राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे शशांक सिंह, कैच छोड़ने की मिली सजा !

शशांक सिंह आईपीएल 2026 में फील्डिंग की वजह से काफी चर्चा में है. लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में उन्होंने तीन कैच टपकाए थे
Published On Apr 28, 2026, 07:37 PM IST
Last UpdatedApr 28, 2026, 07:37 PM IST
Shashank Singh
आईपीएल 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने- सामने हुई. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. पंजाब किंग्स की टीम ने इस मैच में शशांक सिंह को मौका नहीं दिया है. उनकी जगह सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया है.
शशांक सिंह आईपीएल 2026 में फील्डिंग की वजह से काफी चर्चा में है. लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में उन्होंने तीन कैच टपकाए थे. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में केएल राहुल का आसान कैच टपकाया, जिसके बाद केएल राहुल ने 152 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. लखनऊ के खिलाफ मैच के बाद उन्हें टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग की डांट भी मिली थी. सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि शशांक सिंह को कैच छोड़ने की सजा मिली है.
टॉस के दौरान पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शशांक सिंह के नहीं खेलने को लेकर जानकारी दी. अय्यर ने कहा कि हमारी टीम में एक मजबूरी वाला बदलाव है, शशांक की जगह सूर्यांश (शेडगे) आए हैं, और दूसरा बदलाव यह है कि जेवियर बार्टलेट की जगह लॉकी फर्ग्यूसन को मौका दिया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शशांक सिंह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, और मिल रही जानकारी के मुताबिक, वह एक और मैच से भी बाहर हो सकते हैं. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच के दौरान पैर में चोट लगी थी.
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट सब : विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, मुशीर खान