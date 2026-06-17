आखिर श्रीलंकाई क्रिकेटर की किस बात पर भड़के थे वैभव सूर्यवंशी, आप सुनेंगे तो आ जाएगा गुस्सा

वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच हुई बहस में एक नया मोड़ आया है. सोमवार को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राएंगुलर सीरीज के मुकाबले के दौरान हुई इस बहस का असली कारण अब सामने आया है. 15 जून को हुई इस मैच में श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में जीत हासिल की. विशेन हलम्बागे और वनुजा सहान भारतीय बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे से बहस कर रहे थे.

इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि शेडगे हलम्बगे की ओर बैट से इशारा कर रहे थे. सूर्यवंशी भी श्रीलंका ए के खिलाड़ी से बात कर रहे थे. सूर्यवंशी और हेलम्बगे के बीच काफी गर्मा-गर्मी हो गई थी और बात काफी आगे बढ़ गई थी. निरोशन डिकवेला ने आकर मामले को शांत करवाया था. सूर्यवंशी मैदान से बाहर जाते हुए भी इशारे कर रहे थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source

क्रिकबज की रिपोर्ट कहती है कि हेलम्बगे असल में इस ट्राएंगुलर सीरीज के पहले मैच से ही सूर्यवंशी को स्लेज कर रहे थे. 9 जून को हुए इस मैच में भारत ए ने जीत हासिल की थी. वेबसाइट ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि हेलम्बगे ने पहले ही मैच से भारत ए के ओपनर को परेशान करने की कोशिश की. सोमवार को हुए पहले मैच से ही वह वैभव के पीछे पड़ गए थे.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका ए के खिलाड़ियों ने लगातार वैभव को स्लेज करते रहे. यहां तक कि जब वह सुपर ओवर में बैटिंग करने आए तब भी श्रीलंकाई खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए. सुपर ओवर में जब वह बल्लेबाजी करने आए तो हलम्बगे ने वैभव पर तंज किया. उन्होंने वैभव से कहा, ‘घर जाओ, यह आईपीएल नहीं है.’ सुपर ओवर के बाद हलम्बगे गुस्से में वैभव और शेगडे की ओर बढ़े. और इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने प्रतिक्रिया दी.

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि श्रीलंका क्रिकेट दाम्बुला में अपने खिलाड़ियों के इस अभद्र व्यवहार के चलते बैन लगाने का विचार कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि मैच रेफरी प्रदीप जयाप्रगाश ने प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है. हेलम्बगे पर कड़ा ऐक्शन दिया गया है. श्रीलंका क्रिकेट ने बैन का ऐलान किया है क्योंकि आईसीसी का इसमें कोई लेना-देना नहीं है.

इस बीच, आज, बुधवार 17 जून को भारत ए का मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहा है. इस मैच में जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन वैभव सूर्यवंशी अच्छी शुरुआत के बाद पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए. उन्होंने 38 रन बनाए.