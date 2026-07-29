कौन हैं शुभदीप घोष ? टी दिलीप की जगह बन सकते हैं भारत के नए फील्डिंग कोच

टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी. दिलीप का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है. बोर्ड जल्द ही उनके स्थान पर नए कोचों की नियुक्ति की घोषणा करेगा. शुभदीप घोष का नाम भारत के नए फील्डिंग कोच के रुप में सबसे ज्यादा चर्चा में है.

असम के पूर्व घरेलू क्रिकेटर शुभदीप घोष को कोचिंग का अच्छा खासा अनुभव है. वह भारत ए और भारतीय महिला टीम के अलावा अंडर-19 टीम के साथ काम कर चुके हैं.

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कौन हैं शुभदीप घोष ?

शुभदीप घोष असम और रेलवे के लिए मध्य क्रम के दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर के रूप में खेल चुके हैं. 58 साल के शुभदीप ने एनसीए में कई सालों तक काम किया है. वह हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा वह भारतीय महिला टीम, भारत ए, भारत अंडर-19 और 2023 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के साथ काम कर चुके हैं. अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज उनका पहला कार्यकाल हो सकता है.

शुभदीप घोष ने 17 फर्स्ट क्लास और 17 लिस्ट ए मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 316 और 307 रन बनाए. उन्होंने 1994-95 में दोनों फॉर्मेट में अपना डेब्यू किया था और 2004 में अपना आखिरी फर्स्ट-क्लास मैच खेला. बतौर खिलाड़ी रिटायर होने के बाद उन्होंने कोचिंग की फील्ड में एंट्री ली. उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के लिए फील्डिंग कोच के तौर पर काम किया. वह इंडिया A और इंडिया U-19 टीमों के साथ भी जुड़े रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका में उनका 2024 वर्ल्ड कप कैंपेन भी शामिल है।

इंडियन प्रीमियर लीग में वह साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, जब टीम ने दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था. गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने जब खिताब जीता, तब शुभदीप घोष टीम के कोचिंग स्टॉफ का हिस्सा थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग कोच के तौर पर भी काम किया था.

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श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 के तहत यह मुकाबला खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है.