Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, इस समय टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर रही है और जीत रही है तो इस समय बदलाव की कोई जरुरत नहीं है.
Published On Jul 25, 2026, 01:50 PM IST
Last UpdatedJul 25, 2026, 01:50 PM IST
Rohit Sharma
भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा क्या वनडे वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा होंगे, यह वो सवाल है जो हर क्रिकेट फैंस जानना चाहता है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले दो मैच में जब रोहित का बल्ला नहीं चला तो उनके संन्यास की खबरें भी सामने आई थी. कहा जा रहा था कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स में खेले जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा, मगर तीसरे वनडे मैच में जब रोहित ने धमाकेदार शतक लगाया, तो इन अटकलों पर विराम लग गया. हालांकि रोहित के फ्यूचर को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच बीसीसीआई की तरफ से रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान आया है.
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा का समर्थन किया है और उनके संन्यास की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है.
राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, रोहित शर्मा हमारी टीम का हिस्सा हैं और खेलना जारी रखेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया में फैल रही खबरों का कोई मतलब नहीं है, फिलहाल उनके संन्यास पर कोई सवाल नहीं है. उन्होंने भारत की मौजूदा नेतृत्व का समर्थन किया और कहा कि शीर्ष क्रम में किसी प्रकार के बदलाव की जरुरत नहीं है.
बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा, हर किसी को अपने विचार रखने का हक है, मगर टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह सेलेक्टर फैसला करेंगे. इस समय टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर रही है और जीत रही है तो इस समय बदलाव की कोई जरुरत नहीं है.
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इंग्लैंड के खिलाफ़ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से बेहतरीन अंदाज़ में जवाब दिया. रोहित ने लॉर्ड्स में 110 गेंदों पर शानदार 138 रन बनाए. इसके साथ ही, वह इस मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ बन गए.
रोहित ने कई बार कहा है कि वह भारत के लिए खेलना जारी रखना चाहते हैं और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. बीसीसीआई टीवी से बातचीत में रोहित ने कहा था, मेरा काम बल्लेबाज़ी करना है, मैदान पर उतरना, खेलना और अपने देश व टीम का प्रतिनिधित्व करना, डेब्यू के समय से ही मुझे यही करने के लिए कहा गया है, और मैं यही करता रहूंगा.