैं और साथ ही 129 विकेट भी हासिल किए हैं. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते हुए अनाधिकारिक टेस्ट मैच में उन्होंने 107 रन देकर पांच विकेट लिए थे.

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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