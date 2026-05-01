IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Why Delhi Capitals Players Are Wearing Black Armbands Vs Rajasthan Royal IPL 2026 Match

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे ?

राजस्थान रॉयल्स के टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. फील्डिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 01, 2026, 09:44 PM IST

Published On May 01, 2026, 09:44 PM IST

Last UpdatedMay 01, 2026, 09:44 PM IST

DC Black armbands

DC Black armbands

Delhi Capitals Players Are Wearing Black Armbands: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी.

राजस्थान रॉयल्स के टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. फील्डिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

क्यों काली पट्टी बांधकर उतरे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी ?

30 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के दो फैन्स अभाव और यज्ञ भाटिया की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. ये दोनों भाई ‘DC टोली’ नाम के आधिकारिक फ़ैन ग्रुप के अहम सदस्य थे. एक आधिकारिक बयान में, क्लब ने इन समर्पित समर्थकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें टीम की सामुदायिक भावना का एक अहम हिस्सा बताया था.

30 अप्रैल को भाटिया परिवार DC और RCB के बीच IPL मैच देखकर घर लौट रहा था, तभी पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं. उन दोनों भाइयों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, DC के खिलाड़ी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.

रियान पराग की पारी से दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए 225 रन

राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन, 50 गेंद, आठ चौके, पांच छक्के) के अर्धशतक और अंत में डोनोवन फरेरा के 14 गेंद में ताबड़तोड़ नाबाद 47 रन की मदद से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह विकेट पर 225 रन बनाए.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट जल्दी गंवा दिए लेकिन पराग और ध्रुव जुरेल (42 रन) ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 102 रन की साझेदारी निभाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी. इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे फरेरा ने 14 गेंद में दो चौके और छह छक्के जड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए सत्र का पहला मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके. काइल जैमीसन, अक्षर पटेल और टी नटराजन को एक एक विकेट मिला.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

VIDEO: पहली बॉल पर छक्का, फिर वापसी मैच में छाए मिचेल स्टॉर्क, जायसवाल से लिया बदला

VIDEO: पहली बॉल पर छक्का, फिर वापसी मैच में छाए मिचेल स्टॉर्क, जायसवाल से लिया बदला

RR VS DC Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 226 रन का टारगेट

RR VS DC Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 226 रन का टारगेट
2 पारियों में मचाया धमाल, उसके बाद खराब हैं हाल, यह बल्लेबाज बना DC की टेंशन

2 पारियों में मचाया धमाल, उसके बाद खराब हैं हाल, यह बल्लेबाज बना DC की टेंशन
राहुल ने बताया अपना टारगेट, बोले महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी करना चाहता हूं

राहुल ने बताया अपना टारगेट, बोले महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी करना चाहता हूं

Latest News

mitchell-starc-vs-yashasvi-jaiswal

VIDEO: पहली बॉल पर छक्का, फिर वापसी मैच में छाए मिचेल स्टॉर्क, जायसवाल से लिया बदला

rr-vs-dc-5

RR VS DC Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 226 रन का टारगेट
sameer-rizvi-13

2 पारियों में मचाया धमाल, उसके बाद खराब हैं हाल, यह बल्लेबाज बना DC की टेंशन
kl-rahul-ipl-2026

राहुल ने बताया अपना टारगेट, बोले महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी करना चाहता हूं
srh-29

SRH की टीम में बदलाव, अंडर-19 वर्ल्ड कप के हीरो की हुई एंट्री
mitchell-santner-10

कब तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे मिचेल सैंटनर ? IPL 2026 के बीच आया अपडेट

Editor's Pick

IPL 2026 Bhuvneshwar Kumar says I am Not Young Now Not Chasing Personal Achievements After Gujarat Titans vs RCB Match

'अब मैं जवान नहीं हूं', गुजरात टाइटंस से हार के बाद भुवी क्यों कहा ऐसा?
IPL 2026 Lungi Ngidi is Fit But Will NOT Play Today’s Match Against Rajasthan Royals Due to This ICC Rule?

फिट हैं लुंगी नगिडी पर आज भी नहीं खेल पाएंगे, ICC का यह नियम है रुकावट
IPL 2026 Match number 42 Arshad Khan and Shubman Gill Shines as Gujarat Titans Beat Royal Challengers Bengaluru

IPL 2026: अरशद खान के बाद गिल का जलवा, GT ने RCB हराया
Batting Against Spinners is Like facing bowling Machine Says Muralitharan

मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह
Century is No Guarantee of Winning In IPL 2026 WATCH FULL LIST

IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे
IPL 2026: Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Match Number 42 Preview, Predicted Playing 11

GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11