ENG VS NZ: न्यूजीलैंड टीम में बड़ा बदलाव, केन विलियमसन की जगह इस खिलाड़ी को मिली एंट्री

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को अपने स्क्वाड में बदलाव करना पड़ा है. न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी 2 मैचों के लिए टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज विल यंग को टीम में जगह दी है. यंग को केन विलियमसन की जगह टीम में शामिल किया गया है. यंग 14 जून को इंग्लैंड पहुंचेंगे और 17 जून से शुरू होने वाले द ओवल में दूसरे टेस्ट से पहले टीम में शामिल होंगे.

यंग की वापसी उनके लिए एक नया मौका है. पिछले कुछ सालों में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद रिजर्व बल्लेबाज होने के बावजूद उन्हें शुरू में इंग्लैंड दौरे के लिए नजर अंदाज किया गया था. दिसंबर 2020 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से उन्होंने सिर्फ 23 मैच खेले हैं.

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भारत दौरा रहा था यादगार

विल यंग को शानदार प्रदर्शन की वजह से इंग्लैंड दौरे पर चुना गया है. यंग की सबसे यादगार सीरीज साल 2024 में न्यूजीलैंड की भारत पर ऐतिहासिक 3-0 क्लीव स्वीप रही थी. विलियमसन की गैरमौजूदगी में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, यंग ने मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने छह पारियों में 244 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था.

A big welcome to Will Young, who joins the squad tomorrow as the team continues their prep for the second test against England starting this Wednesday 17 June.#ENGvNZ pic.twitter.com/Hd0EWsNPKi — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 13, 2026

अच्छी स्पिन को संभालने और बल्लेबाजी क्रम में एक अहम जगह बनाने की उनकी काबिलियत उन्हें विलियमसन के जाने के बाद न्यूजीलैंड की लाइनअप को मजबूत करने के लिए एक स्वाभाविक उम्मीदवार बनाती है. हालांकि यंग ने दिसंबर 2025 के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेला है. लेकिन चयनकर्ताओं को उम्मीद होगी कि उनका अनुभव टीम के काम आएगा.

कैसा रहा है विल यंग टेस्ट करियर

न्यूजीलैंड के टॉप- ऑर्डर बल्लेबाज विल यंग का टेस्ट करियर मिला-जुला रहा है. साल 2020 में टेस्ट डेब्यू करने के बावजूद यंग अबतक सिर्फ 23 टेस्ट मैच ही खेल पाए हैं. उन्होंने 23 टेस्ट मैचों की 41 पारियों में 11 अर्धशतक लगाते हुए 1,215 रन बनाए हैं. यंग अबतक टेस्ट में शतक नहीं बना पाए हैं. जोकि दिखता है कि उनको इस प्रारुप में कई बार अच्छी शुरआत मिली है. लेकिन वो अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पाए हैं. जिसकी वजह से चयनकर्ता उनको लगातार मौके नहीं दे पा रहे थे. ऐसे में विलियमसन के संन्यास के बाद यंग के पास अपने-आप को साबित करने का अच्छा मौका होगा.