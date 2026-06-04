SKY के बाद कौन,गंभीर की पसंद या कोई और? टी20 कप्तान पर कशमकश का दौर

नई दिल्ली: टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान कौन होगा? इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाद यह सवाल उभर कर सामने आया है. सूर्यकुमार यादव ने अभी चंद महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की अगुआई की थी. लेकिन अब उनके भविष्य पर बड़ा प्रश्नचिह्व लगा है. सूर्या लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और अब सिलेक्टर्स उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं. इसके बारे में सूर्या को जानकारी जल्द दी जा सकती है. पर, अगले कप्तान को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं. और यह भी कहा जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. और ऐसे में कप्तानी की यह रेस बहुत रोचक हो गई है.

कौन हैं गौतम गंभीर की पहली पसंद?

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि गौतम गंभीर संजू सैमसन को टीम का नया कप्तान बनाना चाहते हैं. इसके साथ ही एक नाम ईशान किशन का भी आ रहा है. लेकिन खबरों के मुताबिक सिलेक्टर्स इन दोनों नामों पर सहमत हैं. वजह प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव बताया जा रहा है.

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रिपोर्ट कहती है, ‘चयन समिति में मन में यह सवाल है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी लंबे वक्त तक प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रख पाएंगे.’ और इसी कशमकश ने कप्तानी की इस रेस को रोचक बना दिया है. और गंभीर की पसंद सैमसन के लिए राह मुश्किल कर दी है. वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं लेकिन इस सीजन में वह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे. और वहां टीम प्रबंधन ने रुतुराज गायकवाड़ को ही कप्तान रखा.

संजू सैमसन का T20I में कैसा है रिकॉर्ड?

मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 62 54 1399 28.55 156.83

किशन ने की थी आईपीएल में कप्तानी

किशन की बात करें तो उन्होंने हाल ही में आईपीएल में कुछ मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की थी. पैट कमिंस की गैर-मौजूदगी में पहले सात मैचों में बाएं हाथ के इस विकेटकीपर ने टीम की कमान संभाली थी. इसमें से चार मैच टीम जीती थी और तीन हारी थी. इससे पहले उनकी कप्तानी में झारखंड ने पहली बार घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा किया था.

इस प्रदर्शन के दम पर उनकी टीम इंडिया में रीएंट्री हुई थी. और वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम में भी चुने गए थे. वहां उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था. पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी 77 रन की पारी ने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी.

T20I में कैसा है ईशान किशन का रिकॉर्ड

मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 45 45 1328 30.18 148.04

क्यों श्रेयस अय्यर का नाम है आगे

श्रेयस अय्यर, जो फिलहाल भारत की टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं हैं, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं. इसके पीछे वजह भी है. अय्यर ने लगातार दो साल तक आईपीएल में टीम को फाइनल तक पहुंचाया. और दोनों बार अलग-अलग टीम के साथ. अय्यर ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगुआई की, टीम चैंपियन बनी. और 2025 में वह पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान थे जब टीम को फाइनल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार मिली थी. इससे पहले वह IPL 2020 के फाइनल में पहुंचने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान थे. अय्यर का फॉर्म भी अच्छा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 498 रन बनाए. इसमें एक सेंचुरी और पांच हाफ-सेंचुरी शामिल रहीं. 2025 के आईपीएल सीजन में उन्होंने 604 रन बनाए थे.

क्या गंभीर नहीं हैं श्रेयस अय्यर के नाम पर सहमत?

लेकिन… और यह बहुत बड़ा लेकिन है. खबर है कि गंभीर इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाए. आईपीएल 2024 के दौरान और बाद में दोनों के बीच मतभेद की खबरें खुलकर सामने आईं. साल 2024 में जब केकेआर ने आईपीएल जीता तब अय्यर टीम के कप्तान थे और गंभीर टीम में मेंटॉर थे. अय्यर ने कहा भी था कि उन्हें टीम के आईपीएल जीतने का जरूरी क्रेडिट नहीं मिला. इसके बाद गंभीर भारतीय टीम के कोच बन गए. और अय्यर ने भी केकेआर का साथ छोड़ दिया. अब क्या गंभीर और अगरकर में अय्यर के नाम पर सहमति बनेगी. यह देखना दिलचस्प होगा. हालांकि हिंदी अखबार दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अय्यर का कप्तान बनना तय है. लेकिन आधिकारिक रूप से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है.

T20I में श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड

मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 51 47 1104 30.66 136.12

तिलक वर्मा का नाम भी आ रहा है सामने

एक नाम तिलक वर्मा का भी आ रहा है. हैदराबाद के बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की परिपक्तवता की तारीफ कई पूर्व खिलाड़ी कर चुके हैं. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम का अहम हिस्सा हैं. रोहित शर्मा ने भी खुलकर इस खिलाड़ी की तारीफ की थी. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा था कि वर्मा जल्द ही किसी टीम की कप्तानी कर सकते हैं. तो, क्या वह टीम भारत की राष्ट्रीय टी20 टीम होगी?

T20I में कैसा है तिलक वर्मा का रिकॉर्ड

मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 49 46 1390 44.83 145.54

वनडे और टेस्ट में शुभमन गिल करते हैं कप्तानी

भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में है. गिल को टी20 फॉर्मेट में कई मौके मिले लेकिन वह उनके साथ न्याय नहीं कर सके. और इसके बाद उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. हालांकि आईपीएल 2026 में उन्होंने गुजरात टाइटंस की टीम को फाइनल तक पहुंचाया. उनकी कप्तानी को सराहा भी गया. इसके साथ ही वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे. उन्होंने 16 मैचों में 732 रन बनाए. उनका औसत 45.75 और स्ट्राइक-रेट 163.02 का रहा. गिल ने एक सेंचुरी और छह हाफ-सेंचुरी लगाईं. लेकिन भारत की टी20 टीम में उनकी वापसी अभी संभव नहीं लगती. अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन से टॉप ऑर्डर पैक है. और गिल के लिए फिलहाल जगह नजर नहीं आती.

T20I में कैसा है शुभमन गिल का रिकॉर्ड

मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 36 36 869 28.03 138.59

तो भारत की टी20 टीम का अगला कप्तान कौन होगा इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा जब सिलेक्टर्स इन दौरों के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेंगे. तब तक सवाल-जवाब और कशमकश का दौर चलता रहेगा.

भारत का आयरलैंड और इंग्लैंड दौरा

भारतीय टीम को इस महीने के अंत में आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करना है. आयरलैंड में टीम को 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. वहीं एक जुलाई से 19 जुलाई के बीच टीम इंडिया को इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. पहले टी20 मैचों की सीरीज होगी. ये मैच 1 से 11 जुलाई के बीच होंगे. और उसके बाद 14 से 19 के बीच वनडे सीरीज होगी. इन वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सितारे नजर आएंगे.

भारत के इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम