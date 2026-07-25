कौन हैं यश ठाकुर ? टीम इंडिया के लिए किया डेब्यू, घरेलू क्रिकेट में शानदार है रिकॉर्ड

Who is Yash Thakur: भारत और जिम्बाब्वे की टीम शनिवार को दूसरे टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. भारतीय टीम ने इस मैच में एक बदलाव किया है.

अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को इस मैच में प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है. यश ठाकुर घरेलू क्रिकेट में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं. अंडर-19 टीम में अपनी चमक बिखेर चुके यश ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 15 विकेट हासिल किए हैं. यश ने विदर्भ के साथ 2024/25 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, वे पिछले 12 महीनों से इंडिया ‘ए’ टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं.

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Congratulations to Yash Thakur as he is all set to make his #TeamIndia debut 👏👏



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कौन हैं यश ठाकुर ?

27 साल के यश ठाकुर का जन्म कोलकाता में हुआ था. उनके पिता रवि सिंह ठाकुर राज्य स्तर के जूडो खिलाड़ी रह चुके हैं. अपने शुरुआती दिनों में यश ठाकुर मार्शल आर्ट्स (वुशु) खेलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने 2017 में लिस्ट ए और 2018 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था.

आईपीएल में पंजाब किंग्स का हैं हिस्सा

वह आईपीएल में लखनऊ सुपरजायंट्स और पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे हैं. वह आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे. आईपीएल के 22 मैच में उनके नाम 27 विकेट है. उन्हें डेथ ओवरों की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. यश ठाकुर ने साल 2023 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। लखनऊ सुपरजायंट्स की तरफ से पहले सीजन 9 मुकाबलों में 13 सफलता मिलीं, जिसके बाद अगले सीजन में उन्होंने 10 मैच खेले और 11 विकेट निकाले. इसके बाद यश पंजाब किंग्स की टीम से जुड़े, जिसके लिए अगले दो सीजन में कुल 3 मैच खेले और इतने ही विकेट निकाले.

घरेलू क्रिकेट में कैसा है रिकॉर्ड ?

यश ठाकुर का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है. यश ठाकुर ने 32 फर्स्ट क्लास, 57 लिस्ट ए और 74 टी-20 मैच खेले हैं. 32 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 93 विकेट लिए हैं, वहीं लिस्ट ए में उनके नाम 90 विकेट हैं. 74 टी-20 मैच में उन्होंने 110 विकेट अपने नाम किए हैं.

कौन हैं यश ठाकुर ? टीम इंडिया के लिए किया डेब्यू, घरेलू क्रिकेट में शानदार है रिकॉर्ड

दूसरे टी-20 मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश रविसिंह ठाकुर, मयंक यादव

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी