नई दिल्ली: पाकिस्तान जिम्बाब्वे से क्या हारा, राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई. गुरुवार को पर्थ स्टेडियम में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में एक रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की पाकिस्तान की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं. लेकिन इस सबके बीच में ‘मिस्टर बीन’ को लेकर चर्चा शुरू हो गई. इस चर्चा में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कूद पड़े.

जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन डैमबुडजो मनांगाग्वा (Emmerson Dambudzo Mnangagwa) भी शामिल हो गए. उन्होंने पाकिस्तान से मजे लेते हुए कहा कि अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना.

इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा हमारे पास भले ही असली मिस्टर बीन न हों लेकिन क्रिकेट की भावना है.

जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने ट्वीट किया, ‘जिम्बाब्वे के लिए कमाल की जीत. टीम को बहुत बधाई. अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना.’ इस पर शहबाज ने जवाब दिया, ‘हमारे पास भले ही असली मिस्टर बीन न हो लेकिन हमारे पास क्रिकेट की असली भावना है… और हम पाकिस्तानियों की वापसी करने की एक आदत है. मिस्टर प्रेजिडेंट आपको बधाई, आज आपकी टीम वाकई बेहतरीन खेली.’

जैसे ही जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने अपनी टीम को पाकिस्तान पर जीत की बधाई देते हुए ‘मिस्टर बीन’ का जिक्र किया तो सभी हैरान रह गए कि क्या पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बीच यह असली मिस्टर बीन का क्या मामला है.

दरअसल साल 2016 में जिम्बाब्वे में एक बार मिस्टर बीन के डुप्लीकेट एक्टर आसिफ मोहम्मद आए थे. आसिफ मोहम्मद को यहां असली मिस्टर बीन (रोवन एटकिन्सन) कहकर यहां के लोगों से मिलवाया गया लेकिन लोगों ने उन्हें पहचान लिया कि वह असली नहीं कि नकली मिस्टर बीन हैं.

