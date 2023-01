कोलकाता: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. गुरुवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस मैदान पर दासुन शनाका ने बिना किसी झिझक के यह फैसला किया. उन्होंने कोलकाता के पुराने रिकॉर्ड को देखकर यह फैसला किया. वहीं रोहित ने कहा कि वह टॉस हारकर भी खुश हैं.

श्रीलंका टीम में दो बदलाव हैं. प्रथम निसांका चोट के चलते नहीं खेल रहे हैं. वहीं दिलशन मधुशंका के कंधे में चोट है. इनके स्थान पर नाविंडु फर्नांडो डेब्यू कर रहे हैं और लाहिरू कुमारा, टीम में दिलशन की जगह आए हैं.

इस मैदान के रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक खेले गए 32 वनडे इंटरनैशनल मैचों में से 19 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है.

वहीं रोहित शर्मा ने कहा, ‘पिछले मैच को देखते हुए मैं इस मैच में पहले बल्लेबाजी करना चाहता था. लेकिन पिच को देखते हुए मैं पहले बोलिंग करना चाहता था. जब आप इस तरह की दुविधा मं होते हैं, तो टॉस हारना अच्छा होता है.’

ईडन गार्डंस पर रोहित का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. यहीं पर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल में दोहरा शतक जमाया था. रोहित ने कहा, ‘मुझे इस मैदान पर खेलना पसंद है. लेकिन हमें हर मैच में नई शुरुआत करनी होती है. हमारी टीम में एक बदलाव है. हमें मजबूरी में यह बदलाव करना पड़ा है. युजवेंद्र चहल ने पिछले मैच में छलांग लगाई थी और आज सुबह वह ठीक नहीं थे. उनके स्थान पर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है.’

