कौन हैं अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले मानव सुतार

आखिर मानव सुतार का सपना पूरा हो गया. शनिवार, 6 जून से न्यू मुल्लांपुर में खेले जा रहे सीरीज के एकमात्र टेस्ट मैच में राजस्थान के इस गेंदबाजी ऑलराउंडर को मौका दिया है. मैच से पहले कुलदीप यादव ने इस खिलाड़ी को टेस्ट कैप सौंपी. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

23 साल के मानव घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. वह बाएं हाथ के स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं. सुतार आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे. उन्होंने राजस्थान के शहर श्रीगंगानगर से भारत की राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया.

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सुतार के पिता ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए कर्ज लिया. वह सरकारी स्कूल में पीटी टीचर थे. मानव को टर्फ विकेट पर प्रैक्टिस करवाने के लिए उनके पिता ने एक खाली प्लॉट किराये पर लेकर टर्फ बनवाई. राजस्थान के श्रीगंगानगर से आने वाले मानव के लिए पिता ने पिच बनवाने के लिए कर्ज लिया.

सुतार पर घरेलू क्रिकेट में काफी समय से नजर रखी जा रही थी. और अब जब अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के लिए भारत ने रवींद्र जडेजा को आराम दिया है. और ऐसे में सुथार के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है. साथ ही सिलेक्टर्स के पास भी भविष्य के लिए खिलाड़ी देखने और परखने का अवसर होगा.

सुतार को घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए में अच्छे प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया में जगह मिली है. उन्होंने 2022-23 में पहली बार सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने सिर्फ छह रणजी मैचों में 39 विकेट अपने नाम किए थे. वह सीजन में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे.

घरेलू क्रिकेट में उन्होंने 29 मैचों में 945 रन बनाए हैं और साथ ही 129 विकेट भी हासिल किए हैं. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते हुए अनाधिकारिक टेस्ट मैच में उन्होंने 107 रन देकर पांच विकेट लिए थे.

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा