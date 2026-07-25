Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

कौन हैं यश ठाकुर ? टीम इंडिया के लिए किया डेब्यू, घरेलू क्रिकेट में शानदार है रिकॉर्ड

यश ठाकुर का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है. यश ठाकुर ने 32 फर्स्ट क्लास, 57 लिस्ट ए और 74 टी-20 मैच खेले हैं

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 25, 2026, 05:00 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 05:00 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 05:00 PM IST

Yash Thakur debut

Yash Thakur debut

Who is Yash Thakur: भारत और जिम्बाब्वे की टीम शनिवार को दूसरे टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. भारतीय टीम ने इस मैच में एक बदलाव किया है.

अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को इस मैच में प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है. यश ठाकुर घरेलू क्रिकेट में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं. अंडर-19 टीम में अपनी चमक बिखेर चुके यश ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 15 विकेट हासिल किए हैं. यश ने विदर्भ के साथ 2024/25 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, वे पिछले 12 महीनों से इंडिया ‘ए’ टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

कौन हैं यश ठाकुर ?

27 साल के यश ठाकुर का जन्म कोलकाता में हुआ था. उनके पिता रवि सिंह ठाकुर राज्य स्तर के जूडो खिलाड़ी रह चुके हैं. अपने शुरुआती दिनों में यश ठाकुर मार्शल आर्ट्स (वुशु) खेलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने 2017 में लिस्ट ए और 2018 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था.

आईपीएल में पंजाब किंग्स का हैं हिस्सा

वह आईपीएल में लखनऊ सुपरजायंट्स और पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे हैं. वह आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे. आईपीएल के 22 मैच में उनके नाम 27 विकेट है. उन्हें डेथ ओवरों की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. यश ठाकुर ने साल 2023 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। लखनऊ सुपरजायंट्स की तरफ से पहले सीजन 9 मुकाबलों में 13 सफलता मिलीं, जिसके बाद अगले सीजन में उन्होंने 10 मैच खेले और 11 विकेट निकाले. इसके बाद यश पंजाब किंग्स की टीम से जुड़े, जिसके लिए अगले दो सीजन में कुल 3 मैच खेले और इतने ही विकेट निकाले.

घरेलू क्रिकेट में कैसा है रिकॉर्ड ?

यश ठाकुर का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है. यश ठाकुर ने 32 फर्स्ट क्लास, 57 लिस्ट ए और 74 टी-20 मैच खेले हैं. 32 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 93 विकेट लिए हैं, वहीं लिस्ट ए में उनके नाम 90 विकेट हैं. 74 टी-20 मैच में उन्होंने 110 विकेट अपने नाम किए हैं.

कौन हैं यश ठाकुर ? टीम इंडिया के लिए किया डेब्यू, घरेलू क्रिकेट में शानदार है रिकॉर्ड

दूसरे टी-20 मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश रविसिंह ठाकुर, मयंक यादव

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

'दूबे और राणा ऑलराउंडर नहीं', श्रीकांत ने कही बड़ी बात, विराट और रोहित भी दी सलाह

'दूबे और राणा ऑलराउंडर नहीं', श्रीकांत ने कही बड़ी बात, विराट और रोहित भी दी सलाह
IND VS ZIM 2nd T20I Live: भारत की खराब शुरुआत, दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे

IND VS ZIM 2nd T20I Live: भारत की खराब शुरुआत, दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे

IND vs ZIM: वैभव से लेकर रजा तक, दूसरे मैच में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें

IND vs ZIM: वैभव से लेकर रजा तक, दूसरे मैच में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें
Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

Latest News

ind-vs-zim-2nd-t20i-2

IND VS ZIM 2nd T20I Live: जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, भारत की पहली बल्लेबाजी, यश ठाकुर का डेब्यू
rajesh-chauhan

भारत के पूर्व क्रिकेटर पर दर्ज हुआ एफआईआर, जानें क्या है आरोप ?

india-11-3

IND vs ZIM: वैभव से लेकर रजा तक, दूसरे मैच में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें
rohit-sharma-439

Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

yash-thakur-7

गौतम गंभीर की किस एक सलाह ने बदली किस्मत ? भारतीय टीम में एंट्री के बाद यश ठाकुर ने खोला राज
iyer-toss

IND vs ZIM: सिक्का सही गिरा तो श्रेयस अय्यर तोड़ेंगे 88 साल पुराना रिकॉर्ड

Editor's Pick

Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा
Eyes on Shreyas Iyer Captaincy in India vs Zimbabwe Series

अय्यर खोल पाएंगे अपना खाता, लक्ष्मण की रणनीति पर भी होगी नजर
Zimbabwe Announced Team for India T20 Series Sikandar Raza will be the Captain

भारत से भिड़ने के लिए जिम्बाब्वे टी-20 टीम का ऐलान, तफादजवा त्सिगा को मिला पहली बार मौका
काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?

काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?
On This Day in Cricket When Muttiah Muralitharan Completed 800 Test Wickets

On This Day In Cricket: जब मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 800 विकेट