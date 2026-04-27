लखनऊ: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) ने आईपीएल मैच के सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार स्पिनर सुनील नारायण (Sunil Narine) का सामना करने के लिए निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) को भेजने के फैसले का बचाव करते हुए कहा (Why Nicholas Pooran bat in Super over) कि टीम प्रबंधन ने खराब फॉर्म में होने के बावजूद वेस्टइंडीज के इस विस्फोटक बल्लेबाज को सबसे अच्छा विकल्प माना.

पूरन इस सीजन में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं और उनका उच्चतम स्कोर 22 रन रहा है. वह सुपर ओवर में नारायण की पहली गेंद पर आउट हो गए. LSG ने सुपर ओवर में केवल एक रन बनाया. KKR ने केवल एक गेंद पर जीत हासिल कर ली.

Add Cricket Country as a Preferred Source

Nicholas Pooran ने सुपर ओवर में क्यों की बल्लेबाजी?

लैंगर से जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘अच्छा सवाल है. हमें पता था कि सुनील नारायण गेंदबाजी करेंगे और अगर आप निकी (निकोलस पूरन) का रिकॉर्ड देखें, तो वह सुनील नारायण को क्रिकेट जगत में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में अधिक बेहतर समझते हैं. इसलिए हमें लगा कि वही सबसे अच्छा विकल्प हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि उन्होंने अभी तक अपनी फॉर्म हासिल नहीं की है और निकी खुद भी यह बात मानेंगे, लेकिन हमने सोचा था कि अगर कोई सुपर ओवर में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो वह निकी पूरन ही हैं. आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों पर ही भरोसा करते हैं. अगर आप सभी आंकड़ों को देखें तो नारायण को निकी से बेहतर कोई नहीं खेलता. दुर्भाग्य से इस बार ऐसा नहीं हो पाया.’

पूरन को पहले भी सुपर ओवर में फंसा चुके हैं नारायण

नारायण ने इससे पहले टी20 क्रिकेट में जो पहला सुपर ओवर (2014 में कैरेबियाई प्रीमियर लीग में) किया था, उस समय भी पूरन बिना रन बनाए आउट हो गए थे.

लैंगर ने कहा, ‘पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई पूरन से बेहतर टी20 खिलाड़ी विश्व में हो. इससे पता चलता है कि वह भी इंसान हैं. आत्मविश्वास का दिखावा नहीं किया जा सकता. हम सभी कोशिश करते हैं. आप आत्मविश्वास से भरे दिख सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास सही प्रक्रियाओं को अपनाने से आता है.’

ऋषभ पंत ने भी किया था पूरन का बचाव

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने भी सुपर ओवर में पूरन को बल्लेबाजी के लिए चुनने के फैसले का बचाव किया था.

पंत ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा था, ‘हमने सुपर ओवर के बल्लेबाजों को लेकर चर्चा की और तब निकोलस पूरन का नाम सामने आया. हो सकता है कि वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में न हों, लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आप अपने मंझे हुए खिलाड़ी पर भरोसा करेंगे.’

पिच के मिजाज के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाए

लैंगर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम काली मिट्टी की पिच के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाई. उन्होंने कहा, ‘यह निराशाजनक है. पिछले मैच के बाद मैंने कहा था कि मुझे लाल मिट्टी वाला विकेट बहुत अच्छा लगा था. उसमें तेजी और उछाल थी. क्रिकेट के लिए यह वाकई रोमांचक होता है. आज हम काली मिट्टी की पिच के हिसाब से खुद को नहीं ढल पाए. यह पिच धीमी थी और उस पर गेंद नीची रह रही थी.’

इस बीच केकेआर के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने टीम के चुनौतीपूर्ण स्कोर का श्रेय रिंकू सिंह की अंतिम ओवरों में की गई तूफानी बल्लेबाजी को दिया. उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में दिग्वेश राठी पर लगातार चार छक्के लगाए थे.