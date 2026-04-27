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IPL 2026: फॉर्म में नहीं फिर भी क्यों पूरन पर भरोसा, जस्टिन लैंगर ने किया LSG की रणनीति का खुलासा

जस्टिन लैंगर ने बताया कि आखिर अच्छे फॉर्म में नहीं होने के बाद भी आखिर निकोलस पूरन को सुपर ओवर में भेजने का फैसला क्यों लिया गया. लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 27, 2026, 01:38 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 01:38 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 01:38 PM IST

लखनऊ: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) ने आईपीएल मैच के सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार स्पिनर सुनील नारायण (Sunil Narine) का सामना करने के लिए निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) को भेजने के फैसले का बचाव करते हुए कहा (Why Nicholas Pooran bat in Super over) कि टीम प्रबंधन ने खराब फॉर्म में होने के बावजूद वेस्टइंडीज के इस विस्फोटक बल्लेबाज को सबसे अच्छा विकल्प माना.

पूरन इस सीजन में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं और उनका उच्चतम स्कोर 22 रन रहा है. वह सुपर ओवर में नारायण की पहली गेंद पर आउट हो गए. LSG ने सुपर ओवर में केवल एक रन बनाया. KKR ने केवल एक गेंद पर जीत हासिल कर ली.

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Nicholas Pooran ने सुपर ओवर में क्यों की बल्लेबाजी?

लैंगर से जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘अच्छा सवाल है. हमें पता था कि सुनील नारायण गेंदबाजी करेंगे और अगर आप निकी (निकोलस पूरन) का रिकॉर्ड देखें, तो वह सुनील नारायण को क्रिकेट जगत में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में अधिक बेहतर समझते हैं. इसलिए हमें लगा कि वही सबसे अच्छा विकल्प हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि उन्होंने अभी तक अपनी फॉर्म हासिल नहीं की है और निकी खुद भी यह बात मानेंगे, लेकिन हमने सोचा था कि अगर कोई सुपर ओवर में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो वह निकी पूरन ही हैं. आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों पर ही भरोसा करते हैं. अगर आप सभी आंकड़ों को देखें तो नारायण को निकी से बेहतर कोई नहीं खेलता. दुर्भाग्य से इस बार ऐसा नहीं हो पाया.’

पूरन को पहले भी सुपर ओवर में फंसा चुके हैं नारायण

नारायण ने इससे पहले टी20 क्रिकेट में जो पहला सुपर ओवर (2014 में कैरेबियाई प्रीमियर लीग में) किया था, उस समय भी पूरन बिना रन बनाए आउट हो गए थे.

लैंगर ने कहा, ‘पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई पूरन से बेहतर टी20 खिलाड़ी विश्व में हो. इससे पता चलता है कि वह भी इंसान हैं. आत्मविश्वास का दिखावा नहीं किया जा सकता. हम सभी कोशिश करते हैं. आप आत्मविश्वास से भरे दिख सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास सही प्रक्रियाओं को अपनाने से आता है.’

ऋषभ पंत ने भी किया था पूरन का बचाव

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने भी सुपर ओवर में पूरन को बल्लेबाजी के लिए चुनने के फैसले का बचाव किया था.

पंत ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा था, ‘हमने सुपर ओवर के बल्लेबाजों को लेकर चर्चा की और तब निकोलस पूरन का नाम सामने आया. हो सकता है कि वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में न हों, लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आप अपने मंझे हुए खिलाड़ी पर भरोसा करेंगे.’

पिच के मिजाज के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाए

लैंगर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम काली मिट्टी की पिच के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाई. उन्होंने कहा, ‘यह निराशाजनक है. पिछले मैच के बाद मैंने कहा था कि मुझे लाल मिट्टी वाला विकेट बहुत अच्छा लगा था. उसमें तेजी और उछाल थी. क्रिकेट के लिए यह वाकई रोमांचक होता है. आज हम काली मिट्टी की पिच के हिसाब से खुद को नहीं ढल पाए. यह पिच धीमी थी और उस पर गेंद नीची रह रही थी.’

इस बीच केकेआर के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने टीम के चुनौतीपूर्ण स्कोर का श्रेय रिंकू सिंह की अंतिम ओवरों में की गई तूफानी बल्लेबाजी को दिया. उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में दिग्वेश राठी पर लगातार चार छक्के लगाए थे.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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