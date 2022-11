mystery girl photo viral in NZ vs PAK: पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में जगह बनाई। सिडनी में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से पटखनी दी।

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुे 4 विकेट खोकर 152 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसे पाकिस्तान ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ कप्तान बाबर आजम और सलामी मोहम्मद रिजवान का रहा जिनके बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की शानदार साझेदारी हुई।

पाकिस्तान को इस मुकाबले में सपोर्ट करने के लिए वैसे तो हजारों की संख्या में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाक फैंस मौजूद थे लेकिन एक फैंस ऐसी भी थी जिसने अपनी अदाओं से सभी का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर अब इस फैंस को मिस्ट्री गर्ल बताया जा रहा है। इस मिस्ट्री गर्ल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उसे पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ करते देखा जा सकता है।

