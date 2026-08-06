Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

IND VS SL: उसकी प्लेइंग-11 में जगह पक्की नहीं, आकाश चोपड़ा ने लिया किस खिलाड़ी का नाम ?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, श्रीलंका की टीम का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब टीम का ऐलान होगा भी तब भी उसमें शायद एक ही बाएं हाथ का बल्लेबाज होगा, भारत के पास चार स्पिनर मौजूद हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 06, 2026, 06:12 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 06:12 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 06:12 PM IST

Team India

Team India

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेली जाएगी. 33 साल के सारांश जैन को इस सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है. हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि सारांश जैन को इस सीरीज में प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना मुश्किल नजर आ रहा है.

आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर किए गए वीडियो में बताया क्यों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सारांश को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना मुश्किल है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

क्यों सारांश को नहीं मिलेगा मौका ?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, मुझे अभी भी लग रहा है कि सारांश को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिलेगा. श्रीलंका की टीम का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब टीम का ऐलान होगा भी तब भी उसमें शायद एक ही बाएं हाथ का बल्लेबाज होगा, भारत के पास चार स्पिनर मौजूद हैं. पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, मानव सुथार पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, वहीं रविंद्र जडेजा वापसी कर रहे हैं और उन्हें वैसे ही एक ही फॉर्मेट में पूरी तरह से खेलने का मौका मिलता है, फिर आपके पास कुलदीप यादव भी हैं, सामने वाली टीम में दाएं हाथ के ज्यादा बल्लेबाज होंगे और इसे देखते हुए सारांश को मेरे हिसाब से मौका नहीं मिलेगा.

‘सारांश के लिहाज से अच्छी बात यह है कि उनका टीम में सिलेक्शन हुआ है’

आकाश ने अभिमन्यु ईश्वरन का उदाहरण देते हुए कहा कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करके आने वाले खिलाड़ियों को शायद प्राप्त मौके नहीं मिलते हैं. हालांकि, आकाश ने कहा कि सारांश के लिहाज से अच्छी बात यह है कि उनका टीम में सिलेक्शन हुआ है. पूर्व क्रिकेटर के अनुसार, अगर वॉशिंगटन सुंदर फिट होते, तो सारांश को टीम में जगह नहीं मिलती.

ENG VS PAK: पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुआ इंग्लैंड का स्टार ऑलराउंडर

हेड टू हेड में कैसा है रिकॉर्ड ?

आकाश ने कहा कि श्रीलंका वाली सीरीज में सारांश का टेस्ट डेब्यू होना उन्हें काफी मुश्किल लग रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ शानदार रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 46 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत को 22 में जीत मिली है, जबकि श्रीलंका ने सिर्फ सात मुकाबलों में जीत दर्ज की है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

'हर सवाल और हर जवाब के लिए तैयार रहना है', गंभीर की टीम इंडिया को नसीहत

'हर सवाल और हर जवाब के लिए तैयार रहना है', गंभीर की टीम इंडिया को नसीहत
हेड-टू-हेड में कैसा है भारत और श्रीलंका का रिकॉर्ड, 11 साल से अजेय है टीम इंडिया

हेड-टू-हेड में कैसा है भारत और श्रीलंका का रिकॉर्ड, 11 साल से अजेय है टीम इंडिया
मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

Latest News

team-india-268

IND VS SL: उसकी प्लेइंग-11 में जगह पक्की नहीं, आकाश चोपड़ा ने लिया किस खिलाड़ी का नाम ?

england-squad-5

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुआ इंग्लैंड का स्टार ऑलराउंडर

ravindra-jadeja-test-4

श्रीलंका में रविंद्र जडेजा की फिरकी ढाएगी कहर, पूर्व विकेटकीपर ने कर दी भविष्यवाणी
bcci-domestic-season

जडेजा ने छोड़ा सौराष्ट्र का साथ, ललित यादव- शशांक सिंह भी दूसरी टीम से खेलेंगे
shubman-gill-gautam-gambhir-3

'हर सवाल और हर जवाब के लिए तैयार रहना है', गंभीर की टीम इंडिया को नसीहत
shubman-gill-india-4

हेड-टू-हेड में कैसा है भारत और श्रीलंका का रिकॉर्ड, 11 साल से अजेय है टीम इंडिया

Editor's Pick

Babar Azam Brain Fog Moment Misses Test Century after 1317 Days in 2nd Test Against West Indies

1317 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ बाबर आजम का इंतजार, शतक के करीब पहुंचकर हुआ 'ब्रेन-फॉग'
Bowlers With Most Wickets in India vs Sri Lanka Test Match

मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
Sachin Tendulkar to Kumar Sangakkara Most Runs in India vs Sri Lanka Test Cricket

भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
Former CSK Allrounder Moeen Ali Picks Ashish Nehra Over MS Dhoni as Best Cricketing Brain

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा