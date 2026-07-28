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33 साल की उम्र में पहली बार मिला टीम इंडिया में मौका, कौन हैं सारांश जैन ?

सारांश जैन ने मध्य प्रदेश के लिए 54 फर्स्ट क्लास, 47 लिस्ट ए और 20 टी-20 मैच खेले हैं. 54 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 188 विकेट है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 28, 2026, 10:51 AM IST

Published On Jul 28, 2026, 10:51 AM IST

Last UpdatedJul 28, 2026, 10:51 AM IST

Saransh Jain

Saransh Jain

Who is Saransh Jain: श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया. 33 साल के सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. सारांश जैन मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं.

सारांश जैन गेंद के साथ- साथ अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. फर्स्ट क्लास में उनके नाम दो शतक भी है. हाल ही में भारत ए के श्रीलंका दौरे पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था और सात विकेट भी हासिल किए थे.

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कौन हैं सारांश जैन ?

33 साल के सारांश जैन इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. उनके पिता पिता सुबोध जैन पूर्व मध्य प्रदेश रणजी खिलाड़ी भी रहे. सारांश जैन ने 12 साल दिसंबर 2014 में तमिलनाडु के खिलाफ मध्य प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था. टी-20 में उन्होंने 2014 और लिस्ट ए में उन्होंने अपना पहला मैच साल 2017 में खेला. वह घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के अलावा सेंट्रल जोन, इंडिया ए, इंडिया डी और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं.

दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में किया था शानदार प्रदर्शन

सारांश जैन ने दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में फाइव विकेट हॉल हासिल किया था, जिससे सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर खिताब पर कब्जा किया था.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जडेजा की वापसी, गुरनूर- सारांश को पहली बार मिला मौका

सारांश जैन का घरेलू क्रिकेट में कैसा है प्रदर्शन ?

मध्य प्रदेश के लिए सारांश जैन ने 54 फर्स्ट क्लास, 47 लिस्ट ए और 20 टी-20 मैच खेले हैं. 54 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 188 विकेट है. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2223 रन भी बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 14 अर्धशतक शामिल है. 47 लिस्ट ए मैच में उन्होंने 38 विकेट और 20 टी-20 मैच में उन्होंने 18 विकेट चटकाए हैं. वह 2021-22 में मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी की खिताब जीत का हिस्सा थे.

भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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