T20 WC 2026: विल जैक्स के ऑलराउंड प्रदर्शन से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को मिली 'संजीवनी'
विल जैक्स ने गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 23 देकर दो विकेट लिए. वहीं बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 18 बॉल में 32 रन की पारी खेली.
ENG VZ NZ: विल जैक्स के ऑलराउंड प्रदर्शन (दो विकेट, नाबाद 32 रन) से इंग्लैंड की टीम ने सुपर-8 के अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में चार विकेट से हरा दिया. इंग्लैंड की टीम ने इस जीत के साथ ग्रुप-2 में टॉप किया है. वहीं इंग्लैंड की इस जीत ने पाकिस्तान को भी संजीवनी दी है.
शुक्रवार को खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 160 रन का टारगेट रखा, इंग्लैंड की टीम ने आखिरी ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया. विल जैक्स ने 18 बॉल में 32 रन और रेहान अहमद ने सात बॉल में 19 रन की नाबाद पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने आखिरी के ओवर्स में तेजी से रन बनाकर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित की. विल जैक्स और रेहान अहमद के बीच 44 रन की साझेदारी हुई. जो टी-20 वर्ल्ड कप में सातवें विकेट के लिए इंग्लैंड के तरफ़ सबसे बड़ी साझेदारी है. उन्होंने जेमी ओवर्टन और विल जैक्स के 35 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ा.
न्यूजीलैंड की टीम की इस हार के बाद पाकिस्तान की उम्मीदें अभी बाकी है. शनिवार को पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होना है.पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका को 65 रन से हराना होगा. वहीं श्रीलंका की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो पाकिस्तान की टीम को टारगेट को 13 ओवर में चेज करना होगा.
नेट रन रेट का हाल
न्यूजीलैंड की टीम इस हार के बाद प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद है और उसका नेट रन रेट 1.390 है. वहीं पाकिस्तान की टीम तीसरे नंबर पर है और उसका नेट रन रेट – 0.461 है.
न्यूजीलैंड से मिले 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. फिल सॉल्ट महज 2 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार बने, इसके बाद खराब फॉर्म में चल रहे जोस बटलर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, दो विकेट जल्दी गंवाने के बाद कप्तान हैरी ब्रूक और जैकब बेथेल ने इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने का प्रयास किया और तीसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़े. ब्रूक 24 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बेथेल 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
विल जैक्स और रेहान अहमद की जोड़ी ने दिलाई इंग्लैंड को जीत
58 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद सैम करन और टॉम बैंटन ने मोर्चा संभाला और पांचवें विकेट के लिए 42 रन जोड़े. करन ने 22 गेंदों में 24 रन बनाए, जबकि बैंटन 3 चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाकर आउट हुए। 117 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गंवाकर इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी और जीत दूर जाती हुई दिख रही थी, इसके बाद विल जैक्स और रेहान अहमद ने सिर्फ 16 गेंदों में 44 रनों की नाबाद साझेदारी निभाते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी. जैक्स ने सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते हुए 32 रनों की नाबाद पारी खेली.
ग्लेन फिलिप्स के ओवर में पलट गया मैच
विल जैक्स ने पारी के 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ 22 रन बनाए और यहीं से पूरा मुकाबला पलट गया. रेहान ने 7 गेंदों में 19 रन बनाए और वह टीम को जीत दिलाकर लौटे. गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने 19 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि मैट हेनरी और फिलिप्स ने एक-एक विकेट चटकाया.
न्यूजीलैंड ने बनाए थे 159 रन
इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए. टिम सीफर्ट और फिन एलन ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 6.6 ओवर में 64 रन जोड़े. सीफर्ट ने 25 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 35 रन बनाए, वहीं, एलन ने 19 गेंदों में 29 रनों का योगदान दिया. रचिन रविंद्र बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 11 रन बनाकर आउट हुए. ग्लेन फिलिप्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 39 रन बनाए. डेरिल मिचेल सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, तो मार्क चैपमैन ने 15 रनों का योगदान दिया, कप्तान मिचेल सैंटनर 9 रन बनाकर नाबाद रहे.
गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद ने चार ओवर के स्पेल में 28 रन खर्च करते हुए दो विकेट निकाले. वहीं विल जैक्स ने 23 रन देकर दो विकेट चटकाए. रेहान अहमद ने भी न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.
ग्लैंड के खिलाफ मिली हार के साथ ही न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है, कीवी टीम को अब यह दुआ करनी होगी कि शनिवार को होने वाले मुकाबले में श्रीलंका पाकिस्तान को हराने में सफल रहे.
