IND VS SL: उसकी प्लेइंग-11 में जगह पक्की नहीं, आकाश चोपड़ा ने लिया किस खिलाड़ी का नाम ?

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेली जाएगी. 33 साल के सारांश जैन को इस सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है. हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि सारांश जैन को इस सीरीज में प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना मुश्किल नजर आ रहा है.

आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर किए गए वीडियो में बताया क्यों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सारांश को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना मुश्किल है.

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क्यों सारांश को नहीं मिलेगा मौका ?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, मुझे अभी भी लग रहा है कि सारांश को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिलेगा. श्रीलंका की टीम का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब टीम का ऐलान होगा भी तब भी उसमें शायद एक ही बाएं हाथ का बल्लेबाज होगा, भारत के पास चार स्पिनर मौजूद हैं. पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, मानव सुथार पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, वहीं रविंद्र जडेजा वापसी कर रहे हैं और उन्हें वैसे ही एक ही फॉर्मेट में पूरी तरह से खेलने का मौका मिलता है, फिर आपके पास कुलदीप यादव भी हैं, सामने वाली टीम में दाएं हाथ के ज्यादा बल्लेबाज होंगे और इसे देखते हुए सारांश को मेरे हिसाब से मौका नहीं मिलेगा.

Will Saransh Jain make his debut against Sri Lanka? #AapKiVani pic.twitter.com/R12jIxlzw5 — Aakash Chopra (@cricketaakash) August 6, 2026

‘सारांश के लिहाज से अच्छी बात यह है कि उनका टीम में सिलेक्शन हुआ है’

आकाश ने अभिमन्यु ईश्वरन का उदाहरण देते हुए कहा कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करके आने वाले खिलाड़ियों को शायद प्राप्त मौके नहीं मिलते हैं. हालांकि, आकाश ने कहा कि सारांश के लिहाज से अच्छी बात यह है कि उनका टीम में सिलेक्शन हुआ है. पूर्व क्रिकेटर के अनुसार, अगर वॉशिंगटन सुंदर फिट होते, तो सारांश को टीम में जगह नहीं मिलती.

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हेड टू हेड में कैसा है रिकॉर्ड ?

आकाश ने कहा कि श्रीलंका वाली सीरीज में सारांश का टेस्ट डेब्यू होना उन्हें काफी मुश्किल लग रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ शानदार रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 46 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत को 22 में जीत मिली है, जबकि श्रीलंका ने सिर्फ सात मुकाबलों में जीत दर्ज की है.