1950 के फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?

नई दिल्ली: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने ही वाला है. और पूरी दुनिया पर इसका सुरूर सिर चढ़ने लगा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. यहां भी से लेकर बस-मेट्रो, गली-नुक्कड़, चौराहों, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्पेनचैप जैसे सोशल मीडिया के मोहल्लों में भी इसकी चर्चा है. हर किसी की अपनी पसंदीदा टीम है...
Published On Jun 10, 2026, 12:44 PM IST
Last UpdatedJun 10, 2026, 12:44 PM IST
à¤¨à¤ˆ à¤¦à¤¿à¤²à¥à¤²à¥€: à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª 2026 à¤¶à¥à¤°à¥‚ à¤¹à¥‹à¤¨à¥‡ à¤¹à¥€ à¤µà¤¾à¤²à¤¾ à¤¹à¥ˆ. à¤”à¤° à¤ªà¥‚à¤°à¥€ à¤¦à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ à¤ªà¤° à¤‡à¤¸à¤•à¤¾ à¤¸à¥à¤°à¥‚à¤° à¤¸à¤¿à¤° à¤šà¤¢à¤¼à¤¨à¥‡ à¤²à¤—à¤¾ à¤¹à¥ˆ. à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤à¥€ à¤‡à¤¸à¤¸à¥‡ à¤…à¤›à¥‚à¤¤à¤¾ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¹à¥ˆ. à¤¯à¤¹à¤¾à¤‚ à¤à¥€ à¤¸à¥‡ à¤²à¥‡à¤•à¤° à¤¬à¤¸-à¤®à¥‡à¤Ÿà¥à¤°à¥‹, à¤—à¤²à¥€-à¤¨à¥à¤•à¥à¤•à¤¡à¤¼, à¤šà¥Œà¤°à¤¾à¤¹à¥‹à¤‚, à¤‡à¤‚à¤¸à¥à¤Ÿà¤¾à¤—à¥à¤°à¤¾à¤®, à¤Ÿà¥à¤µà¤¿à¤Ÿà¤° à¤”à¤° à¤¸à¥à¤ªà¥‡à¤¨à¤šà¥ˆà¤ª à¤œà¥ˆà¤¸à¥‡ à¤¸à¥‹à¤¶à¤² à¤®à¥€à¤¡à¤¿à¤¯à¤¾ à¤•à¥‡ à¤®à¥‹à¤¹à¤²à¥à¤²à¥‹à¤‚ à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¥€ à¤‡à¤¸à¤•à¥€ à¤šà¤°à¥à¤šà¤¾ à¤¹à¥ˆ. à¤¹à¤° à¤•à¤¿à¤¸à¥€ à¤•à¥€ à¤…à¤ªà¤¨à¥€ à¤ªà¤¸à¤‚à¤¦à¥€à¤¦à¤¾ à¤Ÿà¥€à¤® à¤¹à¥ˆ à¤”à¤° à¤ªà¤¸à¤‚à¤¦à¥€à¤¦à¤¾ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¥€. à¤•à¥‹à¤ˆ à¤ªà¥à¤°à¥à¤¤à¤—à¤¾à¤² à¤•à¥‹ à¤µà¤¿à¤œà¥‡à¤¤à¤¾ à¤¦à¥‡à¤–à¤¨à¤¾ à¤šà¤¾à¤¹à¤¤à¤¾ à¤¹à¥ˆ à¤¤à¥‹ à¤ªà¤° à¤‡à¤¸ à¤¬à¥€à¤š à¤à¤• à¤–à¤²à¤¿à¤¶ à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤«à¥ˆà¤‚à¤¸ à¤•à¥‡ à¤¦à¤¿à¤² à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¥€ à¤¹à¥ˆ. à¤”à¤° à¤µà¤¹ à¤‡à¤¸ à¤¬à¤¾à¤¤ à¤•à¥€ à¤¦à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ à¤•à¥‡ à¤¸à¤¬à¤¸à¥‡ à¤²à¥‹à¤•à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤¯ à¤–à¥‡à¤² à¤•à¥‡ à¤‡à¤¸ à¤®à¤¹à¤¾à¤•à¥à¤‚à¤ à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥€ à¤Ÿà¥€à¤® à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¹à¥ˆ. à¤”à¤° à¤•à¤°à¥€à¤¬ 150 à¤•à¤°à¥‹à¤¡à¤¼ à¤•à¥€ à¤†à¤¬à¤¾à¤¦à¥€ à¤•à¤¾ à¤¯à¤¹ à¤®à¥à¤²à¥à¤• à¤‡à¤¸ à¤¬à¤¾à¤° à¤à¥€ à¤¸à¤¿à¤°à¥à¤« à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤• à¤¬à¤¨à¤•à¤° à¤¹à¥€ à¤°à¤¹ à¤œà¤¾à¤à¤—à¤¾. à¤ªà¤°, à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤¸à¥‡ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¤¾ à¤°à¤¿à¤¶à¥à¤¤à¤¾ à¤•à¤à¥€ à¤¹à¥‹à¤¤à¥‡-à¤¹à¥‹à¤¤à¥‡ à¤°à¤¹ à¤—à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾.
à¤¬à¤¾à¤¤ à¤¸à¤¨ 1950 à¤•à¥€ à¤¹à¥ˆ. à¤¦à¥‡à¤¶ à¤¨à¤¯à¤¾-à¤¨à¤¯à¤¾ à¤†à¤œà¤¾à¤¦ à¤¹à¥à¤† à¤¥à¤¾. à¤‰à¤®à¤‚à¤—à¥‡, à¤®à¤¹à¤¤à¥à¤¤à¥à¤µà¤•à¤¾à¤‚à¤•à¥à¤·à¤¾à¤à¤‚ à¤”à¤° à¤œà¥à¤¨à¥‚à¤¨ à¤¨à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‡ à¤ªà¤¾à¤¸ à¤®à¥Œà¤•à¤¾ à¤¥à¤¾ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤•à¤¾ à¤¹à¤¿à¤¸à¥à¤¸à¤¾ à¤¬à¤¨à¤¨à¥‡ à¤•à¤¾. à¤²à¥‡à¤•à¤¿à¤¨ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤¨à¥‡ à¤ªà¥€à¤›à¥‡ à¤¹à¤Ÿà¤¨à¥‡ à¤•à¤¾ à¤«à¥ˆà¤¸à¤²à¤¾ à¤•à¤¿à¤¯à¤¾. à¤œà¤°à¤¾ à¤¸à¥‹à¤šà¤¿à¤ à¤…à¤—à¤° à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤‰à¤¸ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤•à¤¾ à¤¹à¤¿à¤¸à¥à¤¸à¤¾ à¤¹à¥‹à¤¤à¤¾ à¤”à¤° à¤…à¤—à¤° à¤•à¥à¤› à¤•à¤°à¤¿à¤¶à¥à¤®à¤¾ à¤¹à¥‹ à¤œà¤¾à¤¤à¤¾, à¤¤à¥‹ à¤‡à¤¸ à¤¦à¥‡à¤¶ à¤®à¥‡à¤‚ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤•à¥€ à¤¤à¤¸à¥à¤µà¥€à¤° à¤•à¥à¤¯à¤¾ à¤¹à¥‹ à¤¸à¤•à¤¤à¥€ à¤¥à¥€. à¤¶à¤¾à¤¯à¤¦ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤µà¤¹ 1983 à¤•à¥‡ à¤•à¥à¤°à¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤•à¤¾ à¤²à¤®à¥à¤¹à¤¾ à¤¹à¥‹à¤¤à¤¾. à¤¹à¤¾à¤²à¤¾à¤‚à¤•à¤¿ à¤¯à¤¹ à¤¬à¤¾à¤¤ ‘à¤…à¤—à¤°’ à¤•à¥€ à¤¹à¥ˆ. à¤”à¤° à¤…à¤—à¤° à¤•à¥€ à¤•à¤¹à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤¸à¥‡ à¤…à¤•à¤¸à¤° à¤®à¤²à¤¾à¤² à¤¹à¥€ à¤¹à¤¾à¤¸à¤¿à¤² à¤¹à¥‹à¤¤à¤¾ à¤¹à¥ˆ.
à¤•à¥à¤¯à¤¾ à¤¹à¥à¤† à¤¥à¤¾
à¤†à¤ªà¤¨à¥‡ à¤à¥€ à¤•à¤à¥€-à¤¨-à¤•à¤à¥€ à¤¯à¤¹ à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¸à¤¾ à¤¸à¥à¤¨à¤¾ à¤¹à¥‹à¤—à¤¾ à¤•à¤¿ à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ à¤Ÿà¥€à¤® à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤–à¥‡à¤² à¤°à¤¹à¥€ à¤¥à¥€ à¤²à¥‡à¤•à¤¿à¤¨ à¤¨à¤‚à¤—à¥‡ à¤ªà¥ˆà¤° à¤–à¥‡à¤²à¤¨à¥‡ à¤ªà¤° à¤…à¤¡à¤¼à¥€ à¤°à¤¹à¥€ à¤”à¤° à¤‡à¤¸à¥€ à¤µà¤œà¤¹ à¤¸à¥‡ à¤‰à¤¸à¥‡ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤¸à¥‡ à¤¬à¤¾à¤¹à¤° à¤•à¤° à¤¦à¤¿à¤¯à¤¾ à¤—à¤¯à¤¾. à¤”à¤° à¤¶à¤¾à¤¯à¤¦ à¤•à¤ˆ à¤²à¥‹à¤— à¤‡à¤¸à¥‡ à¤¸à¤š à¤à¥€ à¤®à¤¾à¤¨à¤¤à¥‡ à¤¹à¥‹à¤‚. à¤ªà¤° à¤¸à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¥‡, à¤‡à¤¸ à¤•à¤¹à¤¾à¤¨à¥€ à¤®à¥‡à¤‚ à¤…à¤§à¥‚à¤°à¤¾ à¤¸à¤š à¤¹à¥ˆ. à¤‡à¤¸à¤•à¤¾ à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¤à¤¾ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤¸à¥‡ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¹à¥ˆ. à¤ªà¤° à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤¸à¥‡ à¤œà¤°à¥‚à¤° à¤¹à¥ˆ. à¤”à¤° à¤•à¥ˆà¤¸à¥‡ à¤¹à¥ˆ, à¤¯à¤¹ à¤¹à¤® à¤†à¤ªà¤•à¥‹ à¤†à¤—à¥‡ à¤¬à¤¤à¤¾à¤à¤‚à¤—à¥‡. à¤ªà¤¹à¤²à¥‡, à¤œà¤°à¤¾ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª 1950 à¤•à¥€ à¤¬à¤¾à¤¤ à¤•à¤° à¤²à¥‡à¤¤à¥‡ à¤¹à¥ˆà¤‚. 1950 à¤•à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤¸à¤¿à¤°à¥à¤« à¤šà¥Œà¤¥à¤¾ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤¥à¤¾. à¤”à¤° à¤¦à¥‚à¤¸à¤°à¥‡ à¤®à¤¹à¤¾à¤¯à¥à¤¦à¥à¤§ à¤•à¥‡ à¤¬à¤¾à¤¦ à¤ªà¤¹à¤²à¤¾.
à¤‡à¤¸ à¤µà¤¿à¤¶à¥à¤µà¤¯à¥à¤¦à¥à¤§ à¤•à¥‡ à¤šà¤²à¤¤à¥‡ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤•à¥‡ à¤¦à¥‹ à¤à¤¡à¤¿à¤¶à¤¨ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¹à¥à¤ à¤¥à¥‡. à¤¦à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ à¤®à¤¹à¤¾à¤¯à¥à¤¦à¥à¤§ à¤®à¥‡à¤‚ à¤®à¤šà¥€ à¤¤à¤¬à¤¾à¤¹à¥€ à¤¸à¥‡ à¤‰à¤¬à¤° à¤°à¤¹à¥€ à¤¥à¥€. à¤µà¤¿à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ à¤•à¥€ à¤¯à¤¾à¤¤à¥à¤°à¤¾à¤à¤‚ à¤”à¤° à¤°à¤¹à¤¨à¤¾ à¤•à¤¾à¤«à¥€ à¤®à¤¹à¤‚à¤—à¤¾ à¤”à¤° à¤œà¤Ÿà¤¿à¤² à¤¥à¤¾.
à¤¦à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ à¤•à¥‡ à¤•à¤ˆ à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ à¤¨à¥‡ à¤‡à¤¸ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤®à¥‡à¤‚ à¤†à¤¨à¥‡ à¤¸à¥‡ à¤‡à¤¨à¤•à¤¾à¤° à¤•à¤° à¤¦à¤¿à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤‰à¤¨à¥à¤¹à¥‹à¤‚à¤¨à¥‡ à¤•à¥à¤µà¥‰à¤²à¤¿à¤«à¤¿à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ à¤•à¥‡ à¤¦à¥Œà¤°à¤¾à¤¨ à¤¯à¤¾ à¤¬à¤¾à¤¦ à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¥€ à¤†à¤°à¥à¤¥à¤¿à¤• à¤šà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤•à¥‡ à¤šà¤²à¤¤à¥‡ à¤¦à¤•à¥à¤·à¤¿à¤£ à¤…à¤®à¥‡à¤°à¤¿à¤•à¤¾ à¤•à¥‡ à¤‡à¤¸ à¤¦à¥‡à¤¶ à¤®à¥‡à¤‚ à¤¯à¤¾à¤¤à¥à¤°à¤¾ à¤¸à¥‡ à¤‡à¤¨à¤•à¤¾à¤° à¤•à¤° à¤¦à¤¿à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤¯à¤¹ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤à¥€ à¤•à¤¾à¤«à¥€ à¤›à¥‹à¤Ÿà¤¾ à¤¹à¥à¤† à¤¥à¤¾. à¤¸à¤¿à¤°à¥à¤« 13 à¤Ÿà¥€à¤®à¥‹à¤‚ à¤¨à¥‡ à¤¹à¥€ à¤‡à¤¸ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª 1950 à¤®à¥‡à¤‚ à¤–à¥‡à¤²à¤¨à¥‡ à¤ªà¤¹à¥à¤‚à¤šà¥€à¤‚.
à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥€ à¤•à¤¹à¤¾à¤¨à¥€ à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¤¹à¤¾à¤‚ à¤†à¤¯à¤¾ à¤Ÿà¥à¤µà¤¿à¤¸à¥à¤Ÿ
à¤•à¥à¤µà¥‰à¤²à¤¿à¤«à¤¿à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ à¤°à¤¾à¤‰à¤‚à¤¡ à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¥à¤² 34 à¤Ÿà¥€à¤®à¥‡à¤‚ à¤¥à¥€à¤‚. à¤”à¤° à¤¯à¤¹à¤¾à¤‚ à¤¸à¥‡ 16 à¤Ÿà¥€à¤®à¥‹à¤‚ à¤¨à¥‡ à¤†à¤—à¥‡ à¤œà¤¾à¤¨à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤¤à¥€à¤¨ à¤¸à¤¾à¤² à¤ªà¤¹à¤²à¥‡ à¤¹à¥€ à¤†à¤œà¤¾à¤¦ à¤¹à¥à¤ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤ªà¤¹à¤²à¥€ à¤¬à¤¾à¤° à¤¯à¤¹à¤¾à¤‚ à¤¤à¤• à¤ªà¤¹à¥à¤‚à¤šà¤¾ à¤¥à¤¾. à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‹ à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤•à¥à¤µà¥‰à¤²à¤¿à¤«à¤¿à¤•à¥‡à¤¶à¤¨ à¤—à¥à¤°à¥à¤ª à¤®à¥‡à¤‚ à¤°à¤–à¤¾ à¤—à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤‡à¤¸ à¤—à¥à¤°à¥à¤ª à¤®à¥‡à¤‚ à¤®à¥à¤¯à¤¾à¤‚à¤®à¤¾à¤°, à¤‡à¤‚à¤¡à¥‹à¤¨à¥‡à¤¶à¤¿à¤¯à¤¾ à¤”à¤° à¤«à¤¿à¤²à¤¿à¤ªà¥€à¤¨à¥à¤¸ à¤•à¥€ à¤Ÿà¥€à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¥€ à¤¥à¥€à¤‚. à¤²à¥‡à¤•à¤¿à¤¨ à¤¬à¤¾à¤•à¥€ à¤Ÿà¥€à¤®à¥‹à¤‚ à¤¨à¥‡ à¤•à¥à¤µà¥‰à¤²à¤¿à¤«à¤¾à¤¯à¤°à¥à¤¸ à¤¶à¥à¤°à¥‚ à¤¹à¥‹à¤¨à¥‡ à¤¸à¥‡ à¤ªà¤¹à¤²à¥‡ à¤¹à¥€ à¤¹à¤Ÿà¤¨à¥‡ à¤•à¤¾ à¤«à¥ˆà¤¸à¤²à¤¾ à¤•à¤¿à¤¯à¤¾. à¤”à¤° à¤¯à¤¹à¤¾à¤‚ à¤¸à¥‡ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ 1950 à¤•à¥‡ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤®à¥‡à¤‚ à¤œà¤¾à¤¨à¥‡ à¤•à¤¾ à¤°à¤¾à¤¸à¥à¤¤à¤¾ à¤ªà¥‚à¤°à¥€ à¤¤à¤°à¤¹ à¤¸à¤¾à¤« à¤¹à¥‹ à¤—à¤¯à¤¾.
à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ à¤Ÿà¥€à¤® à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤•à¥‡ à¤«à¤¾à¤‡à¤¨à¤² à¤¡à¥à¤°à¥‰ à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¥€ à¤¥à¥€. à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‹ à¤—à¥à¤°à¥à¤ª à¤¤à¥€à¤¨ à¤®à¥‡à¤‚ à¤°à¤–à¤¾ à¤—à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾ à¤œà¤¹à¤¾à¤‚ à¤‰à¤¸à¤•à¥‡ à¤¸à¤¾à¤¥ à¤¹à¥€ à¤¸à¥à¤µà¥€à¤¡à¤¨, à¤ªà¤°à¤¾à¤—à¥à¤µà¥‡ à¤”à¤° à¤—à¤¤ à¤šà¥ˆà¤‚à¤ªà¤¿à¤¯à¤¨ à¤‡à¤Ÿà¤²à¥€ à¤à¥€ à¤¥à¥€.
28 à¤œà¥‚à¤¨ à¤•à¥‹ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¤¾ à¤ªà¤¹à¤²à¤¾ à¤®à¥ˆà¤š à¤à¥€ à¤¥à¤¾. à¤²à¥‡à¤•à¤¿à¤¨ à¤Ÿà¥€à¤® à¤‰à¤¸ à¤®à¥ˆà¤š à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤•à¤à¥€ à¤¬à¥à¤°à¤¾à¤œà¥€à¤² à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤ªà¤¹à¥à¤‚à¤šà¥€.
à¤†à¤–à¤¿à¤° à¤à¤¾à¤°à¤¤ 1950 à¤•à¥‡ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤®à¥‡à¤‚ à¤ªà¤¹à¥à¤‚à¤šà¤¾ à¤•à¥ˆà¤¸à¥‡
à¤†à¤œ à¤•à¥à¤°à¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿ à¤•à¥‹ à¤§à¤°à¥à¤® à¤•à¥€ à¤¤à¤°à¤¹ à¤®à¤¾à¤¨à¤¨à¥‡ à¤µà¤¾à¤²à¥‡ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¤à¥€ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤à¥€ à¤…à¤šà¥à¤›à¤¾-à¤–à¤¾à¤¸à¤¾ à¤²à¥‹à¤•à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤¯ à¤¥à¤¾. à¤¯à¤¹à¤¾à¤‚ à¤—à¤²à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤®à¥‡à¤‚ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤–à¥‡à¤²à¤¤à¥‡ à¤¥à¥‡. à¤”à¤° à¤¯à¤¹à¥€à¤‚ à¤¸à¥‡ à¤¹à¤® à¤†à¤ªà¤•à¥‹ à¤¨à¤‚à¤—à¥‡ à¤ªà¥ˆà¤° à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤–à¥‡à¤²à¤¨à¥‡ à¤•à¥€ à¤œà¤¿à¤¦ à¤•à¥€ à¤•à¤¹à¤¾à¤¨à¥€ à¤ªà¤° à¤²à¥‡ à¤šà¤²à¤¤à¥‡ à¤¹à¥ˆà¤‚. à¤¤à¥‹ à¤•à¤¿à¤‚à¤¦à¤µà¤‚à¤¤à¥€ à¤¯à¤¹ à¤¹à¥ˆ à¤•à¤¿ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤¸à¥‡ à¤‡à¤¸à¤²à¤¿à¤ à¤¹à¤Ÿà¤¾ à¤•à¥à¤¯à¥‹à¤‚à¤•à¤¿ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤¨à¥‡ à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ à¤•à¥‹ à¤¨à¤‚à¤—à¥‡ à¤ªà¥ˆà¤° à¤–à¥‡à¤²à¤¨à¥‡ à¤•à¥€ à¤‡à¤œà¤¾à¤œà¤¤ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¦à¥€ à¤¥à¥€. à¤¤à¥‹ à¤¯à¤¹ à¤˜à¤Ÿà¤¨à¤¾ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤¸à¥‡ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¬à¤²à¥à¤•à¤¿ à¤²à¤‚à¤¦à¤¨ à¤“à¤²à¤¿à¤‚à¤ªà¤¿à¤• 1948 à¤¸à¥‡ à¤œà¥à¤¡à¤¼à¥€ à¤¹à¥ˆ. à¤¤à¤¬ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤¨à¥‡ à¤¯à¥‚à¤°à¥‹à¤ª à¤•à¥€ à¤®à¤œà¤¬à¥‚à¤¤ à¤Ÿà¥€à¤® à¤«à¥à¤°à¤¾à¤‚à¤¸ à¤•à¥‡ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤« à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¤¾ à¤–à¥‡à¤²à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤‡à¤¸à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤¨à¥‡ à¤«à¥à¤°à¤¾à¤‚à¤¸ à¤•à¥‹ à¤•à¤¡à¤¼à¥€ à¤šà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ à¤¦à¥€. à¤‡à¤¸ à¤®à¥ˆà¤š à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‹ 1-2 à¤¸à¥‡ à¤¹à¤¾à¤° à¤®à¤¿à¤²à¥€. à¤”à¤° à¤‡à¤¸à¥€ à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¥‡ à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‡ à¤•à¤ˆ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¥€ à¤¨à¤‚à¤—à¥‡ à¤ªà¤¾à¤‚à¤µ à¤–à¥‡à¤²à¥‡ à¤¥à¥‡. à¤‰à¤¨à¥à¤¹à¥‹à¤‚à¤¨à¥‡ à¤ªà¤¾à¤‚à¤µ à¤ªà¤° à¤ªà¤Ÿà¥à¤Ÿà¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ à¤¬à¤¾à¤‚à¤§à¥€ à¤¥à¥€à¤‚.
à¤‡à¤¸à¥€ à¤¬à¤¾à¤¤ à¤•à¥‹ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤¸à¥‡ à¤œà¥‹à¤¡à¤¼à¤•à¤° à¤¬à¤¾à¤¦ à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¤ˆ à¤•à¤¹à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ à¤¬à¤¨à¤¾ à¤¦à¥€ à¤—à¤ˆà¤‚. à¤ªà¤° à¤…à¤¸à¤² à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¤¸à¤¾ à¤•à¥à¤› à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¹à¥à¤† à¤¥à¤¾. à¤…à¤¸à¤² à¤®à¥‡à¤‚ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤¨à¥‡ 1953 à¤¤à¤• à¤œà¥‚à¤¤à¥‡ à¤ªà¤¹à¤¨à¤•à¤° à¤–à¥‡à¤²à¤¨à¥‡ à¤¸à¥‡ à¤œà¥à¤¡à¤¼à¤¾ à¤•à¥‹à¤ˆ à¤¨à¤¿à¤¯à¤® à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¬à¤¨à¤¾à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤”à¤° à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤¨à¥‡ 1952 à¤•à¥‡ à¤¹à¥‡à¤²à¤¸à¤¿à¤‚à¤•à¥€ à¤“à¤²à¤¿à¤‚à¤ªà¤¿à¤• à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¥€ à¤¨à¤‚à¤—à¥‡ à¤ªà¤¾à¤‚à¤µ à¤–à¥‡à¤²à¤¨à¤¾ à¤œà¤¾à¤°à¥€ à¤°à¤–à¤¾.
à¤¤à¥‹, à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‡ 1950 à¤•à¥‡ à¤«à¥€à¤«à¤¾ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤®à¥‡à¤‚ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤–à¥‡à¤²à¤¨à¥‡ à¤•à¥€ à¤µà¤œà¤¹ à¤œà¥‚à¤¤à¥‡ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚, à¤¬à¤²à¥à¤•à¤¿ à¤ªà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• à¤«à¥ˆà¤¸à¤²à¤¾ à¤¥à¤¾. à¤‡à¤¸à¤•à¥‡ à¤¸à¤¾à¤¥ à¤¹à¥€ à¤‘à¤² à¤‡à¤‚à¤¡à¤¿à¤¯à¤¾ à¤«à¥à¤Ÿà¤¬à¥‰à¤² à¤«à¥‡à¤¡à¤°à¥‡à¤¶à¤¨ à¤•à¥€ à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ 1953 à¤•à¤¾ à¤¹à¥‡à¤²à¤¸à¤¿à¤‚à¤•à¥€ à¤“à¤²à¤¿à¤‚à¤ªà¤¿à¤• à¤¥à¤¾. à¤”à¤° à¤‰à¤¸à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤à¥€ à¤–à¤œà¤¾à¤¨à¥‡ à¤ªà¤° à¤•à¤¾à¤«à¥€ à¤¦à¤¬à¤¾à¤µ à¤ªà¤¡à¤¼à¤¤à¤¾. à¤¤à¥‹ à¤‡à¤¸ à¤à¤• à¤«à¥ˆà¤¸à¤²à¥‡ à¤¨à¥‡ à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª à¤”à¤° à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤•à¥‡ à¤¬à¥€à¤š à¤œà¥‹ à¤¦à¥‚à¤°à¥€ à¤ªà¥ˆà¤¦à¤¾ à¤•à¥€ à¤‰à¤¸à¥‡ 76 à¤¸à¤¾à¤² à¤¬à¤¾à¤¦ à¤à¥€ à¤ªà¤¾à¤Ÿà¤¾ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤œà¤¾ à¤¸à¤•à¤¾ à¤¹à¥ˆ.