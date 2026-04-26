Published On Apr 26, 2026, 10:22 PM IST
Last UpdatedApr 26, 2026, 10:22 PM IST
Who is Mohsin Khan
Who is Mohsin Khan: आईपीएल 2026 में रविवार को लखनऊ सुपरजायंट्स और केकेआर की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के गेंदबाज मोहसिन खान ने गेंद से कहर बरपा दिया. मोहसिन खान ने इस मैच में फाइव विकेट हॉल हासिल किया. इसके साथ ही उन्होंने खास लिस्ट में जगह बनाई है.
मोहसिन खान ने केकेआर के खिलाफ मैच में चार ओवर में एक मेडन के साथ 23 रन देकर पांच विकेट लिए. वह लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए फाइव विकेट हॉल हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. यह आईपीएल 2026 का बेस्ट बॉलिंग स्पेल भी है. इसके अलावा टी-20 में उनका यह बेस्ट स्पेल भी है.
5/23 – मोहसिन खान (LSG) बनाम KKR, लखनऊ
4/17 – अकील होसेन (CSK) बनाम MI, वानखेड़े
4/18 – जेमी ओवरटन (CSK) बनाम DC, चेन्नई
5/14 – मार्क वुड बनाम DC, लखनऊ, 2023
5/23 – मोहसिन खान बनाम KKR, लखनऊ, 2026, आज रात*
5/30 – यश ठाकुर बनाम GT, लखनऊ, 2024
5/23 (LSG) बनाम KKR, लखनऊ, 2026, आज रात*
4/16 (LSG) बनाम DC, मुंबई (वानखेड़े), 2022
3/20 (LSG) बनाम KKR, मुंबई (DY पाटिल), 2022
5/5 – आकाश मधवाल (एमआई) बनाम एलएसजी, 2023
5/14 – अंकित राजपूत (पीबीकेएस) बनाम एसआरएच, 2018
5/20 – वरुण चक्रवर्ती (केकेआर) बनाम डीसी, 2020
5/23 – मोहसिन खान (एलएसजी) बनाम केकेआर, 2026
5/25 – उमरान मलिक (एसआरएच) बनाम जीटी, 2022
5/27 – हर्षल पटेल (आरसीबी) बनाम एमआई, 2021
मोहसिन खान का यह स्पेल आईपीएल में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग स्पेल है. उन्होंने जयदेव उनादकट के 13 साल पहले के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, जिनके नाम साल 2013 में 25 रन देकर पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड था.
5/23 – मोहसिन खान (LSG) बनाम KKR, लखनऊ, 2026
5/25 – जयदेव उनादकट (RCB) बनाम DC, दिल्ली, 2013
5/30 – जयदेव उनादकट (RPS) बनाम SRH, हैदराबाद, 2017
5/32 – अर्शदीप सिंह (PBKS) बनाम RR, दुबई, 2021
27 साल के मोहसिन खान घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हैं. वह लेफ्ट-आर्म मीडियम-फास्ट बॉलर के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी गति 140 किलोमीटर प्रतिघंटे के आसपास है. 6 फीट 3 इंच के मोहसिन को उनकी लंबाई से गेंद को एक्स्ट्रा बाउंस और मूवमेंट मिलता है.
उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए 2018 में टी20 डेब्यू किया. आईपीएल में 2018 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें पहली बार बेस प्राइस पर खरीदा, लेकिन वहां उन्हें मौके नहीं मिले, 2022 में वह लखनऊ सुपरजायंट्स से जुड़े और साल 2022 में ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ डेब्यू किया. डेब्यू सीजन में उन्होंने 9 मैचों में 14 विकेट लिए. इस टूर्नामेंट के बाद वह चोटिल भी हो गए. कड़ी मेहनत के बाद 2023 में उन्होंने वापसी की. 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में उन्होंने आखिरी ओवर में 11 रन बचाए थे. IPL के 2025 सीज़न के लिए LSG की तरफ से रिटेन किए गए पांच खिलाड़ियों में मोहसिन खान भी शामिल थे.
आईपीएल 2026 सीजन से पहले LSG ने उन्हें चार करोड़ में रिटेन किया. उन्होंने 28 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36 विकेट लिए हैं.