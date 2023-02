आखिर क्यों मिल रहा है केएल राहुल को मौका, पूर्व ओपनर ने खोला राज

केएल राहुल को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं इसे लेकर पूर्व क्रिकेटर्स की राय काफी अलग है. कोच राहुल द्रविड़ कर चुके हैं टीम प्रबंधन इस सलामी बल्लेबाज को सपॉर्ट करता रहेगा. वहीं वेंकटेश प्रसाद जैसे पूर्व क्रिकेटर द्रविड़ की इस बात से सहमत नहीं हैं.

इस बीच पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने अपनी राय जाहिर करते हुए बताया कि आखिर क्यों टीम प्रबंधन केएल राहुल पर इतना भरोसा जता रहा है. चोपड़ा ने सोमवार को वेंकटेश प्रसाद से प्लेइंग इलेवन में राहुल की जगह को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वस्थ चर्चा भी की थी. चोपड़ा ने अब जो तस्वीर पेश की है इससे लगता है कि वह केएल राहुल को टीम में बनाए रखने के कोच व कप्तान के फैसले से सहमत हैं. चोपड़ा ने SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के आंकड़े साझा करते हुए अपना तर्क रखा है.

चोपड़ा ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, 'SENA देशों में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन, यह कारण है कि सिलेक्टर्स/कोच/कप्तान केएल राहुल को सपॉर्ट कर रहे हैं. उन्होंने इस दौरान भारतीय धरती पर सिर्फ दो टेस्ट मैच (मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर) खेले हैं.'

Indian batters in SENA countries. May be, this is the reason selectors/coach/captain are backing KLR. He’s played 2 Tests at home (ongoing BGT) during this period

चोपड़ा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से आंकड़े निकालकर एक स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें 20 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2023 तक SENA देशों में राहुल का बल्लेबाजी औसत 38.64 का है. वह सभी भारतीय बल्लेबाजों में तीसरे पायदान पर हैं. यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वॉशिंग्टन सुंदर, जो दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 1 ही मैच खेला है और उसमें 42 के औसत से 84 रन बनाए हैं.

चोपड़ा ने यह भी कहा कि वह बीसीसीआई में कोई भूमिका नहीं चाहते हैं और न ही उनकी चाहत आईपीएल टीम में कोई काम पाने की है और उनकी राय पूरी तरह नंबर्स पर निर्भर करती है. उन्होंने आगे कहा, 'नहीं, मुझे बीसीसीआई में कोई भूमिका जैसे सिलेक्टर या कोच नहीं बनना. मुझे किसी आईपीएल टीम में मेंटॉर या कोचिंग भी नहीं करनी.' चोपड़ा की इस बात को वेंकटेश प्रसाद की टिप्पणी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.

There is a view that KL Rahul has an outstanding overseas Test record. But stats speak otherwise. He has a test avg of 30 overseas in 56 innings. He has scored 6 overseas centuries but followed it up with a string of low scores that’s why averaging 30. Let’s look at a few others pic.twitter.com/MAvHM01TcY