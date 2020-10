वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने 27 नवंबर से शुरू होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य जांच के बाद यहां दो सप्ताह की पृथकवास की शुरुआत की।

संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के अलावा दल के सभी सदस्य मंगलवार को बारबाडोस में इकट्ठा हुए। टेस्ट कप्तान जेसन होल्डर और टी20 कप्तान कीरोन पोलार्ड आईपीएल के बाद टीम के साथ जुड़ेंगे।

बारबाडोस से ये खिलाड़ी लंदन और दुबई होते हुए ऑकलैंड हवाई अड्डे पर उतरे। ऑकलैंड से टीम क्राइस्टचर्च पहुंची जहां अभ्यास शुरू करने के पहले दल के सदस्य पृथकवास पर चले गये।

वेस्टइंडीज क्रिकेट ने ट्वीट किया, ‘‘ वेस्टइंडीज टीम न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च हवाई अड्डे पर उतर गयी है। कैरेबियाई सरजमीं से उनकी 54 घंटे की यात्रा यहां पूरी हुई।’’

उन्होंने बताया, ‘‘दल के सभी सदस्य न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद स्वास्थ्य के पहले परीक्षण में सफल रहे है और वे अभ्यास शुरू करने से पहले पृथकवास पर रहेंगे।’’

All members of the squad have passed the first health test on arrival to New Zealand and will quarantine before commencing training.#NZvWI #TeamWI #MenInMaroon

Get the details⬇️ https://t.co/14xiyDrVAs pic.twitter.com/k0bktpcU2S

— Windies Cricket (@windiescricket) October 30, 2020