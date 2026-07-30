क्या भारतीय टीम सितंबर में करेगी बांग्लादेश का दौरा ? बीसीबी चीफ ने दिया जवाब

भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर 2026 में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है. बांग्लादेश में होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए मौजूदा हालात में यह मामला खेल से ज़्यादा राजनीतिक है. अब इस सीरीज को लेकर अब बीसीबी चीफ तमीम इकबाल ने जवाब दिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इक़बाल ने बुधवार को कहा कि बोर्ड सितंबर में भारत की मेज़बानी करने की उम्मीद कर रहा है.

हाल ही में खबर आई थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है जो दोनों देशों के बीच सामान्य हो रहे संबंध की तरफ इशारा है. इस घटनाक्रम को देखते हुए बांग्लादेश में छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज़ होने की उम्मीद फिर से जगी है. हालांकि, कई लोगों का मानना ​​है कि बांग्लादेश सरकार को सबसे पहले निमंत्रण स्वीकार करना होगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source

हम हर तरफ़ से कोशिश कर रहे हैं: तमीम इकबाल

बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट संबंध तब बिगड़ गए जब सरकार के समय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था. बुधवार को बीसीबी चीफ तमीम इकबाल ने कहा, दुर्भाग्य से, मेरे पास भारत सीरीज़ के बारे में कोई खबर नहीं है, मैं BCCI के साथ बातचीत कर रहा हूं और BCB सदस्यों के बीच ईमेल का आदान-प्रदान हो रहा है, और हम हर तरफ़ से कोशिश कर रहे हैं.

भारत के खिलाफ सीरीज को लेकर अलग ही उत्साह: तमीम इकबाल

उन्होंने कहा, भारत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की सीरीज़ को लेकर उत्साह एक अलग ही स्तर पर होता है, मुझे यकीन है कि प्रशंसकों, क्रिकेटरों, सभी में ऐसा ही उत्साह है, बांग्लादेश एक बेहद सुरक्षित देश है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आएंगे, हमारी तरफ़ से जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, कुछ चीज़ें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, अब तक जो बातचीत हुई है, वह बहुत सकारात्मक रही है, उन्हें भी फ़ैसला लेना है, शायद बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि सीरीज़ होगी या नहीं, तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा.

तमीम को हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फ़्रैंचाइज़ी लीग कमिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. यह कमिटी यह देखेगी कि प्रोसेस का पालन हो रहा है या नहीं, कौन शामिल है, कौन नहीं, क्या हम उन्हें मंज़ूरी देने जा रहे हैं, या क्या मौजूदा लीग में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति उनके और बांग्लादेश, दोनों के लिए गर्व की बात है. तमीम ने कहा कि ICC की पहली मीटिंग में जिस तरह से चीज़ें हुईं, उससे वे काफ़ी खुश थे. उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे हर छोटी-बड़ी बात बतानी चाहिए, लेकिन यह एक बहुत अहम कमिटी है, और यह कमिटी शायद आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी.