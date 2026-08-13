नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. पहला मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा. साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अंतिम 11 का हिस्सा भी बन पाएंगे. इसे लेकर अलग-अलग राय हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डि विलियर्स ने भी इस पर अपनी राय रखी है. डि विलियर्स ने सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल में से अपनी पसंद बताई है. उन्होंने बताया है कि इन दोनों बल्लेबाजों में से कौन भारत के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर सकता है.

डि विलियर्स ने सरफराज खान को एक अच्छा आक्रामक खिलाड़ी बताया. लेकिन डि विलियर्स का मानना है कि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा. एबी डि विलियर्स ने सरफराज खान पर देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम में तरजीह दी.

Add Cricket Country as a Preferred Source

श्रीलंकाई स्पिनर्स लेंगे भारतीय बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा… पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को किया अलर्ट

डि विलियर्स ने क्यों सरफराज की जगह पडिक्कल को दी तरजीह

डि विलियर्स ने कहा, ‘सरफराज खान एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो विपक्षी टीम से मैच दूर ले जा सकते हैं. वह मैदान पर बहुत अनोखे क्षेत्रों में गेंद को हिट करते हैं और विपक्षी टीम के कप्तान को हमेशा चिंता में रखते हैं. यह फैसला लेना आसान नहीं है. मुझे लगता है कि GG (गौतम गंभीर) अपनी टीम के संतुलन पर ध्यान देंगे. क्या हमें नंबर तीन पर एक आक्रामक और आकर्षक बल्लेबाज की जरुरत है? या हमें पडिक्कल जैसे अधिक निरंतरता से प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी की जरूरत है? स्पिनर्स के खिलाफ दाएं-बाएं हाथ के खिलाड़ी का संयोजन हमेशा अच्छा होता है, खास तौर पर अगर पिच से भी मदद मिल रही हो. मेरा झुकाव ऐसे खिलाड़ी की ओर हो रहा है जो अधिक शांत होकर खेल सके और खेल की गति को धीमा कर सके और आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक होकर खेल सके.’

IND VS SL: श्रीलंका को तगड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुए दो स्टार प्लेयर्स

पडिक्कल का फॉर्म भी अच्छा…

इसके बाद भी डि विलियर्स ने पडिक्कल को चुनने का एक और कारण बताया. उन्होंने कहा कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास लंबी पारी खेलने की क्षमता और तकनीक है. श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ हाल ही में खेले गए वार्म-अप मैच में पडिक्कल ने 168 गेंद पर 18 चौकों की मदद से 142 रन बनाए थे.

कैसा है सरफराज और पडिक्कल का रिकॉर्ड

डि विलियर्स ने कहा, ‘नंबर तीन की उस जगह के करीब एक बड़ा सवाल यह है कि सरफराज और पडिक्कल में से किसे मौका मिलना चाहिए. मैं पडिक्कल के साथ हूं. बाएं हाथ का बल्लेबाज है, मजबूत तकनीक है और ऐसा बल्लेबाज है जो लंबी पारियां खेल सकता है.’

सरफराज खान का घरेलू रिकॉर्ड भी कमाल का है. उन्होंने 62 फर्स्ट-क्लास मैचों में 64.73 के औसत से 5114 रन बनाए हैं. उनके नाम 17 सेंचुरी और 16 हाफ-सेंचुरी हैं.

दूसरी ओर पडिक्कल ने 56 फर्स्ट क्लास मैचों में 43.18 के औसत से 3800 रन बनाए हैं. उन्होंने 13 सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी लगाई हैं. उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं और उसकी तीन पारियों में 30 की औसत से 90 रन बनाए हैं. इसमें एक हाफ सेंचुरी लगाई है.