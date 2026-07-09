ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

नई दिल्ली: इंग्लैंड और भारत के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज गुरुवार, 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेला जाएगा. यूं तो ब्रिस्टल में भारत का रिकॉर्ड अच्छा है. भारत ने यहां कोई मैच नहीं गंवाया है. लेकिन वह अतीत है. और मौजूदा सीरीज में भारत कोई मैच नहीं जीत सका है. और यह भी अतीत है. श्रेयस अय्यर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली जीत हासिल करना चाहेंगे.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही इस सीरीज में सवालों के घेरे में रही है. गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोक पाने में असफल रहे हैं. वहीं बल्लेबाज खुद को वहां की तेज और उछाल भरी पिचों पर ढाल नहीं पाए हैं. इसी का नतीजा है सीरीज में भारत के नाम के आगे 0 लिखा है.

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श्रेयस अय्यर को बनाया भारत का कप्तान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने आईपीएल में काफी वक्त बिताया. दो महीने से ज्यादा समय से टी20 क्रिकेट खेलने के बाद खिलाड़ियों को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया. लेकिन हैरानी तब हुई जब सिलेक्टर्स ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव का चयन नहीं किया. सूर्या की कप्तानी में भारत ने चंद महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप जीता. उनके स्थान पर श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया.

हालांकि अय्यर की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन अभी तक तो अच्छा नहीं रहा है. भारत को पहली बार आयरलैंड के खिलाफ न सिर्फ कोई अंतरराष्ट्रीय मैच बल्कि सीरीज गंवानी पड़ी. 2 मैचों की सीरीज में भारत कोई मैच नहीं जीत पाया. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी पांच में से तीन मैच हो चुके हैं और भारत अभी 0-2 से पीछे है. पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. अब सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाएगा. और इसी से तय होगा कि भारत सीरीज में वापसी करेगा या वही कहानी दोहराई जाएगी.

नॉटिंगम में भारत को मिली थी करारी शिकस्त

भारत को पिछले मैच में 125 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. नॉटिंगम में खेले गए मैच को इंग्लैंड ने 125 रन के अंतर से जीता था. भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई थी. इस मैच के बाद भारतीय टीम खास तौर पर बल्लेबाजों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. टीम सिलेक्शन पर भी सवाल उठे. भारतीय टीम ने संजू सैमसन को पहले टी20 इंटरनेशनल के बाद प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया. वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिली. हालांकि दो मैचों में उन्होंने क्रमश: 14 और 13 रन बनाए.

इंग्लैंड की बात करें तो टीम ने जेम्स कोल्स और रेहान अहमद को ब्लास्ट (इंग्लैंड का टी20 लीग टूर्नामेंट) के लिए रिलीज कर दिया है. यानी इंग्लिश टीम की ओर से यह संदेश दे दिया गया है कि वह प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी.

इंग्लैंड की संभावित एकादश

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग

दूसरी ओर भारत के सामने एक अलग तरह की चुनौती है. भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम में बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हो गए हैं. टॉप और मिडल-ऑर्डर में सिर्फ श्रेयस अय्यर दाएं हाथ के इकलौते बल्लेबाज हैं. इससे टीम की परेशानी काफी बढ़ गई है. विपक्षी गेंदबाजों को इससे लाइन और लेंथ तय करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. तो, क्या भारत अपने बैटिंग ऑर्डर में दाएं हाथ के किसी बल्लेबाज को शामिल करने की जगह बनाएगा.

बेंच पर बैठे बल्लेबाजों में से भी टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं. संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेडगे इन तीन बल्लेबाजों/ऑलराउंडर में से ही किसी को बैटिंग मजबूत करने के लिए शामिल किया जा सकता है. सूर्यांश मिडल ऑर्डर में खेलते हैं और इस पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को शिवम दूबे का रिप्लेसमेंट मानें तो भी एक चुनौती है. दूबे ने पिछले मैच में 42 रन की उपयोगी पारी खेली थी. वहीं सुंदर के आने से बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकल्प नहीं मिलता. तो, क्या एक बार फिर संजू सैमसन को चुना जाएगा.

भारत (संभावित) अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे/सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती