कौन हैं रामकृष्ण घोष ? डेब्यू मैच में सूर्या का किया शिकार, हैरतअंगेज कैच भी लपका

Who is Ramakrishna Ghosh: आईपीएल 2026 में शनिवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने- सामने हुई. इस मैच में चेन्नई के लिए तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष ने डेब्यू किया. रामकृष्ण घोष ने अपने डेब्यू मैच में गेंद के साथ- साथ फील्डिंग में धमाल मचाया.

28 साल के रामकृष्ण घोष ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन ओवर के स्पेल में सिर्फ 24 रन देकर एक विकेट हासिल किया. वहीं उन्होंने एक कमाल का कैच भी लपका.

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विल जैक्स का लपका कमाल का कैच

रामकृष्ण घोष ने मुंबई की पारी की शुरुआत में ही विल जैक्स का हैरतअंगेज कैच लेकर हैरान कर दिया. दूसरे ओवर में अंशुल कम्बोज की गेंद पर विल जैक्स ने क्रीज से आगे निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की , गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बैकवर्ड प्वाइंट पर गई और आगे की तरफ डाइव लगाते हुए रामकृष्ण ने लो कैच लपका. रामकृष्ण घोष ने इस कैच को पूरा करने के लिए 18 मीटर की लंबी दौड़ लगाई. जैक्स सिर्फ एक रन बना सके.

सूर्य कुमार यादव का किया शिकार

रामकृष्ण घोष ने मुंबई के पारी के 11वें ओवर में तेजी से रन बना रहे सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बनाया. ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद को सूर्या ने प्वाइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की मगर वह उछाल से मात खा गए और बल्ले से गेंद लगने के बाद वह डीप कवर गई, वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की. सूर्या ने 12 बॉल में 21 रन की पारी खेली.

कौन हैं रामकृष्ण घोष ?

28 अगस्त 1997 को नासिक महाराष्ट्र में जन्मे रामकृष्ण घोष दाएं हाथ की मीडियम-फ़ास्ट गेंदबाजी और दाएं हाथ की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लगभग 5 फ़ीट 10 इंच लंबे रामकृष्ण नई गेंद के साथ लंबे स्पेल डालने और साथ ही डेथ-ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 13 फर्स्ट क्लास, 11 लिस्ट ए और नौ टी-20 मैच खेले हैं, फर्स्ट क्लास में उन्होंने 28 विकेट लेने के साथ 455 रन भी बनाए हैं. लिस्ट ए के 11 मैच में उनके नाम 21 विकेट है. टी-20 में उन्होंने दो विकेट चटकाए हैं.