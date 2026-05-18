MS Dhoni चेन्नई में खेलेंगे आज अपना आखिरी मुकाबला! जानिए क्यों फैंस को लग रहा है ऐसा

Will MS Dhoni Played his Last IPL Match Today: आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला चेन्नई के लिए करो या मरो की तरह होगा. क्योंकि अगर टीम को इस मुकाबले में हार मिली तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं फैंस की नजरें एक बार फिर अपने चहेते खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी होगी. इस पूरे सीजन धोनी ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है. हालांकि बिना मुकाबला खेले फैंस को लग रहा है कि माही आज चेन्नई में उतर सकते हैं हालांकि यह उनके करियर का आखिरी मुकाबला भी हो सकता है. हम आपको बताएंगे कि फैंस को क्यों ऐसा लग रहा है कि धोनी आज आखिरी बार आईपीएल में उतरेंगे.

फैंस क्यों लग रहा है कि माही लेंगे संन्यास?

दरअसल, साल 2021 में जब धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल का खिताब जीता था तो उस वक्त उनके संन्यास को लेकर सवाल किया गया था. इस सवाल के जवाब देते हुए माही ने कहा था कि चेन्नई उनके लिए घर जैसा है और वह आईपीएल का अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेलना चाहते हैं. माही के इसी बयान के बाद से इस सीजन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ माही आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे.

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दरअसल, आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन आखिरी बार अपने घर में मुकाबला खेलने उतर रही है. दूसरी ओर धोनी पूरे सीजन चोट की वजह से बाहर रहे हैं. धोनी की उम्र और उनकी इंजरी को देखते हुए फैंस को यही लग रहा है कि आज माही आखिरी बार आईपीएल में चेन्नई की जर्सी में नजर आएंगे. अगर ऐसा हुआ तो फैंस के साथ-साथ सीएसके खेमे के लिए भी यह बड़ा झटका होगा.

शानदार रहा है धोनी का आईपीएल करियर

महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने अपने करियर में अबतक 278 मुकाबले खेले हैं. इन मुकाबलों में उनके बल्ले से नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए 5439 रन निकले हैं. धोनी ने 5 बार सीएसके को चैंपियन बनाया हैं. उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी के फैन क्रिकेट के दिग्गजों से लेकर फैंस तक हैं. माही को मैदान पर देख फैंस खुशी से दीवाने हो जाते हैं. फैंस तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि धोनी फिलहाल संन्यास नहीं ले और आईपीएल में अपना जलवा बिखेरना बरकरा रखें.