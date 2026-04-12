आरसीबी के खिलाफ मैच में क्यों काली पट्टी बांधकर उतरे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ?

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MI VS RCB: आशा भोसले को श्रद्धांजलि, काली पट्टी बांधकर उतरे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी
आशा भोसले के निधन पर सचिन ने लिखा, यह भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए बेहद दुखद दिन है, हमारे लिए आशा ताई परिवार का हिस्सा थीं, आज हमें जो नुकसान महसूस हो रहा है उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं.
आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में रविवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने-सामने हुई. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी महान भारतीय गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे. मैच से ठीक पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी.
आशा भोसले का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली. आशा भोसले भारत के संगीत जगत की एक कद्दावर हस्ती थीं और उन्होंने आठ दशक लंबे करियर में अनगिनत यादगार हिंदी गाने दिए. आशा भोसले महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। अपने शानदार करियर के दौरान उन्हें दो ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था. इसके अलावा, उन्हें भारत का सर्वोच्च कला पुरस्कार- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान- पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था.
सचिन- कोहली सहित कई क्रिकेटर्स ने जताया शोक
आशा भोसले के निधन पर भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर दुख जाहिर किया. उन्होंने कहा कि वह आशा भोसले को हमेशा उनके दिल को छू लेने वाले गानों के जरिए याद रखेंगे. उन्होंने लिखा, यह भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए बेहद दुखद दिन है, हमारे लिए आशा ताई परिवार का हिस्सा थीं, आज हमें जो नुकसान महसूस हो रहा है उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। एक पल के लिए दिल खामोश हो जाता है, और अगले ही पल, यह उन अनगिनत धुनों में खो जाता है जो उन्होंने हम सभी को तोहफे में दी हैं, ऐसा लगता है मानो समय ही थम गया हो, फिर भी अपने अमर गीतों के जरिए वह हमेशा के लिए अमर रहेंगी, धन्यवाद ताई, हमारे जीवन को अपनेपन, गरिमा और अविस्मरणीय संगीत से भरने के लिए, आशा ताई, हम आपको शब्दों में बयां न कर पाने जितना याद करेंगे.
वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच का हिस्सा भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख जताया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया ‘अकाउंट’ इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, आशा भोसले जी, आपकी आवाज ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। ओम शांति.
मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस
इस मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. मुंबई की टीम में गजनफर की जगह मिचेल सेंटनर की वापसी हुई है. वहीं दीपक चाहर की जगह मयंक मार्कण्डेय को मौका दिया गया है.