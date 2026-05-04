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LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट

लखनऊ के खिलाफ मैच में ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉर्बिन बॉश आए हैं और रोहित शर्मा भी वापस प्लेइंग-11 में लौट आए हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 04, 2026, 07:34 PM IST

Published On May 04, 2026, 07:34 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 07:34 PM IST

Hardik pandya Update

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आईपीएल 2026 में सोमवार को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने है. इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. मुंबई की टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं. वहीं इस टीम में रोहित शर्मा की वापसी हुई है.

टॉस के दौरान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के नहीं खेलने को लेकर अपडेट दिया. हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस इसे लेकर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं.

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हार्दिक की तबीयत ठीक नहीं: सूर्या

सूर्या ने कहा, हार्दिक मैच से पहले ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, उनकी पीठ में ऐंठन है, इसलिए मैं उनकी जगह कप्तानी कर रहा हूं. उन्होंने टीम में बदलाव की भी जानकारी दी. सूर्या ने कहा कि टीम में बदलाव किया गया है, ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉर्बिन बॉश आए हैं और रोहित शर्मा भी वापस प्लेइंग-11 में लौट आए हैं. चोट की वजह से रोहित पिछले कई मुकाबले से बाहर थे.

वहीं टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के फैसले पर सूर्या ने कहा, आज रात थोड़ी उमस भी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, दूसरी पारी में, हमने देखा कि पिछले 2-3 मैचों में यहां क्या हुआ था तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए बस इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और गेंदबाज़ों को मौका देना चाहते हैं.

अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा: सूर्या

सच कहूं तो, आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि मुंबई इंडियंस को ऐसी मुश्किल स्थितियों में रहने की आदत नहीं है, लेकिन आखिर में यह सिर्फ़ एक खेल है. उन्होंने कहा कि आपको अपना सिर ऊंचा रखना होगा, उस खेल को खेलना होगा जिससे आप प्यार करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, उस गर्व को महसूस करें और खेल का आनंद लें.

हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतने की कोशिश करेंगे: सूर्या

सूर्या ने कहा कि यह तो नहीं कह सकते कि इससे हम और ज़्यादा खतरनाक बन जाएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे पास अभी पांच मैच बाकी हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतने की कोशिश करेंगे, अपना जज़्बा दिखाएंगे, खेल का आनंद लेंगे, और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे.

सोशल मीडिया पर फैंस ने हार्दिक को लेकर किया रिएक्ट

वहीं हार्दिक पांड्या के नहीं खेलने पर फैंस ने भी रिएक्ट किया है. फैंस का कहना है कि मुंबई इंडियंस की टीम अब हार्दिक से दूरी बनाने वाली है. खराब प्रदर्शन की वजह से उनकी जगह सूर्या को कप्तानी सौंपी गई है.

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन):

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा

रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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