राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे ?

राजस्थान रॉयल्स के टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. फील्डिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.
Published On May 01, 2026, 09:44 PM IST
Last UpdatedMay 01, 2026, 09:44 PM IST
DC Black armbands
Delhi Capitals Players Are Wearing Black Armbands: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी.
राजस्थान रॉयल्स के टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. फील्डिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.
30 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के दो फैन्स अभाव और यज्ञ भाटिया की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. ये दोनों भाई ‘DC टोली’ नाम के आधिकारिक फ़ैन ग्रुप के अहम सदस्य थे. एक आधिकारिक बयान में, क्लब ने इन समर्पित समर्थकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें टीम की सामुदायिक भावना का एक अहम हिस्सा बताया था.
30 अप्रैल को भाटिया परिवार DC और RCB के बीच IPL मैच देखकर घर लौट रहा था, तभी पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं. उन दोनों भाइयों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, DC के खिलाड़ी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.
राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन, 50 गेंद, आठ चौके, पांच छक्के) के अर्धशतक और अंत में डोनोवन फरेरा के 14 गेंद में ताबड़तोड़ नाबाद 47 रन की मदद से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह विकेट पर 225 रन बनाए.
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट जल्दी गंवा दिए लेकिन पराग और ध्रुव जुरेल (42 रन) ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 102 रन की साझेदारी निभाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी. इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे फरेरा ने 14 गेंद में दो चौके और छह छक्के जड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.
दिल्ली कैपिटल्स के लिए सत्र का पहला मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके. काइल जैमीसन, अक्षर पटेल और टी नटराजन को एक एक विकेट मिला.