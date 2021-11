भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने कहा कि टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद फैंस का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए दोगुनी मेहनत करेंगे। भारतीय टीम यूएई में खेले जा रहे विश्व कप टूर्नामेंट के सुपर 12 स्टेज से बाहर हो चुकी है।

हार्दिक ने टीम का समर्थन करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि टीम इंडिया अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप में जबरदस्त वापसी करेगी।

This wasn’t how we wanted our World Cup campaign to go. We fell short but we will work twice as hard to repay the faith and support shown to us by our fans. Thank you to everyone who cheered us on at the stadiums and everyone back home pic.twitter.com/n8ZnHhEm6H

