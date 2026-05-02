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कौन हैं नंदनी शर्मा, जिन्हें टी-20 वर्ल्ड कप में पहली बार मिला मौका, WPL में लिया था हैट्रिक

दिल्ली कैपिटल्स की तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच में WPL 2026 में हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 02, 2026, 06:15 PM IST

Published On May 02, 2026, 06:15 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 06:15 PM IST

Nandini Sharma

Nandini Sharma

Who is Nandani Sharma: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का शनिवार को ऐलान कर दिया गया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड में टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी. भारत का पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ होना है. भारतीय टीम में पहली बार नंदनी शर्मा को मौका दिया गया है.

24 साल की नंदनी शर्मा ने वीमेंस प्रीमियर लीग में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था, जिसका उन्हें ईनाम मिला है. उन्होंने वीमेंस प्रीमियर लीग में हैट्रिक लेने का भी कारनामा किया था.

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कौन हैं नंदनी शर्मा ? (Who is Nandani Sharma)

नंदनी शर्मा चंडीगढ़ की भारतीय महिला क्रिकेटर हैं. जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने घरेलू प्रतियोगिताओं में चंडीगढ़ महिला टीम और इंटर-जोनल मैचों में नॉर्थ जोन महिला टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है. युवा तेज गेंदबाज के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है.

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, नंदनी शर्मा को पहली बार मिला मौका

नंदनी शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा था. वह पहली बार 2026 में ही वीमेंस प्रीमियर लीग का हिस्सा बनीं. उन्होंने इस सीजन 10 मैच खेले, जिसमें उनके नाम 17 विकेट है,

गुजरात जायंट्स के खिलाफ लिया था हैट्रिक

दिल्ली कैपिटल्स की तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मुकाबले में हैट्रिक चटकाई थी. उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में चार विकेट लिए जिनमें से तीन आखिरी तीन गेंदों पर आए. उन्होंने इस मैच में 33 रन देकर पांच बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था.

महिला टी-20 विश्व कप में टीम इंडिया का शेड्यूल

14 जून: भारत बनाम पाकिस्‍तान
17 जून: भारत बनाम नीदरलैंड
21 जून: भारत बनाम साउथ अफ्रीका
25 जून: भारत बनाम बांग्‍लादेश
28 जून: भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया

भारतीय महिला टीम का फुल स्क्वाड:

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया, फुलमाली, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, नंदनी शर्मा, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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