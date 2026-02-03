add cricketcountry as a Preferred Source
  • 'मैं बस इतना करीब था...', वर्ल्ड कप पैट कमिंस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

T20 World Cup 2026: 'मैं बस इतना करीब था...', वर्ल्ड कप पैट कमिंस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 3, 2026 10:58 PM IST

Pat-Cummins-T20-World-Cup-2026
Pat-Cummins-T20-World-Cup-2026

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उसके स्टार खिलाड़ी पैट कमिंस इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए. कमिंस के इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने से कंगारू टीम के संयोजन पर काफी गहरा असर पड़ा है. कमिंस इस टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होने के बहुत करीब थे. इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि चोट से ठीक होने में थोड़ी देरी के कारण ही उन्हें फाइनल 15 की टीम से बाहर कर दिया गया.

लगातार पीठ की समस्या के कारण, 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में कमिंस की जगह बेन ड्वार्शियस को शामिल किया गया. इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा कि वह शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे थे. लेकिन पूरी तरह फिट होने के लिए उनके पास पर्याप्त वक्त नहीं था.

कमिंस ने बताया कब तक होगी मैदान पर वापसी

कमिंस ने कहा, ‘यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, बस एक छोटी सी रुकावट आई है और समय कम पड़ गया. मैं कुछ हफ्तों तक आराम करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा.’

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बताया कि एडिलेड टेस्ट के बाद मेडिकल टीम ने माना कि उनकी पीठ को दोबारा काम शुरू करने से पहले चार से आठ हफ्तों का आराम चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘एडिलेड टेस्ट के बाद हमें पता था कि हड्डी को पूरी तरह ठीक होने और फिर से मज़बूत बनने में चार से आठ हफ्ते लगेंगे. शुरू में हमें लगा कि शायद सिर्फ चार हफ्ते ही लगेंगे, क्योंकि मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर मैंने एक फॉलो-अप स्कैन करवाया. उन्हें लगा कि इसमें शायद कुछ और हफ्ते लगेंगे, इसलिए समय लग गया.’

आईपीएल में वापसी कर सकते हैं पैट कमिंस…

कमिंस को अब मार्च में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान मैदान में वापसी की उम्मीद है. लेकिन, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य साल के अंत में होने वाले व्यस्त टेस्ट कैलेंडर के लिए पूरी तरह फिट होना है.

ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल काफी व्यस्त है. इसमें बांग्लादेश के खिलाफ घर पर टेस्ट मैच, साउथ अफ्रीका में विदेश दौरे की सीरीज, और मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पूरी होने से पहले न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ कई मैच शामिल हैं.

कमिंस को उम्मीद अच्छा करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम

वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद, कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुई टी 20 सीरीज में मिली हार टीम की असली क्षमता को नहीं दिखाती.

कमिंस ने कहा, ‘पाकिस्तान में हमारे कुछ मैच बहुत अच्छे नहीं रहे. लेकिन, खिलाड़ी बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन करके लौट रहे हैं और कुछ खिलाड़ी चोट से ठीक होकर वर्ल्ड कप के लिए वापस आ रहे हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मनोबल अच्छा है. दूर से कुछ खिलाड़ियों से बात की…उन्हें पता है कि यह कितना बड़ा मौका है, और वे शुरू करने और इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं.’ 2021 के टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन अपनी ग्रुप-स्टेज मैचों में आयरलैंड, ज़िम्बाब्वे, ओमान और सह-आयोजक श्रीलंका का सामना करेंगे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

