Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

क्या भारतीय टीम सितंबर में करेगी बांग्लादेश का दौरा ? बीसीबी चीफ ने दिया जवाब

तमीम इकबाल ने कहा, बांग्लादेश एक बेहद सुरक्षित देश है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आएंगे, हमारी तरफ़ से जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 30, 2026, 07:46 AM IST

Published On Jul 30, 2026, 07:46 AM IST

Last UpdatedJul 30, 2026, 07:46 AM IST

IND VS BAN

IND VS BAN

भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर 2026 में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है. बांग्लादेश में होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए मौजूदा हालात में यह मामला खेल से ज़्यादा राजनीतिक है. अब इस सीरीज को लेकर अब बीसीबी चीफ तमीम इकबाल ने जवाब दिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इक़बाल ने बुधवार को कहा कि बोर्ड सितंबर में भारत की मेज़बानी करने की उम्मीद कर रहा है.

हाल ही में खबर आई थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है जो दोनों देशों के बीच सामान्य हो रहे संबंध की तरफ इशारा है. इस घटनाक्रम को देखते हुए बांग्लादेश में छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज़ होने की उम्मीद फिर से जगी है. हालांकि, कई लोगों का मानना ​​है कि बांग्लादेश सरकार को सबसे पहले निमंत्रण स्वीकार करना होगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

हम हर तरफ़ से कोशिश कर रहे हैं: तमीम इकबाल

बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट संबंध तब बिगड़ गए जब सरकार के समय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था. बुधवार को बीसीबी चीफ तमीम इकबाल ने कहा, दुर्भाग्य से, मेरे पास भारत सीरीज़ के बारे में कोई खबर नहीं है, मैं BCCI के साथ बातचीत कर रहा हूं और BCB सदस्यों के बीच ईमेल का आदान-प्रदान हो रहा है, और हम हर तरफ़ से कोशिश कर रहे हैं.

भारत के खिलाफ सीरीज को लेकर अलग ही उत्साह: तमीम इकबाल

उन्होंने कहा, भारत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की सीरीज़ को लेकर उत्साह एक अलग ही स्तर पर होता है, मुझे यकीन है कि प्रशंसकों, क्रिकेटरों, सभी में ऐसा ही उत्साह है, बांग्लादेश एक बेहद सुरक्षित देश है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आएंगे, हमारी तरफ़ से जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, कुछ चीज़ें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, अब तक जो बातचीत हुई है, वह बहुत सकारात्मक रही है, उन्हें भी फ़ैसला लेना है, शायद बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि सीरीज़ होगी या नहीं, तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा.

तमीम को हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फ़्रैंचाइज़ी लीग कमिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. यह कमिटी यह देखेगी कि प्रोसेस का पालन हो रहा है या नहीं, कौन शामिल है, कौन नहीं, क्या हम उन्हें मंज़ूरी देने जा रहे हैं, या क्या मौजूदा लीग में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति उनके और बांग्लादेश, दोनों के लिए गर्व की बात है. तमीम ने कहा कि ICC की पहली मीटिंग में जिस तरह से चीज़ें हुईं, उससे वे काफ़ी खुश थे. उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे हर छोटी-बड़ी बात बतानी चाहिए, लेकिन यह एक बहुत अहम कमिटी है, और यह कमिटी शायद आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

कौन हैं शुभदीप घोष ? टी दिलीप की जगह बन सकते हैं भारत के नए फील्डिंग कोच

कौन हैं शुभदीप घोष ? टी दिलीप की जगह बन सकते हैं भारत के नए फील्डिंग कोच
Virat Kohli की एक सलाह और Sanju का फैसला, जिसने बनाया T20 WC Champion!

Virat Kohli की एक सलाह और Sanju का फैसला, जिसने बनाया T20 WC Champion!
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गुरनूर- सारांश को पहली बार मिला मौका

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गुरनूर- सारांश को पहली बार मिला मौका
IND VS ZIM 3rd T20I: भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, टीम इंडिया में दो बदलाव

IND VS ZIM 3rd T20I: भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, टीम इंडिया में दो बदलाव

Latest News

_litton-das-new-odi-captain

Litton Das New ODI Captain: लिटन दास बने बांग्लादेश के नए वनडे कप्तान, BCB ने किया ऐलान

commonwealth-table-tennis-2026-2

गोल्ड पर भारत का दोहरा निशाना! कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचीं भारतीय पुरुष और महिला टीमें

vaibhav-sooryavanshi-62

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ईस्ट जोन टीम के बने उपकप्तान
wi-vs-pak-2

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का गजब कमाल, पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार बनाया यह रिकॉर्ड
sir-garry-sobers

टेस्ट जीत के बाद सर गैरी सोबर्स को अंतिम विदाई देगी वेस्टइंडीज टीम, राजकीय अंतिम संस्कार में होगी शामिल
india-playing-xi-3

तीन स्पिनर्स, दो तेज गेंदबाज... श्रीलंका टेस्ट के लिए रविचंद्रन अश्विन ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

Editor's Pick

Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा