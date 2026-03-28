IPL 2026: पाकिस्तानी दिग्गज को पीछे छोड़ देंगे विराट कोहली, SRH के खिलाफ करेंगे कमाल

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IPL 2026: पाकिस्तानी दिग्गज को पीछे छोड़ देंगे विराट कोहली, SRH के खिलाफ बनाएंगे बड़ा कीर्तिमान
विराट कोहली के पास आज आईपीएल 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी दिग्गज को पीछे छोड़़ने का मौका होगा.
बेंगलुरु: आज से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज हो रहा है. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. और इस मैच में RCB के बल्लेबाज विराट कोहली के पास पाकिस्तान के शोएब मलिक से आगे निकल जाएं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली अभी सातवें नंबर पर हैं. और 29 रन और बनाने के बाद वह मलिक से आगे निकल जाएंगे.
कोहली ने साल 2007 से टी20 क्रिकेट खेलना शुरू किया. साल 2025 तक उन्होंने टी20 क्रिकेट में कुल 414 मैच खेले हैं. इसमें भारत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और घरेलू टीम दिल्ली शामिल है. इन मैचों की 397 पारियों में कोहली ने 13543 रन बनाए हैं. इसमें 9 सेंचुरी और 105 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. कोहली IPL में शानदार फॉर्म में हैं. बीते तीन सीजन में उन्होंने लगातार 600 से ज्यादा रन बनाए हैं.
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं?
शनिवार, 28 मार्च 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले में विराट अगर 29 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह शोएब मलिक से आगे निकल जाएंगे. और टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वह छठे नंबर पर आ जाएंगे.
मलिक ने पाकिस्तान और दुनियाभर की लीग क्रिकेट को मिलाकर 2005 से 2025 के बीच खेले 557 मैचों की 515 पारियों में 83 अर्धशतक की बदौलत 13,571 रन बनाए हैं.
टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो क्रिस गेल पहले नंबर पर हैं. गेल ने 14562 रन बनाए हैं. वहीं कायरन पोलार्ड 14482 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं एलेक्स हेल्स 14449 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं. डेविड वॉर्नर चौथे और जोस बटलर पांचवें नंबर पर हैं. हम देखते हैं कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं.
कौन हैं टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|शतक
|अर्धशतक
|1
|क्रिस गेल
|463
|455
|14562
|36.22
|144.75
|22
|88
|2
|कायरन पोलार्ड
|735
|652
|14482
|31.62
|150.96
|1
|67
|3
|एलेक्स हेल्स
|528
|523
|14449
|29.91
|144.51
|7
|92
|4
|डेविड वॉर्नर
|432
|431
|14028
|37.11
|140.64
|10
|115
|5
|जोस बटलर
|493
|464
|13845
|34.96
|146.16
|8
|98
|6
|शोएब मलिक
|567
|515
|13571
|35.99
|127.24
|0
|83
|7
|विराट कोहली
|414
|397
|13543
|41.92
|134.67
|9
|105
|8
|जेम्स वीन्स
|470
|458
|13102
|31.87
|135.71
|7
|84
|9
|क्विंटन डि कॉक
|439
|515
|12322
|31.27
|139.31
|8
|82
|10
|रोहित शर्मा
|463
|397
|12248
|30.85
|135.21
|8
|82
अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली का बल्लेबाजी औसत सबसे ज्यादा है. वहीं कायरन पोलार्ड का स्ट्राइक-रेट सबसे बेहतर है.
क्रिस गेल ने अब क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. हालांकि बाकी खिलाड़ी अब भी क्रिकेट में सक्रिय हैं. बात अगर विराट कोहली की करें तो वह अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों से संन्यास ले चुके हैं. वह इस फॉर्मेट में सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं.
कोहली हैं RCB के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
विराट कोहली आरसीबी के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस फ्रैंचाइजी के लिए 9085 रन बनाए हैं. उनके आसपास भी कोई नहीं है. कोहली ने आईपीएल में सिर्फ आरसीबी के लिए ही क्रिकेट खेला है. बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे पायदान पर एबी डि विलियर्स हैं, जिन्होंने 4522 रन बनाए हैं.
मैच की बात करें तो आरसीबी और सनराइजर्स के बीच आईपीएल में हुए 26 मैचों में से 13 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल की है. वहीं 11 मैच आरसीबी ने जीते हैं. 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.