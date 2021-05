Virat-Rohit की गैर-मौजूदगी में श्रीलंका में कौन संभालेगा टीम की कमान ? BCCI के सामने हैं ये विकल्‍प

Who Will Lead Team India in Sri Lanka: भारत टीम जून में वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Championship Final) और फिर अगस्‍त में इंग्‍लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज (India vs England, Test Series) खेलने के लिए यूके जाएगी. इसी बीच जुलाई में भारतीय टीम को सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका (India vs Sri Lanka) का दौरा करना है. बीसीसीआई (BCCI) की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इंग्‍लैंड दौरे पर जाने वाले खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का हिस्‍सा नहीं होंगे.

भारत को बिना विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के ही श्रीलंका जाना होगा. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि श्रीलंका दौरे पर भारत की कमान किस खिलाड़ी के हाथों में होगी. आइये हम आपको कुछ विकल्‍पों के बारे में बताते हैं.

केएल राहुल: केएल राहुल बीते साल ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा की गैर-मौजूदगी में भारत की अगुवाई कर चुके हैं. चयनकर्ता एक बार फिर राहुल पर दांव खेल सकते हैं. वो आईपीएल में पंजाब किंग्‍स की कमान भी संभालते हैं. आईपीएल के दौरान राहुल अपेंडिक्‍स की बीमारी से ग्रस्‍त हो गए थे. ऐसे में वो अभी कितने स्‍वस्‍थ हो पाए हैं इसे लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. माना जा रहा है कि जुलाई तक वो पूरी तरह स्‍वस्‍थ हो जाएंगे.

शिखर धवन: शिखर धवन श्रीलंका जाने वाली भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. धवन मौजूदा वक्‍त में अच्‍छी फॉर्म में चल रहे हैं. आईपीएल 2021 के स्‍थगित हुए टूर्नामेंट में वो सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में शुमार हैं. धवन की मुश्किल वक्‍त में शांत रहते हुए दबाव में खेलने की काबिलियत उनके पक्ष में जाती है.

श्रेयस अय्यर: भारतीय क्रिकेट में युवाओं को आगे आने का अवसर देते हुए नेतृत्‍व देने का चलन काफी प्रचलित है. ऐसे में 26 साल के श्रेयस अय्यर को भी भारतीय टीम की कप्‍तानी दी जा सकती है. अय्यर के नेतृत्‍व में ही दिल्‍ली कैपिल्स आईपीएल 2020 में फाइनल तक पहुंची थी. अय्यर भी इस भूमिका के प्रबल दावेदार हैं. हालांकि ऐसा तभी संभव है जब राहुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं.

भुवनेश्‍वर कुमार: 30 साल के भुवी भी कप्‍तानी की दौड़ में शामिल हैं. वो आईपीएल 2019 के दौरान केन विलियमसन की गैर-मौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्‍तानी कर चुके हैं. भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज होने के नाते उन्‍हें कप्‍तान बनाया जा सकता है.