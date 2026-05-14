IPL 2026: पंजाब किंग्स के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे हैं सूर्यकुमार यादव, आखिर क्या है वजह

सूर्यकुमार यादव आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. आखिर क्या वजह है कि सूर्या आज के मैच का हिस्सा नहीं हैं. मुंबई इंडियंस के लिए टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं.
Published On May 14, 2026, 07:28 PM IST
Last UpdatedMay 14, 2026, 07:28 PM IST
SuryakumarYadav
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन के धर्मशाला में खेले जा रहे इस मुकाबले को जीतना मेजबान पंजाब किंग्स के लिए बहुत जरूरी है. पंजाब ने पहले सात मैचों में से एक भी नहीं गंवाया था. लेकिन इसके बाद उसने लगातार चार मैच हारे हैं. और अब टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की राहें उतनी आसान नहीं दिख रही हैं.
मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं. बुमराह ने टॉस के वक्त मजाक में कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आईपीएल में कप्तानी करने से पहले वह टेस्ट मैच में कप्तानी कर चुके होंगे. हार्दिक पंड्या अभी पीठ की चोट से नहीं उबरे हैं. और सूर्यकुमार यादव भी इस मैच का हिस्सा नहीं हैं. बुमराह का बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस के लिए यह पहला मैच है. बुमराह ने टॉस के वक्त बताया कि यादव इस मैच का हिस्सा नहीं हैं.
साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव निजी कारणों से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं.
असल में हाल ही में आईपीएल 2026 के बीच भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर किलकारी गूंजी थी. शादी के 10 साल बाद सूर्या पिता बने. उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने बेटी को जन्म दिया. देविशा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर 7 मई को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी. 35 साल के सूर्यकुमार यादव ने 2016 में देविशा शेट्टी से लव मैरिज की थी. कॉलेज के दिनों में ही देविशा को एक डांस परफॉर्मेंस में देखकर सूर्या उनके दीवाने हो गए थे.
बेटी का जन्म होने के बाद मुंबई इंडियंस के लिए सूर्या ने 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में अपनी टीम की कप्तानी की थी. इस मैच में आखिरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की थी.
इस सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है. टीम ने अभी तक 11 में से सिर्फ तीन मैच जीते हैं. वहीं 8 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. उसके सिर्फ छह अंक हैं. साल 2026 के आईपीएल सीजन में सूर्या का अपना प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है. उन्होंने 11 मैचों में 195 रन बनाए हैं. उनका औसत सिर्फ 17.72 का रहा है. उनका स्ट्राइक-रेट भी 144.44 का ही रहा है.
मुंबई इंडियंस के खेमे से भी कई तरह की खबरें आ रही हैं. कहा जा रहा है कि टीम प्रबंधन और नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.