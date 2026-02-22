T20 WC 2026 ENG VS SL : फिल साल्ट की दमदार पारी के बाद विल जैक्स का कहर, इंग्लैंड की श्रीलंका पर बड़ी जीत

श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को नौ विकेट पर 146 रन पर ही रोक दिया था, मगर इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे श्रीलंका ने सरेंडर कर दिया.

ENG VS SL T20 World Cup 2026: फिल सॉल्ट (40 गेंदों पर 62 रन) की दमदार बल्लेबाजी के बाद विल जैक्स की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड की टीम ने सुपर-8 में जीत के साथ शुरुआत की है. इंग्लैंड को रविवार को श्रीलंका ने 51 रनों से हराया. बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालगे (तीन विकेट) की अगुआई में श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को नौ विकेट पर 146 रन पर ही रोक दिया था, मगर इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे श्रीलंका ने सरेंडर कर दिया.

147 रन के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 16.4 ओवर में 95 रन पर आउट हो गई. श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने सबसे ज्यादा 30 रन की पारी खेली. विल जैक्स ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि आर्चर ने तीन ओवर में 20 रन देकर दो विकेट हासिल किए. उन्हें लियाम डॉसन ( चार ओवर में 27 रन पर दो विकेट) और आदिल रशीद (3.4 ओवर में 13 रन पर दो विकेट) का भी शानदार साथ मिला.

जैक्स ने बल्ले से भी 14 गेंद में 21 रन का योगदान दिया और इस हरफनमौला प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब भी जीता. इंग्लैंड की टीम ने इस जीत के साथ ना सिर्फ रन रेट में सुधार किया है, वहीं ग्रुप-2 में टॉप की पोजिशन पर भी कब्जा कर लिया है.

श्रीलंका की खराब शुरुआत

जोफ्रा आर्चर और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर विल जैक्स ने गेंद से कमाल किया. दोनों ने पावरप्ले में कहर बरपाते हुए छठे ओवर तक श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 34 रन कर दिया. आर्चर ने खतरनाक पथुम निसांका (आठ गेंदों पर नौ रन) को जल्दी पवेलियन भेज दिया। जेमी ओवरटन को ठीक उसी गेंद से पहले डीप मिडविकेट पर तैनात किया गया था और निसांका तेज और फुल लेंथ गेंद की योजना में फंस गए. पहली पारी में वेलालगे की भूमिका को दोहराते हुए जैक्स ने लगातार दो गेंदों पर कुसल मेंडिस और पवन रत्नायके को आउट कर श्रीलंका पर दबाव बना दिया।आर्चर ने कमिल मिशारा को गली में ओवरटन के हाथों कैच कराया जिससे टीम ने 22 रन तक चार विकेट गंवा दिये. जैक्स ने वेलालगे को मिड-ऑन पर कप्तान हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कराया श्रीलंका को पांचवा झटका दिया.

लियाम डॉसन की गेंद पर कामिंदु मेंडिस का कैच आउट होना श्रीलंका के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और पल्लेकल में मौजूद खचाखच भरी भीड़ सन्न रह गई. शनाका ने 24 गेंद की पारी में एक चौका और दो छक्का जड़ संघर्ष जारी रखा लेकिन रशीद की गेंद पर उनके आउट होते ही श्रीलंका की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया.

इंग्लैंड की टीम ने पावरप्ले में बनाए 37 रन

ग्रुप चरण में संघर्ष करने के बाद टूर्नामेंट के सुपर आठ चरण में इंग्लैंड की शुरुआत ब्रूक के आक्रामक क्रिकेट खेलने के दावे के बिल्कुल उलट रही. श्रीलंका ने पावरप्ले में इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को जकड़ कर रखा और दो विकेट झटकते हुए पहले छह ओवर में सिर्फ 37 रन दिए. टूर्नामेंट में जोस बटलर के खराब फॉर्म और स्पिन के खिलाफ हालिया संघर्ष को देखते हुए शनाका का पावरप्ले में वेलालगे को गेंद सौंपना सही साबित हुआ. वेलालगे ने अपने पहले तीन ओवरों में बटलर और ब्रूक (सात गेंदों पर 14 रन) को आउट कर इंग्लैंड को 10 ओवर में चार विकेट पर 68 रन की मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया. वेलालगे ने धीमी गेंद पर ब्रुक को छकाया, यह गेंद टर्न होने के बाद उनके बल्ले को चकमा देते हुए पैड पर लगी.

तीक्षणा ने (चार ओवर में 21 रन पर दो विकेट) ने जैकब बेथेल को आउट किया, जिनका शॉट थर्ड मैन पर खड़े दिलशान मधुशंका (चार ओवर में 25 रन पर दो विकेट) के हाथों में चला गया। मधुशंका ने नयी गेंद से किफायती गेंदबाजी करते हुए शुरुआती तीन ओवर में सिर्फ 16 रन दिए. टॉम बैंटन (छह) रन आउट होकर पवेलियन लौटे, जबकि सैम कुरेन चमीरा की गेंद पर बड़े शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री के पास कैच दे बैठे.

फिल साल्ट ने जड़ा अर्धशतक

टूर्नामेंट में पहली बार पावरप्ले को पार करने वाले सॉल्ट ने इस बीच कुछ आकर्षक शॉट लगाए. उन्होंने वेलालगे की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का जड़ा और चमीरा के खिलाफ फाइन लेग के ऊपर भी एक बड़ा शॉट खेला. सॉल्ट ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वेलालगे ने वापसी करते हुए अपने दूसरे स्पैल में सॉल्ट को आउट किया

