एक ओवर में तीन विकेट लेकर भारत को किया पस्त, कौन हैं शादले वैन शल्कविक ?

यूएसए के गेंदबाज शादले वैन शल्कविक ने एक ओवर में तीन विकेट लेकर कोहराम मचा दिया. उन्होंने छठे ओवर में यह कारनामा किया.

Shadley van Schalkwyk

Who is Shadley van Schalkwyk: भारत और यूएसए की टीम शनिवार को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन आमने-सामने हुई. इस मैच में यूएसए के गेंदबाज शादले वैन शल्कविक ने एक ओवर में तीन विकेट लेकर कोहराम मचा दिया. शादले वैन शल्कविक ने भारत की पारी के छठे ओवर में यह कारनामा किया.

शादले वैन शल्कविक ने छठे ओवर की दूसरी बॉल पर इन फॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन को अपना शिकार बनाया. ईशान किशन ऑफ स्टंप के हल्की बाहर आई गेंद पर प्रहार किया, मगर वह फील्डर से नहीं बच पाए. दाईं तरफ जाकर मिलिंद कुमार ने दोनों हाथ से उनका कैच लपका. ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने तिलक वर्मा का शिकार किया. तिलक ने ऑफ स्टंप की लाइन में बैकऑफ लेंथ गेंद पर शॉट खेला, मगर वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सके, गेंद सीधा मिडविकेट की तरफ गई और मोनांक पेटल के हाथों में समा गई.

Add Cricket Country as a Preferred Source

इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शल्कविक ने शिवम दुबे को चलता किया. ऑफ स्टंप के बाहर बैकऑफ लेंथ गेंद धीमी गति की और दुबे लेग साइड में पुल करने गए लेकिन गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और नेत्रवलकर ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की. उन्होंने आखिरी स्पेल में अर्शदीप सिंह को अपना चौथा शिकार बनाया.

शादले वैन शल्कविक ने चटकाए चार विकेट

शादले वैन शल्कविक ने चार ओवर में 25 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए. T20 वर्ल्ड कप में USA के लिए यह सबसे अच्छी गेंदबाजी है. इससे पहले 2024 में डलास में पाकिस्तान के खिलाफ नोस्थुश केंजिगे ने 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे.

TRENDING NOW

कौन हैं शादले वैन शल्कविक ?

शादले वैन शल्कविक का जन्म 5 अगस्त 1988 को साउथ अफ्रीका के केपटाउन में हुआ था. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 2024 में यूएसए के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने अमेरिका के लिए 13 वनडे और 16 टी-20 मैच खेले हैं. 13 वनडे में उनके नाम 17 विकेट है. वहीं 16 टी-20 मैच में उन्होंने 18 विकेट चटकाए हैं.

यूएसए की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम के प्लेइंग-11 में जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन को जगह नहीं मिली है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/