Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • why ICC Rates Lord’s and Gaddafi Stadium pitch Unsatisfactory what is ICC Pitch Rating and Process

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम से नाखुश आईसीसी, आखिर क्या है पिच क्वॉलिटी तय करने का फॉर्म्युला

आईसीसी ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम की पिच पर असंतोष जताया है. इन दोनों मैदानों पर आईसीसी ने ऐक्शन भी लिया है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 10, 2026, 08:55 AM IST

Published On Jun 10, 2026, 08:55 AM IST

Last UpdatedJun 10, 2026, 08:55 AM IST

दुबई: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने लंदन के लॉर्ड्स और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम को एक-एक डिमेरिट प्वाइंट दिया है. यह कार्रवाई मैच रेफरी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है. ये रिपोर्ट लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के पहले टेस्ट और लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के बाद सौंपी गई थीं.

दोनों वेन्यू को एक-एक डिमेरिट प्वाइंट मिला है. आईसीसी ने पुष्टि की है कि इन दोनों मैदानों पर पहले कोई डिमेरिट प्वाइंट नहीं था. संबंधित रिपोर्ट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भेज दी गई हैं. अब उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

आईसीसी ने हाल ही में इंटरनेशनल मुकाबलों में इस्तेमाल की गई पिचों को पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत ‘असंतोषजनक’ माना था.

क्या रही यह रेटिंग देने की मुख्य वजह

लॉर्ड्स में चिंता का मुख्य कारण टेस्ट मैच के दौरान गेंदबाजों को मिली बहुत ज्यादा मदद थी, जहां तीसरे दिन बारिश की वजह से रुकावट के बावजूद मैच चार दिन के अंदर ही खत्म हो गया. मैच के शुरुआती दो दिनों में ही कुल 33 विकेट गिर गए थे.

मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पूरे मैच के दौरान बल्ले और गेंद के बीच असंतुलन की ओर इशारा करते हुए कहा, “पूरे टेस्ट के दौरान गेंद की सीम मूवमेंट बहुत ज्यादा थी और कई बार गेंद बहुत नीचे भी रही. पूरे मैच में बाउंस एक जैसा नहीं था, क्योंकि पहले दिन 16 और दूसरे दिन 17 विकेट गिरे. पिच की वजह से बल्ले के मुकाबले गेंद का पलड़ा बहुत भारी रहा.’

लाहौर की पिच थी बहुत धीमी

दूसरी तरफ, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की पिच की जांच बिल्कुल अलग कारणों से की गई. जहां लॉर्ड्स की आलोचना सीम गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद देने के लिए हुई, वहीं लाहौर की पिच को वनडे मैच के लिए बहुत धीमा और रन बनाने के लिए मुश्किल माना गया.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे लो-स्कोरिंग रहा. दोनों टीमों के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए, क्योंकि पिच शुरुआती दौर से ही स्पिनर्स को मदद कर रही थी. मैच रेफरी ग्रीम ला ब्रूय ने अपनी रिपोर्ट में इन चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा, “पिच धीमी और नीची थी, जिससे रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया. यह वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए सही नहीं थी, क्योंकि बल्लेबाजों को जमने में ज्यादा समय लग रहा था. मैच की शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजों को मदद मिली और पूरे मैच के दौरान यही स्थिति बनी रही.’

ज्यादा डिमेरिट पॉइंट्स होने पर लगता है बैन

आईसीसी की पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत, खराब क्वॉलिटी वाली पिच या आउटफील्ड के लिए वेन्यू को डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं. जिन मैदानों को पांच साल की अवधि में कई डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं, उन पर बैन लग सकता है. इस बैन में इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करने से रोकना भी शामिल है.

हालांकि लॉर्ड्स या गद्दाफी स्टेडियम पर अभी कोई तुरंत खतरा नहीं है, लेकिन ये नई रेटिंग्स खेल के दो सबसे अहम वेन्यू के लिए चेतावनी की तरह हैं, क्योंकि वे भविष्य के इंटरनेशनल मैचों में और पेनाल्टी से बचना चाहेंगे.

5 सवालों में समझें पिच क्वॉलिटी का हिसाब-किताब

आईसीसी ने किन मैदानों को डिमेरिट प्वाइंट दिए?
आईसीसी ने लंदन के Lord’s Cricket Ground और पाकिस्तान के लाहौर स्थित Gaddafi Stadium को एक-एक डिमेरिट प्वाइंट दिया है.

लॉर्ड्स की पिच को क्यों ‘असंतोषजनक’ माना गया?
लॉर्ड्स की पिच के बारे में आईसीसी का कहना है कि इस पर गेंदबाजों को जरूरत से ज्यादा मदद मिल रही थी. गेंद बहुत ज्यादा सीम मूव कर रही थी. पिच पर उछाल असमान था. बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो गया था. इस पिच पर पहले दो दिनों में ही 33 विकेट गिर गए थे.

गद्दाफी स्टेडियम की पिच में क्या दिक्कत थी?
लाहौर की पिच के बारे में रिपोर्ट बिलकुल उलट थी. शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी परेशानी हुई. आईसीसी के मुताबिक यह वनडे क्रिकेट के लिए आदर्श पिच नहीं थी.

मैच रेफरी की रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया?
लॉर्ड्स टेस्ट के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि पूरे मैच में गेंद और बल्ले के बीच संतुलन नहीं था। वहीं गद्दाफी स्टेडियम के मैच रेफरी ग्रीम ला ब्रूय ने कहा कि पिच इतनी धीमी थी कि बल्लेबाजों के लिए टिकना और रन बनाना कठिन हो गया था।

क्या आईसीसी इस फैसले के बाद इन मैदानों पर बैन लग सकता है?
नहीं, अभी तुरंत कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर किसी मैदान को पांच साल के भीतर कई डिमेरिट प्वाइंट मिलते हैं तो आईसीसी उस वेन्यू पर अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी पर बैन लगा सकती है. और इसकी एक प्रक्रिया है. 6 डिमेरिट पॉइंट्स होने पर एक साल और 12 डिमेरिट पॉइंट्स होने पर 2 साल का बैन लग सकता है.

मैच रेफरी पिच और आउटफील्ड की एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वह आईसीसी को सौंपता है.

आईसीसी आमतौर पर पिच और आउटफील्ड को इन कैटेगरी में रेट करती है

Very Good
Good
Satisfactory
Unsatisfactory
Unfit

अगर पिच को “Unsatisfactory” माना जाता है तो उस वेन्यू को 1 डिमेरिट अंक मिलता है. Unfit रेटिंग मिलने पर तीन डिमेरिट अंक मिलते हैं. अगर पिच या आउटफील्ड बहुत खराब हो और “Unfit” घोषित किया जाता है. अगर पांच साल के भीतर 6 डिमेरिट पॉइंट्स हो जाएं तो 1 साल का बैन लगता है वहीं अगर 12 डिमेरिट पॉइंट्स हो जाएं तो दो साल का बैन लग जाता है.

मैच रेफरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद आईसीसी को भेज देता है. संबंधित बोर्ड (इस मामले में ECB या PCB) को अपील के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाता है. इसके बाद आईसीसी फैसला लेती है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

'वह टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन...,'पंत की इस बात से नाराज हैं अश्विन

'वह टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन...,'पंत की इस बात से नाराज हैं अश्विन
कंगारुओं पर भारी पड़े 'बंगाल टाइगर्स', बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हार

कंगारुओं पर भारी पड़े 'बंगाल टाइगर्स', बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हार
लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम की पिचों से आईसीसी नाराज, कड़ी कार्रवाई कर थमाए डिमेरिट प्वाइंट्स

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम की पिचों से आईसीसी नाराज, कड़ी कार्रवाई कर थमाए डिमेरिट प्वाइंट्स
IND A VS SL A: सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीता भारत, श्रीलंका ए को 8 रन से हराया

IND A VS SL A: सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीता भारत, श्रीलंका ए को 8 रन से हराया

Latest News

icc-lords-gadaffi

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम से नाखुश आईसीसी, आखिर क्या है पिच क्वॉलिटी तय करने का फॉर्म्युला
rishabh-pant-ashwin-2

'वह टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन...,'पंत की इस बात से नाराज हैं अश्विन
ban-vs-aus

कंगारुओं पर भारी पड़े 'बंगाल टाइगर्स', बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हार
lords-pitch

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम की पिचों से आईसीसी नाराज, कड़ी कार्रवाई कर थमाए डिमेरिट प्वाइंट्स
pooja-vastrakar-2

Exclusive Interview: 'हैरी दी से थोड़ा डर लगता है, झुलू दी दोस्त जैसी हैं', Pooja Vastrakar ने सीनियर क्रिकेटर्स को लेकर किया मजेदार खुलासा
ind-a-vs-sl-a

IND A VS SL A: सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीता भारत, श्रीलंका ए को 8 रन से हराया

Editor's Pick

Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है
India beat Afghanistan by Innings and 300 Runs in One off test their biggest victory in test cricket

IND vs AFG: भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया
ICC Announced Commentary Panel for Women T20 World Cup 2026

महिला T20 विश्व कप: ICC के कॉमेंट्री पैनल में मिताली-अंजुम समेत कई दिग्गज शामिल
India bowled out Afghanistan on 152 in one-off test in Mullanpur Manav Suthar took 6 Wickets

सुथार की फिरकी के जाल में फंसा अफगानिस्तान, पहली पारी में सिर्फ 152 पर ढेर