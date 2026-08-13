Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

IND vs SL: सरफराज खान या देवदत्त पडिक्कल, RCB के पूर्व स्टार एबी डि विलियर्स ने नंबर 3 पर किसे चुना?

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा. इस मैच में नंबर तीन पर सरफराज खान या देवदत्त पडिक्कल में से किसे जगह मिलनी चाहिए. इस सवाल के जवाब में एबी डि विलियर्स ने क्या कहा.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 13, 2026, 08:17 AM IST

Published On Aug 13, 2026, 08:17 AM IST

Last UpdatedAug 13, 2026, 08:17 AM IST

सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल में से किसे मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह? (फोटो- IANS)

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. पहला मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा. साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अंतिम 11 का हिस्सा भी बन पाएंगे. इसे लेकर अलग-अलग राय हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डि विलियर्स ने भी इस पर अपनी राय रखी है. डि विलियर्स ने सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल में से अपनी पसंद बताई है. उन्होंने बताया है कि इन दोनों बल्लेबाजों में से कौन भारत के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर सकता है.

डि विलियर्स ने सरफराज खान को एक अच्छा आक्रामक खिलाड़ी बताया. लेकिन डि विलियर्स का मानना है कि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा. एबी डि विलियर्स ने सरफराज खान पर देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम में तरजीह दी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

श्रीलंकाई स्पिनर्स लेंगे भारतीय बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा… पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को किया अलर्ट

डि विलियर्स ने क्यों सरफराज की जगह पडिक्कल को दी तरजीह

डि विलियर्स ने कहा, ‘सरफराज खान एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो विपक्षी टीम से मैच दूर ले जा सकते हैं. वह मैदान पर बहुत अनोखे क्षेत्रों में गेंद को हिट करते हैं और विपक्षी टीम के कप्तान को हमेशा चिंता में रखते हैं. यह फैसला लेना आसान नहीं है. मुझे लगता है कि GG (गौतम गंभीर) अपनी टीम के संतुलन पर ध्यान देंगे. क्या हमें नंबर तीन पर एक आक्रामक और आकर्षक बल्लेबाज की जरुरत है? या हमें पडिक्कल जैसे अधिक निरंतरता से प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी की जरूरत है? स्पिनर्स के खिलाफ दाएं-बाएं हाथ के खिलाड़ी का संयोजन हमेशा अच्छा होता है, खास तौर पर अगर पिच से भी मदद मिल रही हो. मेरा झुकाव ऐसे खिलाड़ी की ओर हो रहा है जो अधिक शांत होकर खेल सके और खेल की गति को धीमा कर सके और आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक होकर खेल सके.’

IND VS SL: श्रीलंका को तगड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुए दो स्टार प्लेयर्स

पडिक्कल का फॉर्म भी अच्छा…

इसके बाद भी डि विलियर्स ने पडिक्कल को चुनने का एक और कारण बताया. उन्होंने कहा कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास लंबी पारी खेलने की क्षमता और तकनीक है. श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ हाल ही में खेले गए वार्म-अप मैच में पडिक्कल ने 168 गेंद पर 18 चौकों की मदद से 142 रन बनाए थे.

कैसा है सरफराज और पडिक्कल का रिकॉर्ड

डि विलियर्स ने कहा, ‘नंबर तीन की उस जगह के करीब एक बड़ा सवाल यह है कि सरफराज और पडिक्कल में से किसे मौका मिलना चाहिए. मैं पडिक्कल के साथ हूं. बाएं हाथ का बल्लेबाज है, मजबूत तकनीक है और ऐसा बल्लेबाज है जो लंबी पारियां खेल सकता है.’

सरफराज खान का घरेलू रिकॉर्ड भी कमाल का है. उन्होंने 62 फर्स्ट-क्लास मैचों में 64.73 के औसत से 5114 रन बनाए हैं. उनके नाम 17 सेंचुरी और 16 हाफ-सेंचुरी हैं.

दूसरी ओर पडिक्कल ने 56 फर्स्ट क्लास मैचों में 43.18 के औसत से 3800 रन बनाए हैं. उन्होंने 13 सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी लगाई हैं. उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं और उसकी तीन पारियों में 30 की औसत से 90 रन बनाए हैं. इसमें एक हाफ सेंचुरी लगाई है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

श्रीलंकाई स्पिनर्स लेंगे भारतीय बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा... पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को किया अलर्ट

श्रीलंकाई स्पिनर्स लेंगे भारतीय बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा... पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को किया अलर्ट

WTC नहीं, इस वजह से भी श्रीलंका टेस्ट सीरीज है काफी अहम ? मुरली कार्तिक ने दिया जवाब

WTC नहीं, इस वजह से भी श्रीलंका टेस्ट सीरीज है काफी अहम ? मुरली कार्तिक ने दिया जवाब

IND VS SL: श्रीलंका को तगड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुए दो स्टार प्लेयर्स

IND VS SL: श्रीलंका को तगड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुए दो स्टार प्लेयर्स
संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे की क्रिकेट में नए अवतार में वापसी, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में होगा डेब्यू

संन्यास के बाद अजिंक्य रहाणे की क्रिकेट में नए अवतार में वापसी, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में होगा डेब्यू

Latest News

danny-lamb

रीढ़ की हड्डी में लगी चोट... तेज गेंदबाज ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास

indian-cricket-team-47

श्रीलंकाई स्पिनर्स लेंगे भारतीय बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा... पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को किया अलर्ट

david-miller-41

संन्यास से पहले आखिरी चाहत... साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने किया खुलासा

murli-kartik

WTC नहीं, इस वजह से भी श्रीलंका टेस्ट सीरीज है काफी अहम ? मुरली कार्तिक ने दिया जवाब

babar-azam-130

ICC Rankings: बाबर आजम की टॉप-10 में एंट्री, जानें भारतीय बल्लेबाजों की रैंकिंग

hardik-pandya-224

गुजरात टाइटंस में क्यों नहीं हो पाई हार्दिक पंड्या की वापसी?

Editor's Pick

Former Pacer Dodda Ganesh Answered Sarfaraz Khan or Dhruv Jurel debate in 1st India vs Sri Lanka Test

सरफराज या जुरेल, पूर्व पेसर ने एक लाइन में खत्म कर दी सारी बहस
Srilanka Cricket announces free entry for fans in Galle and Colombo for India-Sri Lanka Tests

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

India batters cannot be defensive, need to be more proactive against SL spinners Says ajinkya Rahane

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
Jasprit Bumrah Should take a break former Indian cricketer backs Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Rishabh Pant Will be the Key of India in Test Series Against Sri Lanka Says former wicket keeper Deep Dasgupta

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा
Most Wickets By Indian Bowlers in Sri Lanka in Test Cricket Ravichandran Ashwin To Amit Mishra

IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज