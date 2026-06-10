आईसीसी ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम की पिच पर असंतोष जताया है. इन दोनों मैदानों पर आईसीसी ने ऐक्शन भी लिया है.
Published On Jun 10, 2026, 08:55 AM IST
Last UpdatedJun 10, 2026, 08:55 AM IST
दुबई: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने लंदन के लॉर्ड्स और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम को एक-एक डिमेरिट प्वाइंट दिया है. यह कार्रवाई मैच रेफरी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है. ये रिपोर्ट लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के पहले टेस्ट और लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के बाद सौंपी गई थीं.
दोनों वेन्यू को एक-एक डिमेरिट प्वाइंट मिला है. आईसीसी ने पुष्टि की है कि इन दोनों मैदानों पर पहले कोई डिमेरिट प्वाइंट नहीं था. संबंधित रिपोर्ट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भेज दी गई हैं. अब उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय है.
आईसीसी ने हाल ही में इंटरनेशनल मुकाबलों में इस्तेमाल की गई पिचों को पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत ‘असंतोषजनक’ माना था.
लॉर्ड्स में चिंता का मुख्य कारण टेस्ट मैच के दौरान गेंदबाजों को मिली बहुत ज्यादा मदद थी, जहां तीसरे दिन बारिश की वजह से रुकावट के बावजूद मैच चार दिन के अंदर ही खत्म हो गया. मैच के शुरुआती दो दिनों में ही कुल 33 विकेट गिर गए थे.
मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पूरे मैच के दौरान बल्ले और गेंद के बीच असंतुलन की ओर इशारा करते हुए कहा, “पूरे टेस्ट के दौरान गेंद की सीम मूवमेंट बहुत ज्यादा थी और कई बार गेंद बहुत नीचे भी रही. पूरे मैच में बाउंस एक जैसा नहीं था, क्योंकि पहले दिन 16 और दूसरे दिन 17 विकेट गिरे. पिच की वजह से बल्ले के मुकाबले गेंद का पलड़ा बहुत भारी रहा.’
दूसरी तरफ, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की पिच की जांच बिल्कुल अलग कारणों से की गई. जहां लॉर्ड्स की आलोचना सीम गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद देने के लिए हुई, वहीं लाहौर की पिच को वनडे मैच के लिए बहुत धीमा और रन बनाने के लिए मुश्किल माना गया.
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे लो-स्कोरिंग रहा. दोनों टीमों के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए, क्योंकि पिच शुरुआती दौर से ही स्पिनर्स को मदद कर रही थी. मैच रेफरी ग्रीम ला ब्रूय ने अपनी रिपोर्ट में इन चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा, “पिच धीमी और नीची थी, जिससे रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया. यह वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए सही नहीं थी, क्योंकि बल्लेबाजों को जमने में ज्यादा समय लग रहा था. मैच की शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजों को मदद मिली और पूरे मैच के दौरान यही स्थिति बनी रही.’
आईसीसी की पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत, खराब क्वॉलिटी वाली पिच या आउटफील्ड के लिए वेन्यू को डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं. जिन मैदानों को पांच साल की अवधि में कई डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं, उन पर बैन लग सकता है. इस बैन में इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करने से रोकना भी शामिल है.
हालांकि लॉर्ड्स या गद्दाफी स्टेडियम पर अभी कोई तुरंत खतरा नहीं है, लेकिन ये नई रेटिंग्स खेल के दो सबसे अहम वेन्यू के लिए चेतावनी की तरह हैं, क्योंकि वे भविष्य के इंटरनेशनल मैचों में और पेनाल्टी से बचना चाहेंगे.
आईसीसी ने किन मैदानों को डिमेरिट प्वाइंट दिए?
आईसीसी ने लंदन के Lord’s Cricket Ground और पाकिस्तान के लाहौर स्थित Gaddafi Stadium को एक-एक डिमेरिट प्वाइंट दिया है.
लॉर्ड्स की पिच को क्यों ‘असंतोषजनक’ माना गया?
लॉर्ड्स की पिच के बारे में आईसीसी का कहना है कि इस पर गेंदबाजों को जरूरत से ज्यादा मदद मिल रही थी. गेंद बहुत ज्यादा सीम मूव कर रही थी. पिच पर उछाल असमान था. बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो गया था. इस पिच पर पहले दो दिनों में ही 33 विकेट गिर गए थे.
गद्दाफी स्टेडियम की पिच में क्या दिक्कत थी?
लाहौर की पिच के बारे में रिपोर्ट बिलकुल उलट थी. शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी परेशानी हुई. आईसीसी के मुताबिक यह वनडे क्रिकेट के लिए आदर्श पिच नहीं थी.
मैच रेफरी की रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया?
लॉर्ड्स टेस्ट के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि पूरे मैच में गेंद और बल्ले के बीच संतुलन नहीं था। वहीं गद्दाफी स्टेडियम के मैच रेफरी ग्रीम ला ब्रूय ने कहा कि पिच इतनी धीमी थी कि बल्लेबाजों के लिए टिकना और रन बनाना कठिन हो गया था।
क्या आईसीसी इस फैसले के बाद इन मैदानों पर बैन लग सकता है?
नहीं, अभी तुरंत कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर किसी मैदान को पांच साल के भीतर कई डिमेरिट प्वाइंट मिलते हैं तो आईसीसी उस वेन्यू पर अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी पर बैन लगा सकती है. और इसकी एक प्रक्रिया है. 6 डिमेरिट पॉइंट्स होने पर एक साल और 12 डिमेरिट पॉइंट्स होने पर 2 साल का बैन लग सकता है.
मैच रेफरी पिच और आउटफील्ड की एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वह आईसीसी को सौंपता है.
Very Good
Good
Satisfactory
Unsatisfactory
Unfit
अगर पिच को “Unsatisfactory” माना जाता है तो उस वेन्यू को 1 डिमेरिट अंक मिलता है. Unfit रेटिंग मिलने पर तीन डिमेरिट अंक मिलते हैं. अगर पिच या आउटफील्ड बहुत खराब हो और “Unfit” घोषित किया जाता है. अगर पांच साल के भीतर 6 डिमेरिट पॉइंट्स हो जाएं तो 1 साल का बैन लगता है वहीं अगर 12 डिमेरिट पॉइंट्स हो जाएं तो दो साल का बैन लग जाता है.
मैच रेफरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद आईसीसी को भेज देता है. संबंधित बोर्ड (इस मामले में ECB या PCB) को अपील के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाता है. इसके बाद आईसीसी फैसला लेती है.