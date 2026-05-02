IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Who is Ramakrishna Ghosh Dismissed Surya Kumar yadav Took a stunner on Ipl debut

कौन हैं रामकृष्ण घोष ? डेब्यू मैच में सूर्या का किया शिकार, हैरतअंगेज कैच भी लपका

रामकृष्ण घोष ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन ओवर के स्पेल में सिर्फ 24 रन देकर एक विकेट हासिल किया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 02, 2026, 10:38 PM IST

Published On May 02, 2026, 10:38 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 10:38 PM IST

Ramakrishna Ghosh

Ramakrishna Ghosh

Who is Ramakrishna Ghosh: आईपीएल 2026 में शनिवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने- सामने हुई. इस मैच में चेन्नई के लिए तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष ने डेब्यू किया. रामकृष्ण घोष ने अपने डेब्यू मैच में गेंद के साथ- साथ फील्डिंग में धमाल मचाया.

28 साल के रामकृष्ण घोष ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन ओवर के स्पेल में सिर्फ 24 रन देकर एक विकेट हासिल किया. वहीं उन्होंने एक कमाल का कैच भी लपका.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

विल जैक्स का लपका कमाल का कैच

रामकृष्ण घोष ने मुंबई की पारी की शुरुआत में ही विल जैक्स का हैरतअंगेज कैच लेकर हैरान कर दिया. दूसरे ओवर में अंशुल कम्बोज की गेंद पर विल जैक्स ने क्रीज से आगे निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की , गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बैकवर्ड प्वाइंट पर गई और आगे की तरफ डाइव लगाते हुए रामकृष्ण ने लो कैच लपका. रामकृष्ण घोष ने इस कैच को पूरा करने के लिए 18 मीटर की लंबी दौड़ लगाई. जैक्स सिर्फ एक रन बना सके.

सूर्य कुमार यादव का किया शिकार

रामकृष्ण घोष ने मुंबई के पारी के 11वें ओवर में तेजी से रन बना रहे सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बनाया. ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद को सूर्या ने प्वाइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की मगर वह उछाल से मात खा गए और बल्ले से गेंद लगने के बाद वह डीप कवर गई, वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की. सूर्या ने 12 बॉल में 21 रन की पारी खेली.

कौन हैं रामकृष्ण घोष ?

28 अगस्त 1997 को नासिक महाराष्ट्र में जन्मे रामकृष्ण घोष दाएं हाथ की मीडियम-फ़ास्ट गेंदबाजी और दाएं हाथ की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लगभग 5 फ़ीट 10 इंच लंबे रामकृष्ण नई गेंद के साथ लंबे स्पेल डालने और साथ ही डेथ-ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 13 फर्स्ट क्लास, 11 लिस्ट ए और नौ टी-20 मैच खेले हैं, फर्स्ट क्लास में उन्होंने 28 विकेट लेने के साथ 455 रन भी बनाए हैं. लिस्ट ए के 11 मैच में उनके नाम 21 विकेट है. टी-20 में उन्होंने दो विकेट चटकाए हैं.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

खराब दौर से गुजर रही LSG को बड़ी राहत, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी टीम से जुड़ा

खराब दौर से गुजर रही LSG को बड़ी राहत, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी टीम से जुड़ा
CSK vs MI Live Score, IPL 2026: मुंबई ने चेन्नई को दिया 160 रन का टारगेट

CSK vs MI Live Score, IPL 2026: मुंबई ने चेन्नई को दिया 160 रन का टारगेट
CSK VS MI: मुंबई इंडियंस के पास बदला लेने का मौका, क्या टूटेगा हार का सिलसिला ?

CSK VS MI: मुंबई इंडियंस के पास बदला लेने का मौका, क्या टूटेगा हार का सिलसिला ?

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान

Latest News

ramakrishna-ghosh

कौन हैं रामकृष्ण घोष ? डेब्यू मैच में सूर्या का किया शिकार, हैरतअंगेज कैच भी लपका

riyan-parag-52

रियान पराग मामले में क्या पंजाब पुलिस ने BCCI से किया संपर्क ? देवजीत सैकिया ने दिया जवाब

lsg-39

खराब दौर से गुजर रही LSG को बड़ी राहत, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी टीम से जुड़ा
csk-vs-mi-match

CSK vs MI Live Score, IPL 2026: मुंबई ने चेन्नई को दिया 160 रन का टारगेट
nandini-sharma

कौन हैं नंदनी शर्मा, जिन्हें टी-20 वर्ल्ड कप में पहली बार मिला मौका, WPL में लिया था हैट्रिक
india-women-team-5

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, नंदनी शर्मा को पहली बार मिला मौका

Editor's Pick

Most sixes in IPL as an Indian opener KL Rahul in List

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान
IPL 2026: Emotional Riyan Parag Answered Critics says I Don’t Need to Answer Them

हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे
Kyle Jamieson showing aggression to a 15 year old Vaibhav Sooryavanshi on his face Social media reacts

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद जेमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन, फूटा लोगों का गुस्सा

IPL 2026 Bhuvneshwar Kumar says I am Not Young Now Not Chasing Personal Achievements After Gujarat Titans vs RCB Match

'अब मैं जवान नहीं हूं', गुजरात टाइटंस से हार के बाद भुवी क्यों कहा ऐसा?
IPL 2026 Lungi Ngidi is Fit But Will NOT Play Today’s Match Against Rajasthan Royals Due to This ICC Rule?

फिट हैं लुंगी नगिडी पर आज भी नहीं खेल पाएंगे, ICC का यह नियम है रुकावट
IPL 2026 Match number 42 Arshad Khan and Shubman Gill Shines as Gujarat Titans Beat Royal Challengers Bengaluru

IPL 2026: अरशद खान के बाद गिल का जलवा, GT ने RCB हराया