ऱहाणे के बाद कौन होगा केकेआर का अगला कप्तान, ये 3 नाम हैं रेस में सबसे आगे

Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

अजिंक्य रहाणे के बाद कौन होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कप्तान, 3 में से किसे मिलेगी कमान

अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है. वह भारतीय टीम से तो लंबे समय से बाहर थे लेकिन आईपीएल फ्रैंचाइजी केकेआर की कमान संभाल रहे थे.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 31, 2026, 04:18 PM IST

Published On Jul 31, 2026, 04:18 PM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 04:18 PM IST

अजिंक्य रहाणे के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान कौन होगा. यह एक बड़ा सवाल है.

नई दिल्ली: अजिंक्य रहाणे ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. और रहाणे के इस फैसले के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है. टीम को आईपीएल 2027 में कप्तान को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है.

अब सीजन में केकेआर के पास कुछ विकल्प हैं. या तो टीम ट्रेड के जरिए ऐसा खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल करे जिसे वह कप्तान बना सके. या नीलामी में ऐसा खिलाड़ी खरीदे जिसे वह अगले सीजन के लिए कप्तान बना सके. और टीम के पास तीसरा विकल्प मौजूदा खिलाड़ियों में से किसी को कप्तान बनाने का विकल्प होगा. और इस लिस्ट में उपकप्तान रिंकू सिंह एक बड़े मजबूत दावेदार के रूप में सामने आते हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

रिंकू सिंह को बनाया गया था उपकप्तान

रिंकू को आईपीएल 2026 से पहले कप्तान बनाया गया था. फ्रैंचाइजी ने रिंकू को कप्तान बनाने के पीछे लीडरशिप डेवलेपमेंट को वजह बताया था.

आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के कोच अभिषेक नायर ने कहा था, ‘बीते कुछ साल में हमने देखा है कि रिंकू सिंह न सिर्फ एक क्रिकेटर बल्कि एक लीडर के तौर पर उभरकर सामने आए हैं.’ उन्होंने कहा था, ‘बीते कुछ साल से उनका प्रदर्शन अपने आप में सारी कहानी कहता है. मुझे लगता है कि मैदान के बाहर, वह बिना ज्यादा बात किए, ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिनकी बात टीम सुनना चाहती है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हम रिंकू के कंधों के लिए कुछ और जिम्मेदारी चाहते हैं और मुझे लगता है कि यह परफेक्ट टाइम है. वर्ल्ड कप विजेता के तौर पर आना और जिम्मेदारी उठाना. इससे अजिंक्य रहाणे को काफी मदद मिलेगी.’

कैसा है रिंकू सिंह

रिंकू के कप्तानी रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने बहुत कम मौकों पर यह जिम्मेदारी संभाली है. लेकिन उनका रिकॉर्ड कमाल का रहा है. उन्होंने यूपी टी20 में मेरठ मावरिक्स को 2024 में खिताब जितवाने में मदद की. इसके बाद अगले साल 2025 में वह रनर्स-अप रहे. रिंकू की कप्तानी में दो सीजन में उनकी टीम ने 18 में से 13 मैच जीते हैं. इसके साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम की कप्तानी भी की है. साल 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की जगह टीम की कमान संभाली थी.

सुनील नारायण भी हैं विकल्प

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सुनील नारायण भी कप्तानी का एक विकल्प हो सकते हैं. 38 साल का यह मिस्ट्री स्पिनर आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला विदेशी गेंदबाज है. और साल 2012 से ही वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं. वह फ्रैंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा खेलने वाले क्रिकेटर्स में हैं. नारायण ने कभी टीम की कप्तानी नहीं की है लेकिन वह नाइट राइडर्स फ्रैंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. अबू धाबी नाइट राइडर्स और लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स के कप्तान रहे हैं.

इसके अलावा रोवमैन पॉवेल का नाम भी चल रहा है. उन्होंने 37 मैचों में वेस्टइंडीज की कप्तानी की है. और केकेआर के लिए उन्होंने 13 मैच खेले हैं. साल 2025 में दो मैच और 2026 में उन्होंने 11 मैच खेले.

ट्रेड विंडो आईपीएल नीलामी से एक सप्ताह पहले तक खुली रहती है. आम तौर पर आईपीएल की नीलामी दिसंबर में होती है. और आईपीएल की नीलामी खत्म होने के बाद यह विंडो फिर खुल जाती है. बीसीसीआई ने अभी तक रिटेंशन के नियम और डेडलाइन का ऐलान नहीं किया है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

क्रिकेट जगत को बड़ा झटका, Ajinkya Rahane ने संन्यास की घोषणा की

क्रिकेट जगत को बड़ा झटका, Ajinkya Rahane ने संन्यास की घोषणा की
सहवाग से लेकर पुजारा तक, रहाणे के संन्यास पर हर किसी ने भेजा खास मैसेज

सहवाग से लेकर पुजारा तक, रहाणे के संन्यास पर हर किसी ने भेजा खास मैसेज
लॉर्ड्स में यादगार शतक, मेलबर्न की ऐतिहासिक जीत... अजिंक्य रहाणे की पांच बड़ी उपलब्धियां

लॉर्ड्स में यादगार शतक, मेलबर्न की ऐतिहासिक जीत... अजिंक्य रहाणे की पांच बड़ी उपलब्धियां

अजिंक्य रहाणे को रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई से कितना पेंशन मिलेगा ?

अजिंक्य रहाणे को रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई से कितना पेंशन मिलेगा ?

Latest News

ollie_robinson-1

क्या नए कोच से पटरी पर लौट पाएगा इंग्लैंड, पेसर को स्टीफन फ्लेमिंग से बड़ी उम्मीदें
west-indies-cricket-team-14

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
ajinkya-rahane-30

ऱहाणे के बाद कौन होगा केकेआर का अगला कप्तान, ये 3 नाम हैं रेस में सबसे आगे
jasprit-bumrah-181

श्रीलंका सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर आया अपडेट

robinson-2

'उनसे मिला नहीं लेकिन काफी अच्छी बातें...', अपने नए हेड कोच को लेकर रॉबिन्सन ने कही बड़ी बात
whatsapp-image-2026-07-30-at-11-45-42-am

क्रिकेट जगत को बड़ा झटका, Ajinkya Rahane ने संन्यास की घोषणा की

Editor's Pick

Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11