ऱहाणे के बाद कौन होगा केकेआर का अगला कप्तान, ये 3 नाम हैं रेस में सबसे आगे

नई दिल्ली: अजिंक्य रहाणे ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. और रहाणे के इस फैसले के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है. टीम को आईपीएल 2027 में कप्तान को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है.

अब सीजन में केकेआर के पास कुछ विकल्प हैं. या तो टीम ट्रेड के जरिए ऐसा खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल करे जिसे वह कप्तान बना सके. या नीलामी में ऐसा खिलाड़ी खरीदे जिसे वह अगले सीजन के लिए कप्तान बना सके. और टीम के पास तीसरा विकल्प मौजूदा खिलाड़ियों में से किसी को कप्तान बनाने का विकल्प होगा. और इस लिस्ट में उपकप्तान रिंकू सिंह एक बड़े मजबूत दावेदार के रूप में सामने आते हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source

रिंकू सिंह को बनाया गया था उपकप्तान

रिंकू को आईपीएल 2026 से पहले कप्तान बनाया गया था. फ्रैंचाइजी ने रिंकू को कप्तान बनाने के पीछे लीडरशिप डेवलेपमेंट को वजह बताया था.

आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के कोच अभिषेक नायर ने कहा था, ‘बीते कुछ साल में हमने देखा है कि रिंकू सिंह न सिर्फ एक क्रिकेटर बल्कि एक लीडर के तौर पर उभरकर सामने आए हैं.’ उन्होंने कहा था, ‘बीते कुछ साल से उनका प्रदर्शन अपने आप में सारी कहानी कहता है. मुझे लगता है कि मैदान के बाहर, वह बिना ज्यादा बात किए, ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिनकी बात टीम सुनना चाहती है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हम रिंकू के कंधों के लिए कुछ और जिम्मेदारी चाहते हैं और मुझे लगता है कि यह परफेक्ट टाइम है. वर्ल्ड कप विजेता के तौर पर आना और जिम्मेदारी उठाना. इससे अजिंक्य रहाणे को काफी मदद मिलेगी.’

कैसा है रिंकू सिंह

रिंकू के कप्तानी रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने बहुत कम मौकों पर यह जिम्मेदारी संभाली है. लेकिन उनका रिकॉर्ड कमाल का रहा है. उन्होंने यूपी टी20 में मेरठ मावरिक्स को 2024 में खिताब जितवाने में मदद की. इसके बाद अगले साल 2025 में वह रनर्स-अप रहे. रिंकू की कप्तानी में दो सीजन में उनकी टीम ने 18 में से 13 मैच जीते हैं. इसके साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम की कप्तानी भी की है. साल 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की जगह टीम की कमान संभाली थी.

सुनील नारायण भी हैं विकल्प

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सुनील नारायण भी कप्तानी का एक विकल्प हो सकते हैं. 38 साल का यह मिस्ट्री स्पिनर आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला विदेशी गेंदबाज है. और साल 2012 से ही वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं. वह फ्रैंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा खेलने वाले क्रिकेटर्स में हैं. नारायण ने कभी टीम की कप्तानी नहीं की है लेकिन वह नाइट राइडर्स फ्रैंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. अबू धाबी नाइट राइडर्स और लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स के कप्तान रहे हैं.

इसके अलावा रोवमैन पॉवेल का नाम भी चल रहा है. उन्होंने 37 मैचों में वेस्टइंडीज की कप्तानी की है. और केकेआर के लिए उन्होंने 13 मैच खेले हैं. साल 2025 में दो मैच और 2026 में उन्होंने 11 मैच खेले.

ट्रेड विंडो आईपीएल नीलामी से एक सप्ताह पहले तक खुली रहती है. आम तौर पर आईपीएल की नीलामी दिसंबर में होती है. और आईपीएल की नीलामी खत्म होने के बाद यह विंडो फिर खुल जाती है. बीसीसीआई ने अभी तक रिटेंशन के नियम और डेडलाइन का ऐलान नहीं किया है.