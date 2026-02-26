This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
WI VS SA T20 WC 2026 Live: वेस्टइंडीज vs साउथ अफ्रीका, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
West Indies vs South Africa T20 World Cup 2026 Scorecard and Updates
WI VS SA T20 WC 2026 Live: टी20 विश्व कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है. सुपर-8 का यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए उतरेंगी. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ
साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 के अपने पहले मैच में भारत को 76 रन के बड़े अंतर से हराया था, वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. वेस्टइंडीज के सामने साउथ अफ्रीका को ज्यादा मजबूत और संतुलित टीम माना जा रहा है. साउथ अफ्रीका को जीत का दावेदार भी माना जा रहा है, लेकिन हेड टू हेड में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है. दोनों टीमों के बीच अब तक 26 मैच खेले गए हैं. साउथ अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है,जबकि वेस्टइंडीज 14 मैचों में विजयी रही है. अहमदाबाद में भी वेस्टइंडीज उलटफेर रखने की पूरी क्षमता रखती है.
WI VS SA T20 WC 2026 Live: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी.