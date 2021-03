अंतिम ओवरों में फैबियन एलन (Fabian Allen) की ताबड़तोड़ बैटिंग की बदौलत तीसरे और अंतिम टी20i मैच में (WI vs SL) वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. सीरीज के इस निर्णायक मैच में 132 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी विंडीज लंकाई स्पिनरों के सामने संघर्ष कर रही थी. लेकिन पारी के 19वें ओवर में फैबियन एलेन ने 3 ऊंचे लंबे छक्के जड़कर विंडीज को जीत दिला दी.

एक वकत्त पर 17 ओवर के बाद उसका स्कोर 7 विकेट पर 105 रन था और तब उसे 18 गेंदों पर 27 रन की जरूरत थी. विंडीज की टीम श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के सामने लड़खड़ा चुकी थी. 17 ओवर के बाद उसका स्कोर सात विकेट पर 105 रन था तथा उसे 18 गेंदों पर 27 रन की जरूरत थी.

जैसन होल्डर ने स्पिनर वानिंडुडु हसरंगा का 18वां ओवर खेला और इसमें फ्री हिट पर एक छक्का भी लगाया. अब वेस्टइंडीज को अंतिम 2 ओवरों में 20 रन की जरूरत थी. एलेन ने 19वें ओवर में अकिला धनंजय की पहली, तीसरी और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर वेस्टइंडीज का स्कोर सात विकेट पर 134 रन पर पहुंचा दिया. एलेन ने 6 गेंदों पर 21 रन बनाने के अलावा 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट भी लिया और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.

The moment the #MenInMaroon clinched the CG Insurance T20I Series!?#WIvSL pic.twitter.com/g95ZuPnTBp

— Windies Cricket (@windiescricket) March 8, 2021