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आखिर श्रीलंकाई क्रिकेटर की किस बात पर भड़के थे वैभव सूर्यवंशी, आप सुनेंगे तो आ जाएगा गुस्सा

वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल के दौरान कई सीनियर क्रिकेटर्स और कॉमेंटेटर्स के पैर छूते हुए देखा होगा. उनके खेल के साथ-साथ संस्कारों की भी तारीफ की जाती है. लेकिन श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में उन्होंने जिस तरह की नाराजगी दिखाई वह थोड़ा हैरान करने वाली है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 17, 2026, 10:57 AM IST

Published On Jun 17, 2026, 10:57 AM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 10:57 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi

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वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच हुई बहस में एक नया मोड़ आया है. सोमवार को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राएंगुलर सीरीज के मुकाबले के दौरान हुई इस बहस का असली कारण अब सामने आया है. 15 जून को हुई इस मैच में श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में जीत हासिल की. विशेन हलम्बागे और वनुजा सहान भारतीय बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे से बहस कर रहे थे.

इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि शेडगे हलम्बगे की ओर बैट से इशारा कर रहे थे. सूर्यवंशी भी श्रीलंका ए के खिलाड़ी से बात कर रहे थे. सूर्यवंशी और हेलम्बगे के बीच काफी गर्मा-गर्मी हो गई थी और बात काफी आगे बढ़ गई थी. निरोशन डिकवेला ने आकर मामले को शांत करवाया था. सूर्यवंशी मैदान से बाहर जाते हुए भी इशारे कर रहे थे.

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क्रिकबज की रिपोर्ट कहती है कि हेलम्बगे असल में इस ट्राएंगुलर सीरीज के पहले मैच से ही सूर्यवंशी को स्लेज कर रहे थे. 9 जून को हुए इस मैच में भारत ए ने जीत हासिल की थी. वेबसाइट ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि हेलम्बगे ने पहले ही मैच से भारत ए के ओपनर को परेशान करने की कोशिश की. सोमवार को हुए पहले मैच से ही वह वैभव के पीछे पड़ गए थे.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका ए के खिलाड़ियों ने लगातार वैभव को स्लेज करते रहे. यहां तक कि जब वह सुपर ओवर में बैटिंग करने आए तब भी श्रीलंकाई खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए. सुपर ओवर में जब वह बल्लेबाजी करने आए तो हलम्बगे ने वैभव पर तंज किया. उन्होंने वैभव से कहा, ‘घर जाओ, यह आईपीएल नहीं है.’ सुपर ओवर के बाद हलम्बगे गुस्से में वैभव और शेगडे की ओर बढ़े. और इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने प्रतिक्रिया दी.

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि श्रीलंका क्रिकेट दाम्बुला में अपने खिलाड़ियों के इस अभद्र व्यवहार के चलते बैन लगाने का विचार कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि मैच रेफरी प्रदीप जयाप्रगाश ने प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है. हेलम्बगे पर कड़ा ऐक्शन दिया गया है. श्रीलंका क्रिकेट ने बैन का ऐलान किया है क्योंकि आईसीसी का इसमें कोई लेना-देना नहीं है.

इस बीच, आज, बुधवार 17 जून को भारत ए का मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहा है. इस मैच में जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन वैभव सूर्यवंशी अच्छी शुरुआत के बाद पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए. उन्होंने 38 रन बनाए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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