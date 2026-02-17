This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
19 साल के युवराज ने किया कमाल, टी20 वर्ल्ड कप में सबसे युवा सेंचुरियन
19 साल के युवराज सामरा ने कमाल कर दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. कनाडा के इस बल्लेबाज ने मंगलवार को ग्रुप डी के चेन्नई में खेले जा रहे मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह शतक लगाया है. वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं.
T20 WC में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी
19 साल 141 दिन – युवराज समरा (CAN) बनाम NZ, चेन्नई, 2026*
22 साल 127 दिन – अहमद शहजाद (PAK) बनाम BAN, मीरपुर, 2014
23 साल 156 दिन – सुरेश रैना (IND) बनाम SA, ग्रोस आइलेट, 2010
25 साल 83 दिन – एलेक्स हेल्स (ENG) बनाम SL, चटगाँव, 2014
25 साल 327 दिन – ग्लेन फिलिप्स (NZ) बनाम SL, सिडनी, 2022
कनाडा के इस युवा बल्लेबाज के नाम एक और रिकॉर्ड भी जुड़ गया है. वह पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले असोसिएट देश के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने 58 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. युवराज ने चौके के साथ अपना शतक पूरा किया. इस वर्ल्ड कप में यह दूसरा शतक है. सोमवार को ही श्रीलंका के प्रथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था.
इससे पहले सामरा ने अपनी हाफ सेंचुरी 36 गेंद पर पूरी की थी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कनाडा को अच्छी शुरुआत दी.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/