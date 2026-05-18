IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Will MS Dhoni Played his Last IPL Match Today against SRH

MS Dhoni चेन्नई में खेलेंगे आज अपना आखिरी मुकाबला! जानिए क्यों फैंस को लग रहा है ऐसा

चेन्नई में आज सीएसके का मुकाबला सनराइजर्स के खिलाफ होना है. ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या धोनी आज आखिरी मुकाबला खेलेंगे.

Edited By : Saurav Kumar |May 18, 2026, 12:34 PM IST

Published On May 18, 2026, 12:34 PM IST

Last UpdatedMay 18, 2026, 12:34 PM IST

MS Dhoni Retirement

MS Dhoni Retirement

Will MS Dhoni Played his Last IPL Match Today: आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला चेन्नई के लिए करो या मरो की तरह होगा. क्योंकि अगर टीम को इस मुकाबले में हार मिली तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं फैंस की नजरें एक बार फिर अपने चहेते खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी होगी. इस पूरे सीजन धोनी ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है. हालांकि बिना मुकाबला खेले फैंस को लग रहा है कि माही आज चेन्नई में उतर सकते हैं हालांकि यह उनके करियर का आखिरी मुकाबला भी हो सकता है. हम आपको बताएंगे कि फैंस को क्यों ऐसा लग रहा है कि धोनी आज आखिरी बार आईपीएल में उतरेंगे.

फैंस क्यों लग रहा है कि माही लेंगे संन्यास?

दरअसल, साल 2021 में जब धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल का खिताब जीता था तो उस वक्त उनके संन्यास को लेकर सवाल किया गया था. इस सवाल के जवाब देते हुए माही ने कहा था कि चेन्नई उनके लिए घर जैसा है और वह आईपीएल का अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेलना चाहते हैं. माही के इसी बयान के बाद से इस सीजन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ माही आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

दरअसल, आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन आखिरी बार अपने घर में मुकाबला खेलने उतर रही है. दूसरी ओर धोनी पूरे सीजन चोट की वजह से बाहर रहे हैं. धोनी की उम्र और उनकी इंजरी को देखते हुए फैंस को यही लग रहा है कि आज माही आखिरी बार आईपीएल में चेन्नई की जर्सी में नजर आएंगे. अगर ऐसा हुआ तो फैंस के साथ-साथ सीएसके खेमे के लिए भी यह बड़ा झटका होगा.

शानदार रहा है धोनी का आईपीएल करियर

महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने अपने करियर में अबतक 278 मुकाबले खेले हैं. इन मुकाबलों में उनके बल्ले से नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए 5439 रन निकले हैं. धोनी ने 5 बार सीएसके को चैंपियन बनाया हैं. उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी के फैन क्रिकेट के दिग्गजों से लेकर फैंस तक हैं. माही को मैदान पर देख फैंस खुशी से दीवाने हो जाते हैं. फैंस तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि धोनी फिलहाल संन्यास नहीं ले और आईपीएल में अपना जलवा बिखेरना बरकरा रखें.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया
3 जगह, 7 टीमें- प्लेऑफ की रेस में कौन है किस भारी, कैसे सुलझेगी अंतिम-4 की गुत्थी

3 जगह, 7 टीमें- प्लेऑफ की रेस में कौन है किस भारी, कैसे सुलझेगी अंतिम-4 की गुत्थी
CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'

'हम पावरप्ले में ही हार गए थे', श्रेयस अय्यर ने क्यों दिया ऐसा बयान

'हम पावरप्ले में ही हार गए थे', श्रेयस अय्यर ने क्यों दिया ऐसा बयान

Latest News

ms-dhoni-retirement-1

MS Dhoni चेन्नई में खेलेंगे आज अपना आखिरी मुकाबला! जानिए क्यों फैंस को लग रहा है ऐसा
csk-1-10

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'

ipl-playoffs-5

3 जगह, 7 टीमें- प्लेऑफ की रेस में कौन है किस भारी, कैसे सुलझेगी अंतिम-4 की गुत्थी
riyan-parag-53

'तो हमें टॉप-4 में नहीं होना चाहिए', DC से हार के बाद फूटा पराग का गुस्सा
shreyas-iyer-138

'हम पावरप्ले में ही हार गए थे', श्रेयस अय्यर ने क्यों दिया ऐसा बयान
pbks-vs-rcb-virat-1

अभिषेक पोरेल और केएल राहुल के तूफान के आगे पस्त हुए राजस्थान के रजवाड़े, 5 विकेट से हारा मैच

Editor's Pick

IPL 2026: Rajasthan Royals Can beat Any Team and Reach in Playoffs

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया
If CSK beat SRH RCB get a big boost and will remain at top 2 in points table ipl 2026

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'

I Do not Like MS Dhoni Phase-2, Says Sourav Ganguly jokingly, Talked about How He Went to Jamshedpur to WATCH YOUNG Dhoni BAT

जमशेदपुर से नागपुर तक, गांगुली ने याद किए किस्से, MS धोनी के फेज-2 पर क्या कहा
CSK Bowler Anshul Kamboj Got A Unwanted Record on His Name In Match Against Lucknow Super Giants

IPL 2026: अंशुल कम्बोज के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड
Arshdeep singh in Controversy after video goes viral with tilak varma ipl 2026

'ओए अंधेरे', फिर विवादों में घिरे अर्शदीप सिंह, तिलक से मजाक करना फैंस को नहीं आ रहा पसंद
IPL 2026: Chennai Super Kings signs South Africa Dian Forrester as Jamie Overton’s injury replacement

CSK के ओवरटन सीजन से बाहर, साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर बने रिप्लेसमेंट खिलाड़ी